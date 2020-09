Royale Entente Acren Lessines

STAFF

Ronny Roelen (T1, 2e saison), Fabrice Milone (T2), Fred Bievez (TK).

GARDIENS

Yoran Chalon, Luca Deurbroeck.

DÉFENSEURS

Maxime Baelongandi, Arthur De Coninck, Sergio Aragon, Jérémy Obin, Vinny Mayele, Martin Boulenguer, Clinsor Ouahouo, Isen Leuleu.

MÉDIANS

Alberto Danese, Audrey Fuka, Simon Franquin, Ismail Boufarnana, Aymé Henrard, Lucas Sanon, Julien Toussaint, Nibitan Coulibaly, Tony Pecqueur, Quentin Garcia-Dominguez.

ATTAQUANTS

Alan Kimbaloula, Robin De Bock, Jérémy Houzé.

TRANSFERTS

Arrivées: Jérémy Obin (Winkel Sport), Martin Boulenguer (Olympique Marcquois), Aymé Henrard (RFC Wiers) Ismail Boufarnana(Iris Club de Lambersart), Alan Kimbaloula (KSV Oudenaarde).

Départs: Enzo Bellia (Tubize), Florent Tachenion (Beloeil), Brandon Nsingi (Crossing Schaerbeek), Boufarnana (études aux USA).







Couvin-Mariembourg Fraire

STAFF

Gabor Bukran (T1, 1re saison), Jean Ferreira (T2).

GARDIENS

Vincent Eugène, Jordan Delers.

DÉFENSEURS

Steve Vanhorick, Thibaut Hallaert, Simon Vanlerberghe, Lucas Magotteaux, Maxime Gallante, Corentin Delpire, Basile Pingaut.

MÉDIANS

Tristan Gillis, Romain Wackers, Andry Hannicq, Romain Perot, Emeric Billecard, Dylan Suray, Hugo Lecoyer, Christopher Bomaba, Manu Bukala.

ATTAQUANTS

Quentin Deppe, Michael Gjorgjijevski, Karim Becheker, Nicolas Deppe, Patrick Pratz.

TRANSFERTS

Arrivées: Romain Perot, Maxime Galante et Dylan Suray (Nismes), Michael Gjorgiveski (Petigny Frasnes), Emeric Billecard (Prix-lès-Mézières), Tristan Gillis (Olympic), Steve Vanhorick (UR Namur FLV), Basile Pingaut (Union rochefortoise), Christopher Bomamba (St-Etienne B), Manu Bukala (Walhain).

Départs: David Nicolas et Alexis Jacquemart (Nismes), Jan Lella (Gosselies), Anthony Lorenzon (Onhaye), Julien Charlier (Jeunesse Tamines), Arthur Lebrun, Maximilien Paulus et Malony Lakamba (Monceau), Stefano Descontus (Molignée), Clément Gonel et Constant Broyer (Prix-lès-Mézières), Xavier Pessleux (Nismes), Renzo Furgiuele (?), Nabil Sirat (?).





Durbuy

STAFF

Jahir Shehi (T1, 1re saison), Ilir Likaj (T2), Mohamed El Ouahmi (TK).

GARDIENS

Mike Goyvaerts, Mohamed Alouachi.

DÉFENSEURS

Hamza Tarchouna, Hassan Hannou, Israël Magalhaes, Mehdi Belafquih, Nathan Empesa, Kubilay Tirpan, Dorian Puati, Ibrahima Camara, Bryan Godts.

MÉDIANS

Alassane Bah, Anouar Dardiki, Mohamed Keita, soufian Bakkioui, Walid Aboulaich, Naïm Sekali, Yassine El Bakkali, Yassine Garmhaoui, Bilal Ziani, Issam Ben Moussa.

ATTAQUANTS

Yan, Brandon Tchapo, Djarfar Soumah, Emmanuel Ilunga, Bryan Lokilo, Crespo Dolefanck, Camara Niane.

