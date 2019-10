Samedi 20h> Onhaye - Raal

Onhaye: De Vriendt, Granville, De Maeyer, Wauthy, Gilain, Leclef, Bernier ?, Bastin, Lambert, Herman, Hendrick, Zingle, Lizen, Guiot, Bernier ?, Kembi ?, B.Delplank ?, ?.

Guiot (tendon d’Achille) est dans la sélection. B.Delplank (genou) est incertain. Bernier (cuisse) avait toujours mal ce vendredi et ne jouera sans doute pas. Defresne (clavicule) n’a pas eu le feu vert médical ce vendredi. Davrichov et T.Delplank sont suspendus (1/1 pour les deux).

La Louvière: De Wolf, Bocchicchio, Louagé, Jonckheere, Malela, Galvez Lopez, Kanmeng, Vanhecke, Lazitch, Franco, Denayer, Sampaoli, Henri, Renquin, Bruylandt, Mputu.

Depotbecker est suspendu. Debelic, Francotte et Despontin en espoirs. Le groupe avait encore une séance ce vendredi soir.







Samedi 20h> Meux - Durbuy



Meux: Paulus, Boreux, Van Hyfte, Eloy, Palate, Paquet, G.Baudoin, Teklak, Kinif, Otte, Moors, Kosova, Farikou, Jeanmart, Chauviaux, Smal.

Lecomte (genou) et A.Baudoin (maladie de Lyme) sont « out ». Gaux (cuisse) s’est entraîné avec le groupe, mais ne jouera pas ce week-end. Smal est de retour de suspension.

Durbuy: Wets, Erylmaz, Bernard, Dongala, Doneux, Saccio, François, Diansangu, Lakaye, Choukri, Hay, Fransquet, Bury, Demarteau, Casa, Tibor.

Vuza et Laloux sont sur la touche pour cause de déchirure. Tietcheu et Hanrez vont mieux mais ils n’entrent pas encore en ligne de compte. Gorry est suspendu. Araujo nest toujours pas qualifié.







Dimanche 15h> Francs Borains - Verlaine

Francs Borains: Vandermeulen, Fernez, Cottenceau, D. Chaabi, Gevaert, Botoko, Cordaro, Ballo, Ebosse, Lai, Gomis, Zorbo, Ba, Fileccia, Wildemeersch, Turcan.

Poure ses deux cartes à Durbuy, Hedi Chaabi suivra le match de la tribune. Bailly est aussi suspendu. Bonne nouvelle: Pierre Gevaert a repris le collectif et entre en ligne de compte. Consécutivement aux événements de fin de rencontre à Durbuy, l'ACFF a pris davantage en compte le rapport de l'arbitre que ses interprétations farfelues et a sanctionné sévèrement le staff. Dante Brogno a pris deux matches pour avoir réclamé une carte rouge. Pire, Steve Pischedda a écopé de six semaines de suspension. On précisera encore qu'après les fautes, le ref a aussi oublié de notifier la carte jaune de Bailly qui le prive du match face à Verlaine. Mais comme le club est supposé connaître le règlement, le joueur ne sera pas inscrit demain sur la feuille.

Verlaine: Racz ; Debra, Andaloussi, Gilsoul, Van Hove, Dago, Adrovic, Wera, Barry, Bola, Mornet, Modica, Guillaume, Velegan, Zougar, Bouchibti.

Bilali succède au duo Debra-Gilsoul sur le banc des punis. Collée, Lecluse, Petitjean, Hubeaux et Mbazoa sont indisponibles.







Dimanche 15h> Rebecq - Waremme

Rebecq: Lahaye, De Reymaeker, Leemans, Niangbo, Kaminiaris, Chalal, Mucci, Wallaert, D. Ngiamba, Poto Mees, Pajaziti, Piret, Meerpoel, Herbecq, Delsanne, Rosy, Oliveira.

Di Vita a repris les séances individuelles et devrait être dans le groupe d’ici dix jours. Demolie est en voyage professionnel.

