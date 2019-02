Solides victoires du club Liégeois et de Châtelet. Déceptions pour Virton et Seraing.





RFC Liège - Deinze: 3-0

En mode mineur depuis la reprise en janvier, les Liégeois étaient bien conscients qu'ils n'avaient pas forcément le choix des armes pour donner la réplique à Deinze, second classé en visite à Rocourt quinze jours après le leader Tessenderlo.

A l'heure où chaque unité vaut son pesant d'or, le maintien du RFCL, ou du moins dans un premier temps une amélioration de sa situation mathématique, ne peut plus uniquement dépendre du comportement des Sang et Marine face à leurs rivaux directs.

Dans cette optique-là, les hommes de Dante Brogno affichaient d'emblée l'intention de ne pas céder le moindre mètre carré de terrain à leur adversaire flandrien. Le RFCL faisait à tout le moins jeu égal avec Deinze, ne lui laissant quasiment aucune opportunité de se montrer dangereux. Seul Schils, d'un tir à distance heurtant le dessus de la transversale, donnait quelques sueurs froides à Matthys (42e). A l'offensive vers son kop en première période, Liège s'était au contraire montré le plus menaçant avec une demi-occasion du front pour Teruel (15e) et une autre, plus sérieuse, partie du pied gauche de Mariën (20').

Les Sang et Marine traduisaient concrètement leur volonté d'aller de l'avant dès la reprise. Un centre de Mouchamps trouvait la tête plongeante de Bangoura (1-0). Mieux même: un effort personnel de l'attaquant guinéen offrait deux buts d'avance aux Liégeois à 20 minutes du terme (2-0). Face à un Deinze réduit au silence... et dans le creux (4 sur 15), Mariën enfonçait le clou (3-0).

Liège se payait enfin le scalp de Deinze, et de manière plantureuse à la maison. Il s'offre surtout 3 points en or dans la lutte pour le maintien.



- RFC LIÈGE: Matthys, D'Ostilio, Winandts, Van den Ackerveken, Ligot (89e Massa), Niankou, Teruel, Mariën (84e Electeur), Mouchamps, Kabeya, Bangoura (71e Bruggeman).

- DEINZE: Vandenberghe, De Smul, Libbrecht, Boone, Goossens (71e Tarfi), Vinck, Le Postollec, Van Walle, Challouk, Schils (71e Mertens), Lallemand.

- ARBITRE: M. Sayoud.

-AVERTISSEMENTS: Teruel; Goossens, Mertens.

- EXCLUSIONS: 90e Van den Ackerveken; 90e Libbrecht.

- LES BUTS: 46e et 68e Bangoura (2-0), 83e Mariën (3-0).







Châtelet - Audenarde 2-0



À la maison, Châtelet devait se relancer. Avec un bilan de deux points sur douze, les Loups étaient dans l'obligation de l'emporter. La première période était pauvre en occasions. Moriconi devait dégager quelques centres des poings. Il fallait attendre la 35e pour assister à un tir de Manzinga. Mais ce dernier était contré. Lamort s'offrait une opportunité avant la pause. C'était déjà tout pour les 45 minutes initiales. L'absence de Jiayr se faisait sentir à Châtelet. Cela manquait de créativité.



Au retour des vestiaires, Dutoit manquait son dégagement. Lamort réalisait un joli numéro, avant de conclure d'une volée imparable ! Dans la foulée, Lamort loupait le 2-0. Manzinga galvaudait également une occasion en or. À un quart d'heure du terme, Moriconi sortait une superbe parade ! Châtelet ne craquait pas, malgré un poteau adverse dans les ultimes instants. Khaida doublait la mise sur le fil. J.De.

- Arbitre : M. Denuit.

- Buts : 52e Lamort (1-0), 90e Khaida (2-0)

- Avertissements : Wala Zock, D'Hoore, Sarr, Laurent, Manzinga, Wantens,

- Châtelet : Moricini; Thibaut, Castellana, Afflisio; Vanderbecq, Durieux (76e Khaida), Wala Zock, Sbaa (84e Kouri); Lamort, Manzinga (76e Manzinga).

- Audenarde : Dutoit; De Wilde, Van Ghysegem, Van Ruyskensvelde (85e Van Den Walle), Van Waeyenberghe; Heirwegh, Vanwildermeersch, Sarr, D'Hoore (60e Wantens); Vervaecke, Verstraete (72e Verstraete).







