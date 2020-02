Tout savoir sur ce qui s'est passé dans la série ce dimanche





Hamoir - Acren 2-1

Hamoir avait bien senti qu'il devait mettre rapidement son adversaire du jour dans les cordes et le premier but inscrit rapidement par Lafalize a mis les Rats sur les rails. Et comme juste avant la pause, Lecerf offrait sur un plateau le 2-0 à Yilmaz, tout devenait plus limpide pour une équipe de Hamoir nullement obligée de forcer son talent. La seconde période était assez monotone jusqu'à la 78e où Demol ramenait de l'espoir aux Acrenois. La fin de rencontre ne donnait rien d'autre et Hamoir l'emportait à l'issue d'une rencontre où Hamoir a peut-être été trop vite devant. (L. B.)

La fiche du match

Hamoir : Biersard J.,Timmermans, Alaimo, Biersard D., Ceylan, Impagnatiello, Guilmi, Lecerf, Biscotti (78e Masset), Lafalize, Yilmaz (72e Dessart)

Acren : Chalon, Mayele, De Coninck (64e Demol), Fuka (69e Sanon), Aragon, Bellia, Tachenion (9e Baelogandi), Coulibaly, Pecqueur , Ouahouo, Garcia

Arbitre : M.Ledda

Avertissements : Ouahouo, Biscotti, Impagnatiello, Mayele

Les buts : 14e Lafalize (1-0), 44e Yilmaz (2-0), 78e Demol (2-1).







Francs Borains – Namur FLV 3-0

Les Borains n’ont guère éprouvé de difficulté à s’imposer et à creuser, ainsi, l’écart avec Meux et la Raal. Dans les conditions difficiles qu’on imagine, la chose était entendue à la demi-heure, avec la complicité d’une défense namuroise peu inspirée. Bourguet, coupable sur le 2e but, se rachetait tout au long de la 2e mi-temps en retardant l’inéluctable qui tombait via Zorbo à sept minutes du terme.

Francs Borains : Vandermeulen, Gevaert, D. Chaabi, Botoko, Gomis, Cottenceau, Ebosse (63e Wildemeersch), Keita, H. Chaabi, Zorbo (85e Lai), Turcan (62e Habbas)

Namur FLV : Bourguet, Palmeri, Vanderlin, Gnakpa, Vanhoorick, Cagnina (66e Servais), Mulemo (59e Becker), Valcke (72e Papanicolaou), Gerodez, Lwangi, Zidda

Arbitre : M. Lobet

Avertissements : Gevaert, Cagnina, Lai

Les buts : 12e D. Chaabi (1-0), 31e Ebosse (2-0), 83e Zorbo (3-0)







Rebecq - Onhaye 1-0

Après avoir été dominé en première période face au vent, Rebecq a pris les choses en main et a logiquement ouvert le score grâce à une superbe frappe signée Herbecq (70e).

Dans la foulée, Oliveira se faisait exclure pour une deuxième carte jaune et permettait à Onhaye de pousser dans le dernier quart d’heure. Une pression qui faisait reculer les Brabançons, sans conséquence. Ils se sont finalement imposés au petit trot, face à une lanterne rouge qui n’aura pas démérité. (P. B.)

La fiche du match

Rebecq : Lahaye ; M. Di Vita, Delsanne, Leemans, Kaminiaris ; Herbecq, Wallaert, Oliveira ; Niangbo (90e A. Di Vita), Poto Mees (71e Chalal), Pajaziti (86e Piret).

Onhaye : De Vriendt ; Granville, De Maeyer, Defresne ; Kembi, Delplank, Bernier (81e Davrichov), Lambert, Lizen ; Bouterbiat, Hendrick (55e Leclef).

Arbitre : M. Winski.

Avertissements : Delsanne, Delplank, Hendrick, Niangbo, De Maeyer, Lizen, Di Vita, Pajaziti.

Exclusion : 75e Oliveira (2j.)

Le but : 70e Herbecq (1-0).







Givry - Verlaine 2-0

Givry aura dû attendre l’heure de jeu pour trouver l’ouverture grâce à une réalisation de l’inévitable Schinkus, qui plaça un coup-franc dans la lucarne. (1-0). Dix minutes plus tard, Benamra évita le piège du hors-jeu pour s’en aller tromper Racs (2-0). Un succès qui permet à Givry de se rapprocher encore un peu plus du maintien. (V. Gof.)

La fiche du match

Givry : Bartholmé, Remy, Benamra, Hinck, Fondare, François, Lherbier, Lannoy, Chardome, Schinckus, Huberty.

Verlaine : Racs, Bedra,Van Hove, Bola, Velegan, Modica, Tihon, Dago, Mornet, Gisloul, Mbazoa.

Arbitre : M. Arcoly

Les buts : 58e Schinkus (1-0), 70e Benamra (2-0).





