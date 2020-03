Ce qu'il s'est passé en D2 amateurs ce dimanche.

Sept matches étaient au programme.

Hamoir – Onhaye 4-1

A partir du moment où Hamoir a trouvé la faille, on peut dire que la rencontre était pliée d'autant plus que le réserviste Leclef se faisait exclure sur la phase du deuxième but. Hamoir menait donc 3-0 à la pause. Et pourtant, Onhaye reprenait espoir suite au penalty transformé par Bernier. Hamoir l'emportait donc grâce à une bonne première période. Onhaye méritait quand-même d’inscrire un deuxième but au vu de sa deuxième période



Technique





Hamoir : Biersard J., Timmermans, Alaimo, Biersard D., Ceylan , Lecerf, Masset (73e Lambrecth), Guilmi (80e Lahaque), Yilmaz (63e Biscotti), Dessart, Lafalize

Onhaye : Devriendt, Granville, De Mayer, Delplank, Guiot 66e Wauthy), Kembi, Gilain, Bastin, Bouterbiat (45e, Bernier), Lambert, Defresne (17e Leclef )

Arbitre : M.Massaki

Avertissements : Biersard D., Granville

Exclusion : Leclef

Buts : 29e Yilmaz (1-0), 41e Dessart (2-0 sur pen.), 44e Guilmi (3-0), 57e Bernier (3-1 sur pen.), 90e Lambrecth (4-1)





Rebecq 3 – 0 Tilleur

Rebecq a offert un match à sens unique à ses supporters. Il ne faut pas attendre longtemps avant de voir le premier but rebecquois. Directement dans le match, les Brabançons enchainent les occasions et ne laissent aucune chance à Tilleur de tirer.

Les visiteurs, impuissants, voient leur adversaire doubler la mise sur penalty. Peu après la mi-temps, Rebecq sécurise sa victoire en marquant un troisième but.



Avec une équipe de Rebecq bien en place, la rencontre se termine logiquement sur une victoire et permet aux Brabançons de s’approcher un peu plus du podium.

Technique

Rebecq : De Reymaeker, Poto Mees (80e Demolie), Pajaziti (62e Di Vita), Niangbo Nassa, Herbecq, Kaminiaris, Di Vita, Chalal, Mucci (79e Leemans), Delsanne, Wallaert.

Tilleur : Solheid, Camizzi, Panepinto, Bourard, Rafiki, Bonanno, Andich, Soriano (45e De Jesus), Lapierre, Gerstmans, Nicolato.

Arbitre : M. Spilemaekers.

Avertissements : Niangbo Nassa, Mucci.

Les buts : 4e Herbecq (1-0), 38e Wallaert sur pen. (2-0), 51e Pajaziti (3-0).





Raal - Real 2-0

Après deux nuls consécutifs, la Raal retrouve la joie du succès grâce à des buts de Malela-Ngangba et Renquin sur penalty, face à des Lessinois qui subissent une quatrième défaite de rang.

Technique

RAAL : Libertiaux ; Kamneng, Jonckheere, Louagé ; Francotte, Henri, Gall (69e Sampaoli), Bruylandts, Malela-Ndangba (76e Debelic) ; Renquin (69e Franco), Depotbecker.

REAL : Chalon ; Mayélé, Ouahouo, Nsingi, Aragon ; Garcia Dominguez, Bellia, Toussaint, Franquin, Coulibaly ; Houzé.

Arbitre : M. Letellier.

Avertissements : Garcia Dominguez, Gall, Debelic.

Les buts : 21e Malela-Ndangba (1-0), 38e Renquin sur pen. (2-0).

Francs Borains – Durbuy 1-1

Les Borains ont laissé filer deux précieuses unités en sortant commettant beaucoup trop d’imperfections. Si Ba avait concrétisé son occasion cinq étoiles après seulement deux minutes, le match aurait probablement été différent mais les joueurs de Brogno laissaient les Luxembourgeois prendre confiance et même passer devant.

La montée de Zorbo était directement couronnée de succès mais à l’exception d’une frappe de Botoko, Wetz n’était plus vraiment inquiété.

Technique

Francs Borains : Vandermeulen, Gevaert, Botoko, D. Chaabi, Ballo, Cottenceau (52e Zorbo), Keita, H. Chaabi, Lai, Ba, Habbas (64e Turcan)

Durbuy : Wets, Dongala, Laloux (64e Tietcheu), Bernard, Fransquet, Gorry, Doneux, Hanrez, Casa (62e Vuza), Bury, Tibore

Arbitre: M. Patris

Avertissements: Habbas, Ba, Doneux, Keita, D. Chaabi, H. Chaabi, Dongala, Fransquet, Bury, Hanrez

Les buts: 22e Casa (0-1), 54e Zorbo (1-1)

Waremme - Namur 3-2

Les Hesbignons profitaient de deux erreurs de Bailly qui permettait à Sylla d’ouvrir le score et à Lagrib de creuser l’écart à 3-0. Entretemps, Julin avait inscrit le second but local. Namur était récompensé de son bon début de seconde période lorsque Eudes réduisait l’écart à 3-1. A un quart d’heure du terme, les Namurois retrouvaient l’espoir grâce à Palmeri auteur du 3-2. Malgré l’exclusion de Dichiara à la 78e, le score n’évoluait plus.

Technique

Waremme: Poisquet, Olemans, Lo Monte, Sylla, La Rocca; Dichiara, Deflandre, Loyaerts (52e Mbow), Lagrib, Muaremi (64e Heinen); Julin (80e Vandormael).

Namur: Bailly, Palmeri, Vanderlin, Ndiaye (81e Gnakpa), Vanhorick; Mulemo (64e Hellas), Van Den Abeele, Gerodez, Zidda, Lwangi; Eudes.

Arbitre: M. Rozet.

Avertissements: Heinen, Mbow, Palmeri, Ndiaye, Mulemo, Hellas.

Exclusion: 78e Dichiaria 2cj.

Les buts: 6e Sylla 1-0, 10e Julin 2-0, 37e Lagrib 3-0, 61e Eudes 3-1, 74e Palmeri 3-2.

Givry – Solières 1-1

Après seulement une minute de jeu, Huberty, lancé dans le dos de la défense, alertait Pire d’un envoi tendu. La suite? Il fallait attendre la 40ème minute pour assister à la tentative Schenk qui finissait sa course dans le petit filet de Bartholomé. 0-0 à la pause après un premier acte très peu spectaculaire. En seconde période, Bartholomé sortait le grand jeu dès la 48ème, devant Schenk avant que Martinet ne sauva les meubles à même la ligne.

Dans la foulée, Benamra frappait en force aux 20M en dessous de la barre de Pire qui s’interposait. Le premier but tomba à la 70ème. Sur un corner de Salime, N’Doye profitait de l’hésitation de Bartholomé pour pousser au fond (0-1).

Si Solières hérita d’autres opportunités pour tuer le match, c’est Pierre Chardome, au bout du temps additionnel, qui reprenait un ballon au second poteau sur corner pour crucifier tout Solières. Un point inespéré pour Givry.

Technique

Givry: Bartholomé ; Martinet, Benamra (81e Hatert), Fondaire, François, Lherbier, Lannoy (63e Matafadi), Baillet, Chardome, Schinckus, Huberty.

Solières: Pire ; Renson, Ghaddari, Schenk (67e Raia), Salime, Ndoye, Paulo, Cwynar, Dheur, Crotteux, Nzembo.Arbitre: L.Ledda.Avertissements: Ghaddari, François, Fondaire.Les buts: 70e N’Doye (0-1), 93e Chardome (1-1).