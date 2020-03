Voici ce qu'il s'est passé en division 2 amateur.

Résumés du match:

Meux-Couvin-Mariembourg-Fraire 1-0

Après un penalty réclamé de Meux par rapport à une action de Moors, il n’y avait pas grand-chose à retenir des 20 premières minutes de ce derby. Couvin, amputé de quatre titulaires mais avec des jeunes disciplinés, faisait le travail, et le gardien Eugène veillait au grain sur une double possibilité de Kinif, puis un tir de Paquet, avant une tête de Kinif sur le portier à la 42e. Les visiteurs ne trouvaient pas davantage l’ouverture, malgré un envoi de Pessleux, ou encore une tête de Lorenzon en fin de premier acte. A la 54e, à la suite d’un corner, un but de Moors était annulé pour une faute de main signalée qui laissait les Meutis perplexes. Mais deux minutes après, sur un deuxième ballon, Paquet tentait une reprise qu’il mettait hors de portée d’Eugène. Couvin ne trouvait pas les ressources pour inverser la tendance, alors que Meux ne parvenait pas à signer le break malgré plusieurs possibilités de Kinif, une manœuvre offensive de Paquet et un tir sur la latte de Smal. Avec ce succès, Meux conforte sa 2e place au classement, tandis que Couvin-Mariembourg-Fraire reste dans une position inconfortable.

Fiche technique:

Meux : Paulus, Boreux, Van Hyfte, Eloy, Palate, Paquet (91e Gaux), Smal, Kinif, Jeanmart (70e Teklak), Otte, Moors (81e G.Baudoin).

Couvin-Mariembourg-Fraire : Eugène, Wackers, Pratz, N.Deppe, Q.Deppe, Magotteaux, Pessleux, Hallaert, Lorenzon, Broyer, Hanicq (67e Lebrun).

Arbitre : Winski.

Avertissements : Kinif, N.Deppe, Van Hyfte, Moors, Broyer, Boreux, Magotteaux.

But : 56e Paquet (1-0).