Chaque vendredi après-midi, découvrez sur dh.be les sélections que les coaches des équipes de D2 amateurs en lice ce week-end ont établies.

Des absents, des blessés, ou des retours dans vos clubs? Réponse ci-dessous.





Di. 15h > Tilleur - Acren-Lessines

Tilleur: Solheid, Fillieux, Zennaro, Lapierre, Gerstmans, Soumahoro, Van Roosebeke, Senga, Bourard, Beaupain, Falcione, Soriano, Panepinto, Andich, Da Silva, Jacquemart (?), Cossalter.

Christophe Kinet, opéré cette semaine, sera présent dimanche. Il sera toujours privé de Fillieux et Meunier, blessés. Jacquemart est incertain, Rafiki et Riga non repris.

Acren: Deurbroeck, George, Mayele, Aragon, Leleu, Demol, Houzé, Toussaint, Tachenion, Pecqueur, Ouhaouo Djouguela, Garcia Dominguez, Coulibaly, Fuka, De Bock, X.

Chalon et Nsingi sont suspendus. Bellia et De Coninck sont blessés. Baelongandi et Franquin sont retenus professionnellement.





Di. 15h > Hamoir-Verlaine

Hamoir: Biersard J., Descamps, Lecerf, Biersard D., Lahaque, Alaimo, Biscotti, Flagothier, Ceylan, Dessart, Lambrecth, Yilmaz, Masset, Timmermans, Lafalize, Deglas, Guilmi, Giglio, Impagnatiello.

Pour la venue de Verlaine, Raphaël Miceli récupère son défenseur Jérôme Lahaque de suspension. Ce qui permet au coach des Rats de disposer de tout son effectif hormis les infortunés Villardita et Bennane."Ce serait parfait de débuter notre série de matchs à notre portée par une victoire afin de ne pas être définitivement distancés du podium", précise Raphaël Miceli.

Verlaine: Racz, Debra, Gilsoul, Van Hove, Adrovic, Mornet, Wera, Bola, Tihon, Modica, Limbourg, Bouhlal, Velegan, Mbazoa, Ramadani.

C’est l’hécatombe chez les Taureaux : aux absents longue durée (Andaloussi, Collée, Barry, Petitjean, Hubeaux, Henry et Zougar) s’ajoutent le départ de Guillaume (RWDM), le voyage de Lecluse (sports d’hiver) et les blessures de Dago et Bouchibti (genou). Tihon est de retour, Ramadani en sera s’il est bien qualifié.





Di. 15h > Solières Sports-Waremme

Solières: Pire, Gillard ; Renson, Nzembo, Nzenga, Raia, Arabi, Ghaddari, Mao, Ndoye, Dheur, Messaoudi, Salime, Dhaeze, Ganiji, Schenk, Everilton Da Silva.

Crotteux et Cwynar sont suspendus ; Roland (tibia), Fellice (petite déchirure) et Arcangeli genou étant s. Parick Tamburrini retrouvera Henri Verjans, qu’il a jadis eu comme coach à Waremme.

Waremme: Bronckart, Poisquet ; Olemans, Lo Monte, Dichaira, D. Sylla, Loyaerts, Mbow, La Rocca, Raskin, Deflandre, Julin, Lagrib, Heinen, Kaylesiz.

Successeur de Philippe Gustin, Henri Verjans est privé d’Angiulli (adducteurs), Muaremi (entorse de la cheville), Laruelle (croisés), Merchie (greffe) et Lallemand. Simsek, M. Sylla et Formica (choix) ne sont pas repris, Vandormael étant suspendu.





Di. 15h > Rebecq - Durbuy

Rebecq: Lahaye, De Reymaeker, Niangbo, Kaminiaris, Poto Mees, Pajaziti, Delsanne, Rosy, Demolie, Leemans, Oliveira, Wallaert, Piret.

Herbecq rentre de suspension, Mucci entame sa série de trois matchs de suspension, Chalal est puni pour abus de cartons jaunes.

Durbuy: Wets, Erylmaz, Tietcheu, Gorry, Fransquet, Laloux, Dongala, Saccio, François, Diansangu, Lakaye, Casa, Hay, Hanrez, Bury.

