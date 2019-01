Deux buts annulés, un poteau mais pas de but dans un duel qui a tenu ses promesses



RFC Liège - RWDM 0-0

Ambiance exclusivement liégeoise et très chaude pour ce match qui a tant fait couler d'encre... Le tifo réalisé par les fans locaux valait le coup d'oeil et l'on ne peut que regretter l'absence forcée des supporters bruxellois pour la beauté du folklore qui aurait dû entourer ce duel entre clubs "historiques".

Sous une pluie dense et très désagréable, et après un coup d'envoi donné par Johan Walem et Alexis de Sart, le RWDM a directement mis la pression et une tête victorieuse de Binst était invalidée pour un hors-jeu peu évident. Même scénario dans l'autre sens à la 13e minute lorsque Teruel lançait Kabeya, qui concluait mais était signalé hors-jeu également.

Après des essais de Kindermans et Mouchamps, un corner liégeois était dévié par Timmermans sur le poteau de son but. Sadin avait eu chaud !

La pause était atteinte sur un score de parité équitable. En seconde période, Liège haussait le rythme et Teruel décochait une superbe volée, non cadrée. A l'heure de jeu, Brncic lançait Massanka, nouvelle recrue. A la 65e minute, Matthys devait s'employer sur un coup franc de Bova. Cinq minutes plus tard, Sadin sortait deux gros arrêts coup sur coup sur des headings de Kabeya et Winandts.

Rien ne sera marqué dans ce match fort attendu et qui a tenu ses promesses, compte tenu des conditions de jeu épouvantables. Il n'aura manqué que des buts...

La fiche du match

RFC Liège : Matthys ; Giargiana, Van Den Ackerveken, Winandts, D'Ostilio ; Teruel, Mouchamps , Reciputi, Massa (82e Électeur),, Kabeya (82e Senakuku) ; Bangoura (75e Mariën)..

RWDM : Sadin ; A. Cabeke, Ruyssen, Cools, Timmermans, G. Cabeke ; Broeckaert, Kindermans, Bah (72e Diarra ), Bova ; Binst (60e Massanka )..

Arbitre : M. Willems.

Avertissements : Reciputi, Kabeya, Ruyssen, Massa.