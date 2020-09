Hamoir 3 - 0 Couvin-M.: la rencontre aurait pu basculer dans les deux sens

Fiche technique

Ganshoren 1 - 0 Stockay: les Ganshorenois s’imposent pour leurs débuts

Fiche technique

Si la première période n’a pas été riche en occasions de but, Hamoir a obtenu assez bien de possibilités de tromper Eugène. Bien aidé par ce même gardien qui se trouait après 20 minutes de jeu, Lafalize inscrivait le seul but d’une mi-temps disputée sur un tempo mineur.En début de seconde période, Nicolas Deppe voyait son penalty bien repoussé par Eyilmaz et Lambrecth en faisait de même peu après d’une Panenka sur la latte. Lafalize plantait sa seconde rose dans une rencontre qui aurait pu basculer dans les deux sens. Lambrecth en profitait aussi pour mettre son but.: Eryilmaz, Biersard, Soumahoro, Ceylan, Piron (76e Niang), Masset, Impagnatiello (78e Messaoudi), Diez, Yilmaz (62e Guilmi), Lambrecth, Lafalize.: Eugène, Vanlerberghe, Vanhorick, Gillis (35e Perot), Deppe Q. (57e Hanicq), Wackers, Pratz, Deppe N. (70e Bonamba), Galante, Suray, Bakala.: M. Ledda.: Gillis,, Masset, Biersard, Impagniatello.: 21e et 68e Lafalize (1-0 et 2-0), 80e Lambrecth (3-0).Pour leurs débuts dans une série qu’ils découvraient, les promus ganshorenois ouvraient la marque via un coup franc de Zeroual mal négocié par Fillieux. Les Bruxellois restaient ensuite bien en place et faisaient mieux circuler le ballon, même si cela ne se traduisait pas vraiment en termes d’occasions.Lors d’un 2e acte très confus, Suederick devait surtout effectuer un double arrêt face à Lahaque, alors que Bourard se montrait très maladroit en fin de partie. Du côté local, on retiendra avant tout ce succès encourageant, même si la manière ne fut pas toujours académique.: Suederick; Bah, Coet, Timmermans, Sarkic; Camara, Tchoutang (67e Zivkovic), Van Der Vennet, Zeroual (87e Samutondo); Kumba, Otu (58e Nendaka).: Fillieux; Demaerschalk, Dejoie, Piette, Lahaque ; Castela, Dehon, Delmotte (46e Lempereur), Bourard ; Alaimo (55e Boumediane), Trembley (78e Boutgayout).: M. Arcoly.: Kumba, Van Der Vennet, Piette, Otu, Lempereur, Sarkic.: 19e Zeroual (1-0).