TRANSFERTS

Arrivées: Mike Goyvaerts (Stockel), Mohamed Alouachi (Ganshoren), Hamza Tarchouna (Ophain), Hassan Hannou (RAAL), Israël Magalhaes (FC Marolles), Mehdi Belafquih (Mouscron), Nathan Empesa (Union Saint Gilloise), Kubilay Tirpan (Tubize), Dorian Puati (Rosendal), Bryan Godts (Allemagne), Anouar Dardiki (Chypre), Mohamed Keita (Walhain), Alassane Bah, Ibrahima Camara, Soufian El Bakkioui, Walid Aboulaich, Naïm Sekali et Yassine El Bakkali (Union Saint-Gilloise), Yassine Garmhaoui (Saint-Nicolas), Bilal Ziani (Sporting Bruxelles), Issam Ben Moussa (G-D), Brandon Tchapo (Braine), Djarfar Soumah (Tubize), Emmanuel Ilunga (Ophain), Bryan Lokilo (Anderlecht), Crespo Dolefanck (Cameroun), Camara Niane (Renaissance Forestoise).

Départs: Fabrice Genchi, Arnaud Lakaye, Alexandre Bury, Yedidia Vuza et Pierre-Alain Laloux (Sprimont), Adrien François (Arlon), Gilles Bernard (Rochefort), Julien Wets (Solières), Arnaud Biatour (Stockay), Nicolas Doneux (Hamoir), Emilien Fransquet (Warnant), Jean-Désiré Tibor (Hostert, G-D).





Ganshoren

STAFF

Michel Delph (T1, 3e saison), Dimitri Desmet (T2), Frédéric Goffinet (TK).

GARDIENS

Andreas Suederick, Victor Swinnen, Jonathan Van Der Meeren.

DÉFENSEURS

Jordan Coët, Nicolas Timmermans, Kylian Yrnard, Lanfia Camara, Alexis Scholl, Sadouh Bah, Marco Iacona, Ralph Samutondo.

MÉDIANS

Christian Famo, Glenn Van Der Vennet, Morgan Tchoutang, Issam Hajjouji, Eloy Suarez, Mohamed Zeroual, Fabio Lo Giudice, Jezzy Kinzumbi, David Tumi.

ATTAQUANTS

Andon Sejgjini, Dario Zivkovic, Oscar Nahimana, , Ernest Kumba, Thierry Nendaka, Paolo Arrivas, Toguim Maré, Noah Raddas, Tian Luvuezo, Allan Luvovadio.

TRANSFERTS

Arrivées: Eloy Suarez, Thierry Nendaka (Jette), Marco Iacona (Crossing), Paolo Arrivas, Toguim Maré, Mohamed Zeroual (Braine), Noah Raddas (Stockel), Ralph Samutondo (Rhodienne-De Hoek), Jonathan Van Der Meeren (Léopold), Victor Swinnen (Tubize), Fabio Lo Giudice (Halle-Pepingen), Jezzy Kinzumbi (Winkel Sport), Tian Luvuezo (Ciney), David Tumi (Union SG), Allan Luvovadio (La Gantoise).

Départs: Hicham Hamri (ES Braine), Jérémy Nerinckx (Tubize), Roddy Kambala (Crossing), Ali Nasa (Sporting Bruxelles), Achraf Et-Takny (Boka United), Jonathan Galliano (Kraainem), Nicolas Vanderhaegen (Diest), Jordan Calvete, Mohamed Allouachi, Hicham Hamri (?).





Givry

STAFF

Eric Picart (T1, 9e saison), Taric Ben Hamza (T2), Fabian Hamel (TK).

GARDIENS

Thiébault Bartholomé, Arnaud Bouche.

DÉFENSEURS

Pierre-Antoine François, Sylvain Martinet, David Lion, David Sylla, Randy Nzita, Rui Fortes Gomez, Louis Cherdon, Quentin Lejeune, Florent Devresse.

MÉDIANS

Jérôme Hinck, Maxime Guillaume, Arnold Nkokolo, Bruno Lannoy, Kévin Huberty, Simon Poncelet.

