Raal – Warnant 3-0

En quelques lignes, voici le résumé des matches de ce mercredi.

La première période était gérée d’une main de fer par la Raal. Dès l’entame du match, les Loups géraient la possession et accélèrent quand ils le pouvaient. Après une première alerte signée Matoka, c’est sur penalty que le premier but tombait. Avezedo accroché, Franco à la finition.

Dans la suite de ce premier acte, le rythme retombait un peu.En seconde période, Warnant reprenait avec de meilleures intentions. La première opportunité était à l’actif de Demba Seck, qui voyait son ciseau finir sur la barre de Libertiaux.

On pensait alors que les visiteurs auraient leur chance mais la Raal faisait le break. Sur un modèle de contre-attaque, Azevedo laissait filer entre ses jambes pour Vanhecke à la conclusion. Il y avait un peu du but de Chadli lors de Belgique-Japon dans cette action ! En fin de rencontre, le break ayant été fait par les Loups, on ne voyait plus grand-chose, si ce n'est le but tardif de Wildemeersch qui fixait le compteur à trois. La Raal a assuré les trois points, Warnant a essayé mais est tombé sur trop fort ce mercredi soir.

Technique

Raal La Louvière : Libertiaux ; Calant, Lazitch, Djoum ; Francotte, Vanhecke, Louagé, Matoka ; Franco (75e Wildemeersch), Azevedo (88e Crame) ; Henri (67e Bruylandts)

RFC Warnant : Pire ; Mao, Debefve, Crespin ; Miezal, Papalino, Fransolet (61e Admi), Fransquet ; Scevenels (61e De Castris), Casa (74e Ganji) ; Seck

Arbitre : M. Arcoly

Avertissements : Mao, Lazitch, Bruylandts, Ganji, Admi

Les buts : 15e Franco (1-0), 62e Vanhecke (2-0), 90e+2 Wildemeersch (3-0)

Verlaine – RSD Jette 0-3

Un rien attentistes en première mi-temps, les troupes de Sébastien Conte agissaient via de rapides reconversions. Un penalty pour une main locale, un poteau de Segbia et un 2e but mettaient les Bruxellois sur le velours. Après le repos, ils ont bien géré et proposé de belles choses. "On était bien en place et on a été efficace face à une belle équipe de Verlaine."

Technique

Verlaine : Dengis; Adrovic, Mornet, Van Hove, Weijnjes; Gosselain (74e Modica), Nezer, Bola (61e Gilsoul), Cubedo (77e Chubaka); Jamar de Bolsée, Ramadani.

Jette : Clepkens; Mitrofan (78e Raddas), Verrue, T. Ruiz-Cerqueira, Camara; Kaba, Kwani (68e Agorakis), Nzayadiambu, Canda (63e Cruz Dos Santos), Segbia; I. Ruiz-Cerqueira.

Arbitre : M. Spillemaekers

Avertissements : Van Hove, Modica, Canda, Kwani.

Exclusion : 88e Van Hove (2j.)

Les buts : 25e Segbia sur pen. (0-1), 39e I. Ruiz-Cerqueira (0-2), 87e Kaba (0-3)