Waremme: Bronckart, Lemire; Angiulli, La Rocca, Vandormael, M. Sylla, D. Sylla, Di Chiara, Lomba, Deflandre, Cagnoni, Muaremi, Mbow, Julin, Lagrib.

Lallemand, Merchie, Laruelle, Wabello, Franco et Olemans occupent l’infirmerie. Lo Monte, Formica, Bamona et Loyaerts ne sont pas repris. Oguzan Kaylesiz (ex-La Calamine) est en test au Leburton.







Dimanche 15h> Solières Sports - Couvin-M.

Solières: Pire, Barrettara; Renson, Nzembo, Cusumano (?), Cwynar, Crotteux, Mao, Arcangeli, Dethier, Ligot, Dheur, Messaoudi, Salime, Keita, Roland, Dhaeze, Ganiji, Arabi.

Turco (pubalgie) et Ghaddari (cuisse) sont out. Cusumano, Ligot et Raia, rétablis, peuvent réintégrer la sélection finale.

Couvin: Eugène, Kodjia, Wackers, Pratz, Van Lerberghe, Hallaert, Lorenzon, Lella, Charlier, Broyer, Sirat, Gonel, N.Deppe, Magotteaux, Q.Deppe ? Lebrun ?

Van Lerberghe (hanche) et Sirat (ischios) sont aptes. Q.Deppe, blessé à la cheville, est incertain. S’il n’est pas d’attaque, Lebrun prendra sa place dans la sélection. Jacquemart (cheville) n’est pas repris. Le gardien Furgiuele (genou) est out. Pessleux est suspendu (1/1).





Dimanche 15h> Givry - Acren

Givry: Rouard, Bartholomé, Chardome, Stouvenaker, François, Lion, Hatert, Remy, Hinck, Baillet, Gueye, Hatert, Burton, Matafadi, Schinckus, Huberty, Martinet.

Deux joueurs restent à l’infirmerie avec Lejeune et Istace. Baillet rentre de suspension et croisera Fondaire.

Acren: Chalon, Nsingi, Mayélé, Tachenion, Toussaint, Pecqueur, Houzé, Garcia Dominguez, Franquin, Aragon, Baelongandi, Coulibaly, Deurbroeck, De Coninck, De Bock.







Dimanche 15h> Stockay - Namur

Stockay: Rico Garcia, Struzik; Clerbois, Dejoie, Demarschalk, Duveau, Piette, Bertrand, Castela, Dehon, Delmotte, Lempereur, Monmart, M. et O. El Farssi, Amrous, Alima, Lambert, Boutgayout.

Alima rentrant de suspension, Javaux sera le seul absent.

Namur: Aromatario, Bourguet, Vander Cammen, Palmeri, Cagnina, Kasri, Senakuku, Gerodez, Zidda, Valcke, Lwangi, Descontus, Becker, Van Den Abeele, Hellas, Ndiaye.

Lenoir (genou) est out. Vanderlin (genou) est revenu à l’entraînement, mais il lui faudra encore du temps. Zidda (pied) s’est entraîné ce jeudi, ça devrait aller pour lui. Ndiaye revient de suspension.







Dimanche 15h> Hamoir - FC Tilleur

Hamoir: Biersard J., Descamps, Alaimo, Ceylan, Lambrecth, Yilmaz, Masset, Biersard D., Timmermans, Lafalize, Deglas, Dessart, Impagnatiello, Guilmi, Hajjaji, Lecerf, Giglio.

Biscotti et Lahaque se croisent : le premier est suspendu, le second ne l’est plus. Le reste du noyau est dispo, hormis Bennane.

Tilleur: Fillieux, Solheid; Zennaro, Lapierre, Van Roosebeke, Soumahoro, Rafiki, Riga, Gerstmans, Beaupain, Falcione, Panepinto, Andich, Meunier, Cossalter, Wanderson.

Jacquemart est blessé, Soriano sort de la sélection.