ATTAQUANTS

Lorian Léonard, José Jehaes, Steve Tchamdjou, Windsey Alima.

TRANSFERTS

Arrivées: Windsey Alima (Stockay), Steve Tchamdjou (Bilzerse), David Sylla (Waremme), Florent Devresse (Hespérange, G-D), Rui Fortes Gomez (Norden, G-D), Lorian Léonard, Louis Cherdon, Arnaud Bouche et Maxime Guillaume (Virton), Simon Poncelet et Arnold Nkokolo (Libramont), Randy Nzita (Arlon).

Départs: Dylan Rémy (Rochefort), Jonathan Schinkus (Chaumont), Loïc Hatert (La Roche), Pierre Chardonne et Jordan Feltesse (Arrêt), Edouard Matafadi (Jodoigne), Momo Gueye (Marloie), Jonathan Fondaire (Waremme), Virgil Stouvenaker (Léopold Uccle), Blaise Baillet (Rebecq).





Hamoir

STAFF

Raphaël Miceli (T1, 9e saison), André Detilloux (T2), Philippe Jodogne (TK).

GARDIENS

Joseph Biersard, Eymen Eryilmaz, Antoine Demoulin.

DÉFENSEURS

Dylan Biersard, Mucahid Ceylan, Jonathan Deglas, Ismaël Mamadou Soumahoro, Damien Diez, Ibrahima Niang.

MÉDIANS

William Impagnatiello, Nicolas Doneux, Benoît Masset, Nicolas Alessi, Allal Messaoudi, Luca Villardita, Yassine Bennane, Lucas Piron.

ATTAQUANTS

Youssef Guilmi, Marvin Lafalize, Dylan Lambrecth, Ali Yilmaz.

TRANSFERTS

Arrivées: Nicolas Doneux et Eymen Eryilmaz (Durbuy), Ismaël Mamadou Soumahoro (Tilleur), Damien Diez (Bregel Sport), Nicolas Alessi (Locri, Italie), Antoine Demoulin (AF Hony), Allal Messaoudi (Solières), Ibrahima Niang (Bilzerse W.), Luca Piron (U21 Eupen).

Départs: Giovanni Alaimo et Jérôme Lahaque (Stockay), François Timmermans (Warnant), Antoine Lecerf (Mormont), Pierre Biscotti (Richelle), Steve Dessart (Waremme), Tom Hajjaji (arrêt), Kevin Flagothier (Ferrières), Michaël Descamps (Roclenge-Wonck), Gianni Giglio (retour France).





Jette

STAFF

Sébastien Conte (T1, 2e saison), Steven Meert (T2), David De Cort (TK).

GARDIENS

Michael Clepkens, Alan Deconinck, Lyan Vanbellingen.

DÉFENSEURS

Vam Kamara, Alyssan Verrue, Anthony De Marrée, Steve Camara, Dani Mitrofan, Raphaël Deville, Javi Requejo, Thomas Ruiz, Loic Alves, Sekou Sylla.

MÉDIANS

Cameron Bamenga, Alda Dos Santos, Quentin Cortvriendt, Orly Nzayadiambu, Vasili Letas, Kerim Altinok, Daniel Canda, Bruno Kwani, Alvin Segbia, Brahime Kaba, Dimitri Agorakis, Ryan Filipus.

ATTAQUANTS

Ivan Ruiz, Noah Raddas, Ervin Topal, Valentino Van Driessche.

TRANSFERTS

Arrivées: Michael Clepkens (Londerzeel), Alan Deconinck (Waterloo), Lyan Vanbellingen (RWDM), Anthony De Marrée (Diegem), Dani Mitrofan (Amici), Raphaël Deville (Wavre), Brahime Kaba, Cameron Bamenga (Walhain), Daniel Canda (Rupel-Boom), Bruno Kwani (Liège), Alvin Segbia (France), Noah Raddas (Stockel).

Départs: Ibrahima Diallo (Etterbeek), Thomas Laborne (Stockel), Eloy Suarez, Thierry Nendaka (Ganshoren), Xavier Concepcion, Kevin Luz Sampaio (Léopold), Moussa Karamoko (Luxembourg), Eric Indenge (arrêt).





