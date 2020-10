Raal 7 - 0 Waremme : la Louvière sans pitié

Durbuy 1 - 5 Hamoir : des Liégeois patients

La RAAL La Louvière continue d’engranger les victoires en championnat alors qu’elle jouera le 5e tour de la Croky Cup le 11 octobre. En face par contre, le Stade Waremmien a entamé sa saison en D2 ACFF par une défaite et… une lourde défaite. Si les Wawas ont tenu au marquoir 40 minutes, avec une grosse période très musclée dans le chef des deux équipes, ils se sont ensuite écroulés après un début de 2e période canon des Louviérois, à l’image de Franco et de son triplé, qui ont marqué six buts en 20 minutes.: Libertiaux, Calant, Lazitch, Kanmeng, Matoka, Francotte, Louagé, Vanhecke (61e Wildemeersch), Franco, Bruylandts (66e Wallaert), Henri (72e Crame).: Solheid, Merchie, Lapierre, Lacroix, Olemans, Laruelle (62e Julin), Fondaire, Gonazti, Angiulli (78e Lamah), Deflandre (62e Kurbaldi), Dessart.: M. Delhaye.: Laruelle, Vanhecke, Kanmeng, Angiulli.: 41e Matoka (1-0), 50e Bruylandts (2-0), 52e Franco (3-0), 61e Vanhecke (4-0), 63e Matoka (5-0), 70e et 72e Franco (6-0, 7-0).Pris à froid par un but en contre du très rapide Crespo, Hamoir a mis une bonne demi-heure avant de rétablir l’égalité par Guilmi qui profitait des premières largesses d’un adversaire peu attentif. Hamoir était lancé et Lambrecth faisait 1-2 de près. L’exclusion pour deux cartes jaunes du joueur monté au jeu Tarchouna facilitait le travail des Hamoiriens qui en profitaient pour se mettre à l’abri par l’inévitable Guilmi. En seconde période, Hamoir portait le danger devant la cage adverse mais sans trop de danger. A l’heure de jeu, le coach Miceli faisait monter Masset et Yilmaz pour donner un peu plus d’assurance à un milieu de jeu qui n’arrivait pas à prendre la mesure de Durbuy.Et comme les avants visiteurs continuaient à tergiverser, le marquoir tardait à bouger.Soumahoro inscrivait son premier but sous la casaque bleue et noire d’une belle tête gagnante.Hamoir gaspillait encore face à une équipe adverse un peu à la dérive. On notera aussi qu'en toute fin de rencontre, Yilmaz s’y reprenait à deux fois pour donner au marquoir son allure finale de 1-5.Victoire finale logique d’une équipe de Hamoir qui n’a jamais paniqué face à une équipe de Durbuy qui a vite perdu pied avec, il est vrai, une exclusion idiote qui a mis les Luxembourgeois en difficulté.: Alaouchi; Gharmaoui, Belafqih, Camara, Tirpan; Keita, Roisin, Dardiki (74e Toufik); Soumah (74e Kyenne), Crespo, Eyenga (18e Tarchouna).: Eryilmaz; Deglas, Soumahoro, Ceylan; Piron, Doneux, Impagnatiello (69e Messaoudi), Diez (60e Masset); Lafalize, Lambrecth, Guilmi (60e Yilmaz).: M. Allard.: Doneux, Impagnatiello.: 40e Tarchouna (2j.).: 4e Crespo (1-0), 29e Guilmi (1-1), 32e Lambrecth (1-2), 41e Guilmi (1-3), 73e Soumahoro (1-4), 89e Yilmaz (1-5).