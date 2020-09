Tubize-Durbuy 5-1

Échéance importante ce samedi soir pour l’AFC Tubize. Il s’agissait du premier match des Sang et Or en championnat dans l’ère De Koster. Ils faisaient leur apparition en D2 amateur après avoir été relégués la saison dernière mais avec l’ambition de remonter directement. Et il fallait montrer un visage séduisant aux supporters sur lesquels la nouvelle direction compte beaucoup pour le renouveau du club post Corée du Sud.

Les Brabançons wallons ont donc gagné. Pour la manière, on repassera. Car à part le but de Giusto après une superbe action initiée par Manoka puis Van Onsem, les locaux ne parvinrent pas vraiment à proposer du beau jeu sur un terrain très difficile. Ils ont donc dû s’en remettre à un corner et à deux penalties justifiés et provoqués très naïvement par un Durbuy complètement à côté de ses pompes. Les hommes de Jahir Shehi n’ont quasi rien montré et n’ont pu marquer que grâce à une grosse boulette de Javorina, à l’assist pour Eyenga Lokilo. Sur le 5-1, les Luxembourgeois étaient quasi déjà aux vestiaires.

Concernant les supporters, ils n’étaient pas spécialement plus nombreux que l’an dernier. L’opération séduction devra se poursuivre encore un bon moment.

Tubize voudra confirmer à Solières mercredi (20h30). Durbuy accueillera Hamoir samedi (20h).

La fiche du match

Tubize : De Bie, Nérinckx, Aarab (46e Wyns), Javorina, Delhaye, Liard (80e Tepe), Sampaoli (66e Bailly), Van Onsem, Giusto, El Omari, Manoka.

Durbuy : Alouachi, Camara, Belafquih, Empesa, Tirpan, Soumah (60e Gharmaoui), Roisin, Keita, Eyenga Lokilo (71e Toufik), Donlefack, Dardiki.

Arbitre : M. Afifi.

Avertissements : Keita, Empesa, Wyns, Liard, Roisin, Giusto.

Les buts : 18e Eyenga Lokilo (0-1), 22e El Omari sur penalty (1-1), 45+1e Giusto (2-1), 53e Liard sur penalty (3-1), 44e Delhaye (4-1), 93e El Omari (5-1).