Meux

STAFF

Marco Casto (T1, 7e saison), Eric Adam (T2), John Kouchane (TK).

GARDIENS

Kenny Paulus, Maxime Pignolet

DÉFENSEURS

Arthur Baudoin, Antoine Boreux, Axel Rouffignon, Youri Teklak, Cyril Van Hyfte, Dylan Jeanmart

MÉDIANS

Gauthier Baudoin, Martin Gillet, Justin Gaux, Adelin Lecomte, Jean Mathieu, Antoine Palate, Antoine Roldan-Simon, Gauthier Smal, Thibaut Otte, Renaud Tossens

ATTAQUANTS

Gilles Kinif, Clément Moors, Françis Farikou, Adrien Chauviaux, Johan Paquet

TRANSFERTS

Arrivées: Boris Delcommène (Ligny), Martin Gillet (U19 Sporting Charleroi), Jean Mathieu (Huy), Antoine Roldan-Simon (Ciney), Renaud Tossens (Beauvechain)

Départs: Alexandre Eloy (UR Namur FLV), Maxime Barbarin (Grand-Leez).





Raal

STAFF

Frédéric Taquin (T1, 4e saison), Nicolas Baquet (T2), Johan Bombart (T3), Manu Miraglia (T4).

GARDIENS

Kevin De Wolf, Clément Libertiaux.

DÉFENSEURS

Boris Djoum, Tristan Valcke, Gilles Denayer, Grégory Lazitch, Quentin Louagé, Matthias Francotte, Alain-Jessy Matoka, Jessy Galvez-Lopez, Alexis Calant.

MÉDIANS

Thomas Vanhecke, Thomas Wildemeersch, Louka Franco, Alessio Virgone, Lou Wallaert.

ATTAQUANTS

Illies Bruylandts, Willem Pierre-Charles, Jordan Henri, Nelson Azevedo, Younes Boufous, Tyron Crame.

TRANSFERTS

Arrivées: Nelson Azevedo Janelas (RSC Anderlecht), Younes Boufous (Cerignola Calcio), Alain-Jessy Matoka (AFC Tubize), Emmanuel Miraglia (T4), Willem Pierre-Charles (AS Cannes), Tristan Valcke (UR Namur FLV), Tristan Van Sull (PP), Alessio Virgone (Olympic Charleroi), Lou Wallaert (RUS Rebecq), Thomas Wildemeersch (R. Francs Borains).

Départs: Davide Bochicchio (UE Chapelle), Diego Debelic (RUS Binche), Thomas Depotbecker (RUS Rebecq), Mathieu Despontin (RUS Binche), Fabian Duquesne (T4), Gaëtan Gall (RCS Onhaye), Michaël Jonckheere (RCS Braine), Jordi Malela (Olympic Charleroi CF), Pierre Parmentier (PP), Melvin Renquin (RFC Liège), Kylian Rucquois (Solières Sport), Johan Sampaoli (AFC Tubize), Théo Vanecke (CS Entité Manageoise).





Rebecq

STAFF

Dimitri Leurquin (T1, 2e saison), Jean-Luc Delanghe (T2), Jean-Marc Thielemans (T3).

GARDIENS

Damien Lahaye, Andrew De Reymaeker, Baptists Vervondel.

DÉFENSEURS

Andrei Camargo, Valentin Dassolville, Constant Delsanne, Regis Demolie, Anthony Mucci, Florimond Smars.

MÉDIANS

Blaise Baillet, Guido Cagnina, Alessio et Massimo Di Vita, Mathieu Herbecq, Arnaud Mukota, William Piret, Diego Zidda.

ATTAQUANTS

Thomas Depotbecker, Akhenaten Poto-Mees, Denis Delaunoit, Mbani Bimbo Malka, Mickael Oliveira.

