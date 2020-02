Tout savoir sur ce qui s'est passé dans la série ce dimanche





RFC Liège - Lierse 0-0

Malgré quelques imprécisions, les locaux livraient une première mi-temps relativement solide mais perdaient Bangoura sur blessure (genou). L'occasion pour Reciputi d'effectuer son grand retour.

Après la pause, Liège jouait avec le vent et essayait d'en profiter face à une équipe du Lierse qui ne montrait rien. Mais ce n'était pas suffisant et les Sang et Marine manquaient une nouvelle occasion de réaliser la bonne opération. (M. S.)

La fiche du match

Rfc Liège: Debaty, D'Ostilio, Bustin, Van Den Ackerveken, Temanfo, Giargiana, Niankou, Bruggeman, Mouchamps (80e Mariën), Lallemand, Bangoura (39e Reciputi).

Lierse: Rausin, Delorge, Santermans, Van Der Veken, Nelissen, Allach (90e Maesen), Alves (64e Kindermans), Vinck, Samyn, Allegria (75e Garcia), Maus.

Arbitre: M. Simonini

Avertissements: Allegria, Van der Veken, Vinck, Van Den Ackerveken, Reciputi, Garcia







URLC – Seraing 1-1

Lors d’une première période peu emballante, les Serésiens prenaient l’avantage par l’entremise de Stevance qui se jouait de toute la défense avant de crucifier Cremers. Après la pause, alors que les deux équipes étaient réduites à dix, les Loups se créaient une première grosse occasion (Delbergue), avant que Dahmane, fraîchement entré au jeu, ne décoche une superbe frappe dans la lucarne pour offrir un point à son équipe. (C.D.)

La fiche du match

URLC : Cremers ; Kahail, Haidara, Félix, Verboom ; Marquis (46e Mayélé), Kouyaté (70e Dahmane), Ghesquière, Utshinga, Dansoko ; Delbergue.

Seraing : Werner ; Swers, Faye, Boulenger, Kilota ; Mouhli (46e Mroivili), Pierrot, Sabaouni, Sanogo ; Mehanovic (67e Cascio), Stevance.

Arbitre : M. Denuit.

Avertissements : Sanogo, Dansoko, Mayélé.

Exclusions : 50e Kahail (2j.), 61e Mroivili.

Les buts : 29e Stevance (0-1), 76e Dahmane (1-1).







>>> Résultats et classement en D1 amateurs <<<