Tibor souffre d’une petite déchirure, il sera encore absent ce week-end. Bernard et Choukri sont également sur le flanc. Par contre, Tietcheu et Gorry rentrent de suspension.





Di. 15h > Givry - Couvin-M.

Givry: Bartholomé, Istace, François, Gueye, Schinckus, Feltesse, Stouvenaker, Fondaire, Remy, Hinck, Matafadi, Lannoy, Huberty, Martinet.

David Lion est out jusqu’à la fin de saison. Chardome et Baillet sont suspendus. On a appris que Schickus quitterait le club à la fin de la saison et il deviendra l’entraîneur de Chaumont (P1).

Couvin: Eugène (?), Furgiuele, Van Lerberghe, Pratz, Pessleux, Hallaert, Lorenzon, Charlier, Broyer, Hanicq, Magotteaux, Descontus, Gillis, Gonel, Lebrun.

Le dernier renfort Gillis est qualifié. Lorenzon (malade) est retapé. Eugène (mollet) est incertain. Lella souffre d’une déchirure au quadriceps, il en a pour minimum deux semaines. Q.Deppe est tombé d’un échafaudage mercredi soir, il est out (entorse). Gonel, Lebrun, Nicolas et Jacquemart sont de retour de suspension, alors que N.Deppe et Wackers sont suspendus.





Di. 15h > Onhaye - Union Namur FLV

Onhaye: De Vriendt, Granville, De Maeyer, Kembi, Gilain (?), Bastin, Bouterbiat, Lambert, Defresne, Hendrick, Guiot, Leclef, Bernier, Lizen, Fastrez, Wauthy, X, X.

B.Delplank et Herman sont out jusqu’en fin de saison. Zingle, victime d’une distension des ligaments du genou, est au repos. T.Delplank et Davrichov sont suspendus, Gilain l'est peut-être.

Namur: Bailly, Bourguet, Vanhorick, Gnakpa, Vanderlin, Palmeri, Mulemo, Cagnina, Valcke, Becker, Van Den Abeele, Zidda, Gerodez, Lwangi, Graulus, Maurice (?), Servais.

Hellas (claquage) est out pendant deux ou trois semaines, un nouveau capitaine sera désigné. Le gardien Bailly et Becker rentrent de blessure et Cagnina de suspension. Mulemo est qualifié et devrait débuter la partie. Pour Jean-Eudes Maurice, le club attend le feu vert de l’Union belge.





Di. 15h > Francs Borains - Meux

Francs Borains: Vandermeulen, Fernez, Ballo, Gomis, Cottenceau, Rogie, D.Chaabi, Botoko, Cordaro, Ebosse, Lai, H. Chaabi, Zorbo, Bailly, Ba, Fileccia, Turcan.

Dante Brogno est heureux de récupérer Wildemeersch, mais aussi Zorbo qui rentre de suspension. Gevaert, qui revient de blessure, est malade.

Meux: Paulus, Pignolet, Van Hyfte, Eloy, Paquet, Smal, G.Baudoin, Teklak, Kinif, Jeanmart, Otte, Moors, Boreux, Gaux, Palate.

A.Baudoin (maladie de Lyme) et Lecomte (genou) sont les indisponibles de longue date. Kosova (adducteurs) est out pour au moins trois semaines. Boreux (pubis) sera dans le groupe ce week-end, mais sur le banc. Palate est de retour de suspension. Ax.Rouffignon ira jouer avec la P2.





Di. 15h > Stockay - La Louvière

Stockay: Alfieri, Struzik ; Dejoie, Demaerschalk, De Tullia, Duveau, Javaux, Piette, Dehon, Delmotte, Lempereur, Amrous, M. et O. El Farsi, Boutgayout, Amrous, Lambert.

Castela (suspendu), Alima (dos), Monmart (croisés) et Rico (pouce) sont sur la touche. Javaux s’entraîne normalement.

Raal: De Wolf, Libertiaux, Denayer, Jonckheere, Louagé, Lazitch, Galvez, Francotte, Kanmeng, Debelic, Vanhecke, Franco, Henri, Renquin, Sampaoli, Mbuba,

Bruylandts, Depotbecker et Malela sont suspendus alors que Jonckheere devrait être fit. Mbuba devrait être qualifié.