TRANSFERTS

Arrivées: Andrei Camargo (KSV Roulers), Valentin Dassonville (Peruwelz FC), Florimond Smars (K. Londerzeel SK), Achraf Achaoui (Olympic Charleroi), Blaise Baillet (RUS Givry), Arnaud Mukota (R.W. Walhain), Diego Zidda, Guido Cagnina (Union Namur FLV), Thomas Depotbecker (RAAL), Denis Delaunoit (AC Anvaing), Maluka Mbani Bimbo (FC Lebbeke).

Départs: Patrick Vandevelde (ES Brainoise), Yasser Chalal (RCS Brainois), Georgios Kaminiaris (RUS Binche), Robin Leemans (JS Taminoise), Léonard Ngiamba (RCS Nivellois), Quentin Meerpoël (RUS Binche), Cyril Rosy (Visé), Lou Wallaert (RAAL), Serginho Niangbo (Chastre), Leutrim Pajaziti, Désiré Ngiamba (?).





Solières

STAFF

Pascal Bairamjan (T1, 1re saison), David Pauly (T2), Mike Sanglan (TK).

GARDIENS

Maxime Crahay, Brandon Heylen.

DÉFENSEURS

Maxime Renson, Robin Bartholomé, Florent David, Ricardo Musset Quintais, Emmanuel Massa, Damien Humblet, Christopher Verbist, Mirko Rupcic.

MÉDIANS

Grégoiree Martin, Arthur Mathieu, Berthold Kitoko, Kilian Rucquois, Etienne Wala Zock, Wilfried Dalmat.

ATTAQUANTS

Erivelton Paulo Da Silva, Kevin Cossalter, Shelton Guillaume, Joseph Akono, Noah Laffut, Haile Pluyers.

TRANSFERTS

Arrivées: Pascal Bairamjan, Guillaume Martin, Robin Bartholomé, Arthur Mathieu, Mirko Rupcic, Maxime Cosse, Maxime Crahay, Florent David, Berthold Kitoko (Huy), Justin Gaux (Meux), Kilian Rucquois (RAAL), Damien Humblet et Christopher Verbist (Wiltz), Kevin Cossalter (Tilleur), Etienne Wala Zock (Olympic Charleroi), Wilfried Dalmat (Montlouis, France), Shelton Guillaume (RWDM), Ricardo Musset Quiatais (Jodoigne), Emmanuel Massa (Liège), Brandon Heylen (Alost), Anthony Labadie (France), Joseph Akono (Sprimont).

Départs: Patrick Tamburrini (libre), Nicolas Pire et Ercan Ganiji (Warnant), Tom Roland (Marloie), Geoffrey Barrettara (Battice), Mattéo Raia (retour Liège), Jimmy Cwynar (Rupel Boom), Pape Ndoye (Amay), Soulimen Ghaddari, Marc Crotteux, Axel Dheur (Namur), Allal Messaoudi (Hamoir), Achraf Salime (Tamines), Dorian Dhaeze (Hannut), Axel Tamburrini (Waremme), Luca Schenk (Wiltz), Jean-Marie Nzembo (Liège), Tom Dethier (Wanze Bas-Oha), Leonel Mao (Warnant), Adam Arabi (Huy), Nzenga, Luca Arcangeli (Montignies), Maxime Cosse (arrêt), Anthony Labadie (retour France), Dalvin Fellice (Espérance Aulnaysienne, France), Justin Gaux (retour à Meux).





Stockay-Warfusée

STAFF

Philippe Caserini (T1, 1re saison), Anthony Spinosa (T2), Francis Nyssen (TK).

GARDIENS

Juliann Fillieux, Robin Struzik.

DÉFENSEURS

Vincent Dejoie, Robin Demaerschalk, Jérémy Javaux, Rodrigue Piette, Jérôme Lahaque, Fayssal Bourard.

MÉDIANS

Olivier Castela, Edouard Dehon, Florent Delmotte,Tanguy Lempereur, Giovanni Alaimo, Yassine Boumediane, Bernard Di Bernardo, Tom Jurdan, Armel Body.

