Châtelet pointe désormais à dix points de son adversaire du jour.



C'est sous les yeux d'Adem Sahin, président de l'Olympic invité par Patrick Rémy, que les Loups recevaient la visite de Deinze. Les visités s'offraient les premières occasions. Vanderbecq ne parvenait pas à cadrer. A la vingtième, il se retrouvait à nouveau en bonne position. Mais Vandenberghe repoussait. Jiyar était également contré. Sur un terrain difficile, Deinze heritait d'un penalty, sur une phase un peu obscure. Le ballon aurait été touché de la main dans le rectangle par un joueur de Châtelet. Goossens ne se posait aucune question : 0-1. Malgré une dernière occasion de Lamort, le score n'évoluait plus.

Au retour des vestiaires, les Loups poussaient mais ne trouvaient pas la faille. Deinze tenait le coup ! Moriconi lui veillait au grain. Les conditions de jeu étaient difficiles. Galvez Lopez adressait de bons centres. L' absence de Khaida se faisait sentir. A la 78e, Goossens était exclu pour l'ensemble de son oeuvre. Une minute plus tard, Châtelet héritait d'un penalty. Vanderbecq égalisait. Mais Lallemand trompait Moriconi en fin de partie.





Arbitre : M. Letellier.



Avertissements : Goossens, Brulmans, Vinck, Durieux, Libbrecht, Wala Zock.



Exclusion : 78e Goossens (2cj)



Buts : 41e Goossens (0-1, sur pen.), 80e Vanderbecq (1-1, sur pen.), 88e Lallemand (1-2)



Châtelet : Moriconi; Thibaut, Castellana, Laurent, Afflisio (75e Ayoub) ; Jiyar, Wala Zock, Durieux, Castronovo (54e Galvez Lopez) ; Vanderbecq, Lamort.



Deinze : Vandenberghe; Libbrecht, Boone (65e De Smul), De Greef, Goossens; Tarfi (71e Challouk), Le Postollec, Brulmans (73e Vinck), Van Walle; Lallemand, Mertens.









Virton-Geel: 1-0

Match piège pour Virton avec la venue de Geel, pénultième, mais qui se targuait d’aligner deux succès depuis la reprise. Mis en garde par l’entraîneur David Gevaert, les Gaumais entamèrent les débats pied au plancher. Avant même la vingtième minute, respectivement Napoleone (12e), Prudhomme (14e) et Napoleone (19e) eurent l’opportunité de tromper la vigilance de Bertrams. Bousculés, les Limbourgeois firent le gros dos avant de réagir, coup sur coup, lors des arrêts de jeu du premier acte. Vanderheiden et El Ansri occasionnèrent des sueurs froides aux supporters. À l’alerte d’El Ansri (55e) suivit l’ouverture du score, sur penalty, de Prudhomme (1-0, 63e). Gobitaka commit l’irréparable sur Laurienté décalé par Straetman. On en resta là en dépit d’une faute de main (?) d’Angiulli non sifflée par l’arbitre au grand dam de Geel. Voilà un quatrième match sans encaisser et un bilan de dix points sur douze. Cap sur le RWDM samedi prochain.





Virton: Moris ; François, M’Bow (46e Devresse), Angiulli, Laurienté ; Schmit, Lecomte, Prudhomme (77e Lazaar), Napoleone (88e Fabris), Straetman ; Koré.

Geel : Bertrams ; Nuyts, Matarrese, Vanderheiden, Van Geet (80e Bernardinho) ; Hoebregs, Thuys (69e Nakhid), El Ansri (89e Baik), Gobitaka, Kasmi ; Martin Suarez.



Arbitre : M. Denil

Avertissements : Gobitaka, Thuys, Angiulli.

Exclusion : 83e Gobitaka.

Le but : 63e sur pen. Prudhomme (1-0).