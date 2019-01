Visé-Meux 2-2

Visé prit directement la rencontre à son compte et Meux n’était visiblement pas venu pour faire le jeu. Les visités durent être patients ! A la 24e minute, une combinaison entre Saïd et Dethier poussa Eloy à la faute (1-0). Les visiteurs se montraient plus entreprenants, sur des centres, en fin de période. Meux remonta sur le terrain avec d’autres intentions et scora à deux reprises en moins de cinq minutes. Visé égalisa à la dernière seconde par Nezer.

La fiche du match

Visé : Jaa ; Manfredi, Debefve, Audoor (58e Schillings), Lacroix ; Gendebien (58e Perseo), Nezer, Hossay, Bamona ; Saïd (58e Alima), Dethier

Meux : Paulus ; Eloy, Boreux, Otte, Baudoin A.; Moors, Villano (76e Saz), Gaux (36e Baudoin G.), Palate ; Smal, Pajaziti (46e Paquet)

Arbitre : M.Sayoud

Avertissements : Palate, Audoor, Lacroix, Schillings

Les buts : 24e Eloy csc (1-0), 47e Moors (1-1), 50e Paquet (1-2), 90e Nezer (2-2).





Waremme – Francs Borains 0-2

Alors que la totalité des actions dangereuses étaient venues de tirs à distance, la fin de match tournait en faveur des visiteurs. Suite à un premier envoi de Zorbo repoussé par le poteau, Kouame trouvait la faille via l’intérieur du poteau. Dans le foulée, Ba faisait parler sa vitesse en contre pour fixer les chiffres.

La fiche du match

Waremme : Musick; Olemans, Bernard, Masset, Renson; Javaux (88e Mbow), Van Hove; Ribeaucourt, Deflandre (72e De Castris), Cossalter; Lafalize.

Francs Borains : Vandermeulen; Halucha, Balkala, D. Chaabi, Mendy (46e Galofaro); Kouame; Chaabi H. (60e Ba), Lai,Renquin, Zorbo; Petit (82e Bruylandts).

Arbitre : M. Machiels

Avertissements : Masset, Van Hove, Chaabi H., Chaabi D.

Les buts : 87e Kouame (0-1), 89e Ba (0-2).





Solières - Durbuy 0-0

Même si la première période était pauvre en occasions réelles de but, la rencontre se montrait assez passionnante à suivre avec une possession de balle assez partagée mais un marquoir qui ne bougeait pas. Le danger se précisait dans les deux camps après la pause avec une belle occasion pour Dheur et pour Bury dans l’autre camp. Durbuy terminait la rencontre à 10 suite à l’exclusion de Mathieu pour deux jaunes en moins d’une minute. Genchi sortait trois ballons chauds dans le dernier quart d’heure. Et finalement, les deux équipes se quittaient sur un score de parité.

La fiche du match

Solières : Pire ; Bouhriss, Thiaw, Biersard, Rafiki ; Diallo, Cavillot, Dheur, Bourard (69e Messaoudi) ; Remacle (76e Tremblez), Tshiala (90e Jadot)

Durbuy : Genchi ; Bosman, Tietcheu, Vanderlin, Bernard, Hanrez, Bury (90e Mathieu A.), Biatour (80e Dongala), Tibor, Mathieu J., Francois.

Arbitre : M. Brogniez

Avertissements : Bernard, Dheur, François, Messaoudi

Exclusion : 77e Mathieu J. (2 c.j.)