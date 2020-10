Sa. 20h00 - Raal – Waremme

Raal: De Wolf, Libertiaux, Francotte, Kamneng, Lazitch, Callant, Matoka, Louagé, Vanhecke, Franco, Azevedo, Wildemeersch, Wallaert, Bruylandts, Henri.

Waremme: Solheid, Lemire ; Lapierre, Lacroix, Maglio, Olemans, Merchie, Angiulli, Gonzatti, Fondaire, Laruelle, Deflandre, Loyaerts, Lagrib, Julin, Lamah, Dessart, Kurbali.

> La Rocca (malade), Di Chiara (fracture de la cheville), Saint-Mard (musculaire) Raskin (croisés) et Havelange (élongation) sont sur la touche.





Sa. 20h00 - Durbuy – Hamoir

Durbuy: Alouachi, Gharmaoui, Belafquih, Dardiki, Keita, Camara, Kyenge, Tirpan, Empesa, El Bakkali, Soumah, Ben Moussa, Toufik, Roisin, Niane, Ilunga, Lokilo.

> Plusieurs joueurs étaient incertains en début de semaine avec Dardiki (cheville), Soumah (mollet), Lokilo (ischios), Tirpan (main) et Belafquih (adducteurs) mais ils devraient pouvoir tenir leur place. Un doute subsiste pour Ilunga touché à la cuisse. Ziani et Godts sont toujours indisponibles.

Hamoir: Eryilmaz, Demoulin; D. Biersard, Ceylan, Deglas, Impagnatiello, Diez, Soumahoro, Niang, Masset, Bennane, Doneux, Alessi, Messaoudi, Yilmaz, Piron, Guilmi, Lafalize, Lambrecth.

> Doneux rentre de suspension, J. Biersard poursuit la sienne (2/3). Aucun blessé.





Di. 15h00 - Solières – Givry

Solières: Crahay, Heylen; David, Kitoko, Humblet, Renson, Verbist, Massa, Bartholomé, Musset, Rupcic, Wala Zock, Rucquois, Martin, Mathieu, Guillaume, Cosslater, Erivelton, Akono.

> Kitoko est pleinement rétabli. Par contre, sorti contre Tubize, Dalmat (déchirure suspectée) est sur la touche. Comme Laffut (adducteurs). E.T.

Givry: Bouche, Martinet, Sylla, Antoine, François, Cherdon, Devresse, Poncelet, Léonard, Tchamdjou, Guillaume, Dillenbourg, Hinck, Forte Gomes, Nzita, Nkokolo, Alima.

> Lannoy (adducteurs) et Huberty (cheville) sont toujours aux soins. Le gardien, Bartholomé débute sa suspension de trois matches suite à son exclusion en Coupe, il est remplacé par Bouche entre les perches.





Di. 15h00 - Stockay – Jette

Fillieux, Struzik; Dejoie, Demaerschalk, Javaux (?), Piette, Lahaque, Castela, Dehon, Delmotte (?), Lempereur, Bourard, Alaimo, Di Bernardo, Body, Boutgayout, Tremblez, Colson, Boumediane, Biatour.

> Si Biatour et Colson semblent prêts, Jurdan (croisés) est out. Pour Delmotte (fessiers) et Javaux (élongation à la cuisse), une décision sera prise après la séance de ce samedi matin. E.T.



Jette: Clepkens, Mitrofan, Kaba, T. & I. Ruiz, Kwani, Camara, Canda, Verrue, Segbia, Nzayadiambu, Deconinck, Cruz Dos Santos, Raddas, Agorakis.

> De Marrée, Deville, Requejo, Cortvriendt et Van Driessche sont blessés.







Di. 15h00 - Couvin – Warnant

Couvin: Eugène, Delers, Van Lerberghe, Vanhorick, Q.Deppe, Wackers, Pratz, N.Deppe (?), Suray, Bakala, Hanicq, Magotteaux, Perot, Bomamba (?), Pingaut, Lecoyer, Gjorgjijevski, Delpire, (?).

> Hallaert (2/2) et Galante (1/1) sont suspendus. Gillis (mollet) n’est pas dans la sélection. Pour N.Deppe (hanche), c’est assez compromis. Bomamba, malade mardi et pas présent ce jeudi, est incertain. Pingaut rentre dans la sélection. La sélection de Gabor Bukran sera affinée ce samedi matin.

Warnant: Pire, Piot; Heptia, Crespin, Debefve, Fransquet, Mao, Vanboquestal, Papalino, Fransolet, Miézal, Yema Shongo, De Castris, Hanrez, Casa, Scevenels, Ganiji, Admi, Seck.

> Niakate (genou) a repris mais n’est pas prêt tandis que Timmermans (élongation aux ischios) vient de reprendre la course.





Match ne pouvant avoir lieu ce week-end