Meux-Givry 1-1

On ne s’attendait pas spécialement à ça au coup d’envoi, mais les Meutis étaient finalement contents de prendre un point ce samedi soir.



En première période, Givry se montrait organisé et à son avantage dans les duels. Du coup, les longs ballons des Namurois ne donnaient pas grand-chose. On notait cependant très peu d’occasions cadrées de part et d’autre lors du premier acte. Meux montrait de meilleures choses en deuxième période, en posant davantage son jeu. Mais paradoxalement, les Ardennais passaient devant peu après l’heure de jeu, Devresse profitant d’une frappe contrée de Léonard pour se retrouver en face-à-face avec Paulus et tromper le portier.



Meux ne désarmait pas et trouvait finalement la faille dans les arrêts de jeu : suite à un corner de G.Baudoin, Kinif plaçait une tête gagnante.



Arracher un point in extremis fait du bien au moral, tandis que la nouvelle équipe de Givry, logiquement déçue, a montré qu’il faudrait compter avec elle dans ce championnat.

La fiche du match

Meux : Paulus, Boreux, Van Hyfte, Palate (81e Roldan-Simon), Paquet, Smal, Mathieu, Teklak (72e G.Baudoin), Kinif, Otte, Moors.

Givry : Bartholomé, Sylla, François, Devresse, Léonard (85e Guillaume), Hinck, Poncelet, Tchamdjou Mbieuleu, Alima Windsey (92e Lejeune), Nzita Dysling, Huberty (35e Nkokolo).

Arbitre : Baton.

Avertissements : Devresse, Palate, Tchamdjou Mbieulieu, Léonard, Alima Windsey.

Les buts : 62e Devresse (0-1), 91e Kinif (1-1).