ATTAQUANTS

Ismaël Boutgayout, Harry Tremblez, Quentin Colson, Arnaud Biatour.

TRANSFERTS

Arrivées: Julliann Filieux (Tilleur), Harry Tremblez (Sprimont), Jérôme Lahaque et Giovanni Alaimo (Hamoir), Quentin Colson (Aywaille), Fayssal Bourard (Visé via Tilleur), Arnaud Biatour (Durbuy), Yassine Boumediane (PAC Buzet), Bernard Di Bernardo (libre), Tom Jurdan (Seraing), Armel Body (Spouwen-Mopertigen).

Départs: Daid Rico Garcia et Laurent Clerbois (Dison), Lucas Alfieri (retour Liège), Gaëtan Duveau (Herstal), Yannick Pauletti, Jérôme Bertrand, Thibaut Monmart et Maxime Lambert (Rocherfort), Mourad Amrous (Mormont), Omar El Farsi (?), Mohamed El Farsi (Tilff), Windsley Alima (Givry), De Tullio (Jehay).





Tubize

STAFF

Khalid Karama (T1, 1re saison), Christian Rits (T2).

GARDIENS

Thomas De Bie, Loïc Bottequin.

DÉFENSEURS

Naïm Aarab, Elio Simonini Bokoko, Jérémy Nérinckx, Louis Delhaye, Alain-Jerry Lufira Luebo, Milos Javorina, Yousri Affalah.

MÉDIANS

Philippe Liard, Marino Di Chiello, Mano Van Onsem, Floriano Giusto, Enzo Bellia, Johan Sampaoli.

ATTAQUANTS

Benjamin Bambi, Sami Lkoutbi, Sofiene Lekehal, Zayd El Kandoussi, Mohamed Aoulad, Leandro Bailly, Ismael El Omari.

TRANSFERTS

Arrivées: Loïc Bottequin (Union SG), Milos Javorina (Walhain), Jérémy Nerinckx (Ganshoren), Yousri Affalah (Kosova), Enzo Bellia (Acren-Lessines), Johan Sampaoli (La Louvière-Centre), Philippe Liard, Sofiene Lekehal (Renaix), Sami Lkoutbi (City Pirates), Benjamin Bambi (OHL), Leandro Bailly (Francs Borains).

Départs: Robbe Decostere, Charles Vanhoutte (retour Cercle Bruges) Noa Depotre (KSC Lokeren), Étienne Mukanya (Olympic Charleroi), Ahmed Bouchentouf (Francs Borains), Andy Lokando (La Louvière-Centre), Cheick Toure (retour Antwerp), Lemouya Goudiaby (Andrézieux, France), Samuel Gueulette (Roulers) Wissem Nicolas Garcia Fernandez (Kosova Schaerbeek), Ali Moussa, Enzo Celestine, Valentin Rigoni, Odei Arrieta Etxeberria, Benoît Cachenaut (?).





Verlaine

STAFF

Marc Segatto (T1, 9e saison), Amaury Riga (T2), Olivier Coppenolle (TK).

GARDIENS

Robin Dengis, Maxime Van Aerschot, André Nlend.

DÉFENSEURS

Mohamed Amine Andaloussi, Matt Debra, Terry Van Hove, Lorenzo Dago Y Rodrigo, Aladin Adrovic, Mathieu Mornet, Aurélien Pleugers, Pierre Weijnes, Bastien Collée.

MÉDIANS

Oumar Barry, Quentin Wera, Christophe Henry, Doryan Gilsoul, Christophe Nezer, Diego Demoulin, Nathan Gosselain, Lucas Limbourg, Alexis Modica, Nicolas Cubedo Montalbo.

ATTAQUANTS

Anas Zougar, Louis Jamar de Bolsée, Ilias Bouhlal, Crispaldinho Chubaka, Valton Ramadani.

TRANSFERTS

Arrivées: Christophe Nezer (Visé), Nathan Gosselain (Jodoigne), Robin Dengis (Bilzen), Diego Demoulin (Grand Leez), Aurélien Pleugers (Fernelmont), Louis Jamar de Bolsée (Aywaille), Fabrice Nlend (Oppagne), Nicolas Cubedo Montalbo et Pierre Weijnes (AS Eupen), Crispaldinho Chubaka (Herstal).

