Pour tout connaitre des matchs de D2 amateurs, c'est ici.

UR Namur FLV – Hamoir 1-3

Début de match peu emballant ce samedi soir aux Bas-Prés. Peu de rythme et peu d'occasions à se mettre sous la dent. Il a fallu attendre la demi-heure pour voire la première réelle possibilité, à savoir un penalty raté de Lambrecht qui a échoué sur la transversale. Quelques minutes plus tard, Lecerf ouvrait la marque d'une frappe enroulée avant que Biscotti ne fasse le break en profitant d'une talonnade de Lambrecht sur un centre de Yilmaz. Les Merles ont été mieux dans la rencontre en seconde période et ont réussi à réduire l’écart via Gerodez qui a inscrit son premier but de la saison après une grosse occasion de Lambrecht. Malgré ce sursaut d’orgueil, les Merles ne sont pas parvenus à égaliser et ont même concédé un troisième but fans les arrêts de jeu.

La fiche du match

UR Namur FLV : Bailly ; Vanhorick, Vanderlin, Gnakpa, Valcke, Palmeri ; Mulemo, Cagnina, Zidda (57e Becker); Gerodez (75e Van den Abeele), Lwangi

Hamoir : Biersard ; Ceylan, Lahaque, Alaimo, Timmermans; Masset, Biscotti, Yilmaz, Lecerf (84e Impagnatiello), Lafalize ; Lambrecht (75e Guilmi)



Avertissements : Lahaque, Lambrecht, Biersard, Bailly

Les buts : 36e Lecerf (0-1), 38e Biscotti (0-2), 65e Gerodez (1-2), 90e Yilmaz (1-3)







Meux-Givry 4-0

Le score final reflète la physionomie de la rencontre, Meux ayant sorti une prestation aboutie alors que Givry est passé à travers. Meux prenait la maîtrise du match dès les premières minutes et se procurait plusieurs phases arrêtées. Sur l’une d’elles, un corner d’Eloy, un Van Hyfte esseulé avait tout le loisir de placer une tête qui faisait trembler les filets. Les Meutis se procuraient ensuite plusieurs possibilités, mais Kinif manquait de précision. Il se rattrapait bien en fin de premier acte en convertissant un penalty, accordé suite à une faute de Chardome sur Smal. Un tournant, et le 3-0 juste après la pause faisait aussi mal aux Ardennais, Van Hyfte signant un doublé, là aussi à la suite d’un coup de coin. Le match était dès lors plié, et Otte fixait les chiffres en fin de partie, également sur penalty.





La fiche du match

Meux : Paulus, Van Hyfte, Eloy, Palate, Paquet (76e Chauviaux), Smal, G.Baudoin, Kinif, Rouffignon, Jeanmart (46e Gaux), Otte.

Givry : Bartholomé, Hatert, Martinet (81e Lejeune), Lannoy, Gueye (46e Huberty), Hinck, François, Lherbier, Baillet, Matafadi (53e Katalay), Chardome.

Arbitre : Malhaise.

Avertissements : Hatert, Jeanmart, Lannoy, Bartholomé.

Buts: 10e Van Hyfte (1-0), 40e Kinif sur pen. (2-0), 47e Van Hyfte (3-0), 74e Otte sur pen. (4-0).





Durbuy - Stockay 2-1

Durbuy en démonstration durant une bonne demi-heure et deux buts à leur avantage. Tout d’abord avec un mouvement limpide initié par le duo Fransquet-Casa sur le flanc pour un centre qui était repris instantanément par Lakaye (1-0). Le deuxième était cette fois marqué par Dongola qui profitait d’un caviar de Lakaye (2-0). La rencontre sombrait dans l’ennui peu après la demi-heure de jeu et les occasions devaient plus que rares. Le but de Lambert dans les arrêts de jeu étaitn anecdotique (2-1).

La fiche du match

Durbuy : Wets, Vuza, Gorry, Bury, Fransquet, Lakaye (89e Tibor), Doneux, Casa (79e Tietcheu), Saccio, Dongala, Laloux (71e Bernard).

Stockay : Alfieri, Piette, Duveau (67e Amrous), Dejoie, Dehon, Bertrand (87e Boutgayout), Castela, Lambert, Delmote (74e Javaux), Demaerschalk, Lempreur.

Arbitre : A.Arcoly

Avertissements :Fransquet, Laloux, Duveau, Dejoie, Saccio, Doneux.

Les buts : 17e Lakaye (1-0), 23e Dongala (2-0), 92e Lambert (2-1)