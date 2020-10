Hamoir 1 - 4 Solières : Solières émerge en seconde période

Fiche technique

Ganshoren 2 - 2 Meux : Un goût de trop peu pour les Ganshorenois

Fiche technique

Givry 2 - 2 Stockay : deux buts lors de chaque mi-temps

Si Hamoir a pris les commandes via Lambrecth d’une superbe amortie suivie dune semi volée, Solières a répondu juste avant la pause via un coup franc dévié de la tête par Massa. Une égalisation un peu forcée au vu d’une première période où Hamoir revendiquait deux coups de pied de réparation.Début de seconde période, Cossalter plantait Soumahoro et Eryilmaz pour mettre Solières aux commandes. Juste après, Guillaume profitait d’un beau travail de Verbist pour le 1-3. Solières enfonçait un peu plus le couteau quand Guillaume filait seul pour isoler Cossalter (1-4).Les Soliérois filaient ainsi vers une victoire logique au vu de la seconde période.: Eryilmaz ; Diez, Biersard, Soumahoro, Ceylan (58e Guilmi); Piron, Doneux, Masset, Yilmaz ; Lambrecth (60e Messaoudi), Lafalize.: Crahay ; Verbist, Humblet, Renson, Bartholomé (45e Rupcic) ; Martin, Massa, Kitoko, Guillaume (83e Rucquois); Cossalter, Mathieu.: M. Magas.: Ceylan, Mathieu, Bartholomé, Souhamoro, Biersard, Masset, Guillaume, Martin, Massa.: 33e Lambrecth (1-0), 44e Massa (1-1), 51e Cossalter (1-2), 54e Guillaume (1-3), 67e Cossalter (1-4).Pour leur 2e match de championnat, les promus se voyaient rapidement contraints de courir après le score avec ce penalty provoqué par Moors et converti par son compère Kinif. Les Bruxellois ne se laissaient pas abattre et Zeroual profitait d’un ballon relâché par Paulus pour égaliser. Les visités insistaient, mais se faisaient naïvement cueillir en contre, Moors servant idéalement Kinif qui scorait avec sang-froid.Après la pause, Ganshoren faisait le forcing et s’en voyait récompensé via un but plein d’opportunisme d’Otu. Les hommes de Michel Delph insistaient mais leurs dernières tentatives manquaient de précision. Au final, ils n’ont certainement pas volé leur point et auraient même pu, avec un peu plus de réalisme, s’imposer face à un adversaire nettement plus routiné à cet échelon, mais qui n’a pas construit grand-chose.: Suederick; Arrivas, Coet, Timmermans, Sarkic; Camara, Tchoutang, Van Der Vennet (60e Otu), Zeroual (66e Lo Giudice); Kumba, Nendaka (81e Zivkovic).: Paulus ; Teklak, Van Hyfte, Boreux, Mathieu (76e Rouffignon); Otte, Palate, Paquet (78e Jeanmart), Smal ; Moors, Kinif (50e Baudoin).: M Ledda.: Paquet, Van Hyfte, Rouffignon.: 14e Kinif sur pen. (0-1), 30e Zeroual (1-1), 42e Kinif (1-2), 71e Otu (2-2).Malgré une possession de balle pour Stockay, ce sont les locaux qui vont ouvrir la marque. Pressé par deux joueurs de Givry, Lahaque trompe son propre gardien en tentant la passe en retrait (1-0). Une perte de balle de Tchamjou est lourde de conséquence avec une contre-attaque qui est conclue par Dehon (1-1). Stockay se crée les plus belles occasions en seconde période. Une frappe du Alaimo est touchée de la main par Sylla, et Dehon transforme le pénalty (1-2). Dans la foulée, l’arbitre peut siffler une faute de main dans le rectangle d’en face. A dix minutes du terme, une frappe de Tchamdjou est déviée au petit rectangle par Nkokolo (2-2).: Bouche, N’Zita, Devresse, François (42e Lejeune), Martinet (76e Guillaume), Sylla, Nkokolo, Hinck, Léonard, Tchamdjou, Alima.: Fillieux, Piette, Lahaque, Dejoie, Dehon, Colson (63e Boutgayout), Bourard, Alaimo, Biatour (85e Tremblez), Delmotte, Lempereur.: M.Allard.: Tchamdjou, Devresse, Bourard, Lempereur.: 29e Lahaque csc (1-0), 37e Dehon (1-1), 76e Dehon (1-2), 82e Nkokolo (2-2).