Seraing – Dender 2-2

Face à des Flandriens n’ayant jamais sollicité Werner au cours du premier acte, les Sérésiens ouvraient la marque sur un penalty justifié pour une faute de Vervoort sur Al Badaoui. Stevance transformait la sentence, inscrivant son troisième but en autant de matches ! Plusieurs approches ne permettaient pas aux Liégeois de se mettre à l’abri. Il fallait attendre les arrêts de jeu pour les voir doubler la mise. Suite à un corner, Stevance remisait pour Cascio qui, d’un tir du gauche ras de sol, trouvait le petit filet de Gies (2-0). A peine de retour sur la pelouse que Gies empêchait Cascio de faire 3-0. Puis, après une reconversion offensive sérésienne mal menée, Werner devait sortir le grand jeu afin d’éviter Njo-Léa de remettre du suspense dans ce match. Dans la foulée, le gardien métallo remettait le couvert sur une déviation de la tête de Cocchiere. Sambu et Al Badaoui loupaient le ko, de quoi permettre à Rowell, d’une frappe sèche et lointaine de réduire l’écart. La panique s’installait et permettait à Van Vaerenbergh de s’échapper avant d’être accroché dans le rectangle. Rowell s’offrait un doublé. Seraing a perdu deux points ce samedi ! E.T.

- Seraing : Werner; Swers, W. Faye, Kane, Bonemme, Kilota; Pierrot, Lahssaini, Cascio (72e Sambu), Al Badaoui (80e Hassan); Stevance.

- Dender : Gies; Hias, Buysens, Vervoort, Caignau (68e Ngongo); Arénate, Rowell, Houdret, Mbarki; Cocchiere (90e+1 De Bodt), Njo-Lea (57e Van Vaerenbergh).

- Arbitre : M. Baton

- Avertissements : Hias, Pierrot, Mbarki, Sambu, Lahssaini, Rowell, Cocchiere

- Exclusions : 84e W. Faye (directe), 90e Rowell (2j.)

- Les buts : 17e Stevance sur pen. (1-0), 45e+1 Cascio (2-0), 81e Rowell (2-1), 85e Rowell sur pen. (2-2)







Virton - Tessenderlo: 0 - 1

Autoritaire leader avec respectivement dix et onze points d’avance sur Deinze et Virton, Tessenderlo se targue de posséder la meilleure défense de la série avec seize buts encaissés. Une tactique ô combien prudente et un « onze » visiteur attentiste à souhait confirmèrent cette solidité défensive. Devant 2750 spectateurs, les Gaumais essayèrent de trouver l’ouverture mais à l’exception d’une frappe de Prud’Homme (36e) qui lécha le piquet de Brughmans, la folie manqua au premier acte. Au contraire, la tentative de Jeunen (27e) força Moris à une superbe claquette.



Le heading de Christiaens (37e) surpris d’être esseulé aux six mètres sur un centre de Jeunen manqua de précision. Dès la reprise, la malchance choisit son camp. En onze minutes (48e, 50e, 59e), Virton vit Dame Chance lui tourner le dos. La reprise de Joachim, la tête de M’Bow et celle de Joachim terminèrent leur course sur le piquet, la barre et le piquet. Incroyable mais vrai. Toujours en vie, les Flandriens laissèrent passer l’orage, ne dérogeant pas à leur ligne de conduite et se permirent de rôder dans les parages de Moris qui sauva les meubles en détournant l’envoi de Jeunen (83e). Le pire était à venir pour les Luxembourgeois : à l’ultime minute, Oris, désaxé, réussit une frappe croisée. Petit filet opposé (0-1, 90e). Cruel.



Suite au succès de Lierse/Kempenzonen, Virton recule à la 4e place.

- VIRTON : Moris ; François, M’Bow, Angiulli, Laurienté ; Schmit, Lecomte, Prud’Homme (73e Napoleone), Grain (73e Vercauteren) ; Koré (88e Lazaar), Joachim.

- TESSENDERLO : Brughmans ; Bammens, Christiaens, Vanaken, Van Aerschot ; Moutawakil, Hulsams, Brouwers (63e Poell, 90+3 Kerkhofs), Jeunen, Deferm ; Oris.

-ARBITRE : M. Willems.

-AVERTISSEMENTS : Jeunen, Moris, Moutawakil, M’Bow.

- LE BUT : 90e Oris (0-1).