Départs: Anthony Racz (Hannut), Maxime Lecluse (Sprimont), Jessy Tihon (Jodoigne), Dimitri Velegan (Richelle), Ridwane Bouchibti (?), Shelton Guillaume (RWDM), Edgar Mbazoa (Warsage), Maxence Hubeaux (Andenne), Pierre-Yves Petitjean (arrêt).





Waremme

STAFF

Steve Dessart (T1, 1re saison), Frédéric Cremasco (T2), Steve Lefèvre (TK).

GARDIENS

Tom Solheid, Florian Lemire.

DÉFENSEURS

Nicolas Lapierre, Marin Lacroix, Luca Dichiara, Raphaël Angiulli, Andy Olemans, Tristan Merchie, Luca Maglio, Martin Saint-Mard.

MÉDIANS

Sébastien Gonzatti, Jonathan Fondaire, Alex Tamburrini, Sekou Lamah, Jonathan La Rocca, Charles Laruelle, Antoine Deflandre, Alexandre Loyaerts, Hamza Lagrib, Maxime Raskin, Nathan Havelange.

ATTAQUANTS

Steve Dessart, Vedat Kurbali, Max Julin.

TRANSFERTS

Arrivées: Steve Dessart (Hamoir, T1), Nicolas Lapierre et Tom Solheid (Tilleur), Sébastien Gonzatti (Warnant), Jonathan Fondaire (Givry), Marin Lacroix (Bilzen), Vedat Kurbali (Beauraing), Axel Tamburrini (Solières), Sekou Lamah (Star Fléron), Luca Maglio (RFC Seraing), Nathan Havelange (St-Trond), Martin Saint-Mard (RFC Liège).

Départs: Loïc Bronckart, Altin Muaremi, Loris Lallemand et Maxime Heinen (Jodoigne), Fabian Lo Monte (Mormont), Mohamed Sylla (Herstal), Anthony Formica (Hannut), Semou Mbow (?), David Sylla (Givry), Manu et Nathan Vandormael (Hannut), Axel Tamburrini (arrêt), Cenzighan Simsek et Oguzhan Kaylesiz (?).





Warnant

STAFF

Stéphane Jaspart (T1, 2e saison), Thierry Habets (T2), Giuliano De Simone (TK).

GARDIENS

Nicolas Pire, Julien Piot.

DÉFENSEURS

Roméo Debefve, François Timmermans, Emilien Fransquet, Leonel Mao, Romain Vanboquestal, Bastien Heptia, Philippe Crespin.

MÉDIANS

Bryan Hanrez, Youssouf Niakate, Fabrice Papalino, Amaury Fransolet, Thomas Miézal, Manu De Castris, Alex Casa, Daniel Yema-Shongo.

ATTAQUANTS

Ercan Ganiji, Mohamed Admi, Demba Seck, Audry Scevenels.

TRANSFERTS

Arrivées: Roméo Debefve (URSL Visé), François Timmermans (Hamoir), Nicolas Pire, Leonel Mao et Ercan Ganiji (Solières), Bryan Hanrez, Emilien Fransquet et Alex Casa (Durbuy), Romain Vanboquestal et Mohamed Admi (Seraing), Demba Seck (Huy), Daniel Yema-Shongo (Oppagne).

Départs: Jean-Philippe Gérard (Beaufays), Thomas Honay (Herstal), Quentin Verlaine (Burdinne), Marie Mbarga et François Fourneau (Ougrée), Sébastien Gonzatti (Waremme), Giulian Rossi (Aywaille), Johann Licour (Fize), Levent Saglam et Gabriel Carvalho Alleoni (Bilzen), Bryan Mosca (Jehay), David Sciullintano (?).





>>> Virton, relégué en D2 ACFF, ne devrait pas aligner d’équipe cette saison et déclarer forfait.