Chaque vendredi après-midi, découvrez sur dh.be les sélections que les coachs des équipes de D2 amateurs en lice ce week-end ont établies.

Des suspendus, des blessés, ou des retours dans vos clubs? Réponse ci-dessous.





Sa. 20h > RFC Meux – Givry

Meux: Paulus, Corbisier, Van Hyfte, Eloy, Palate, Paquet, Teklak, Kinif, Jeanmart, Otte, Boreux, G.Baudoin, Gaux, Chauviaux, Ax.Rouffignon.

Smal et Moors sont suspendus (1/1). A.Baudoin (maladie de Lyme), Lecomte (genou) et Kosova (pubalgie) sont out. Par contre, Paquet (grippe), Paulus (paternité) et Boreux (pubis) seront de la partie.



Givry: Bartholomé, Istace, Chardome, Baillet, François, Gueye, Schinckus, Hinck, Matafadi, Lannoy, Huberty, Martinet.

David Lion est out jusqu’à la fin de saison et Feltesse pourrait le rejoindre sur cette liste. Stouvenaker est indisponible pour plusieurs semaines. Chardome et Baillet rentrent de suspension et ils croisent Fondaire et Remy.





Sa. 20h > UR Namur FLV – Hamoir

Namur: Bailly, Bourguet, Palmeri, Cagnina, Zidda, Valcke, Gnakpa, Lwangi (?), Vanhorick, Van Den Abeele, Vanderlin, Mulemo, Gerodez, Becker (?), Graulus, Maurice (?).

Ndiaye (déchirure) et Hellas (claquage) sont out. Lwangi (épaule) ne devrait pas jouer mais se testera tout de même avant la partie. Pour Becker (cheville), ça devrait aller. Bailly (malade) est en forme et sera là. Maurice n’avait pas encore le feu vert de l’Union belge ce vendredi en fin de journée.

Hamoir: Biersard J., Descamps, Lecerf, Lahaque, Alaimo, Biscotti, Flagothier, Ceylan, Dessart, Lambrecth, Yilmaz, Masset, Timmermans, Lafalize, Deglas, Guilmi, Giglio, Impagnatiello.

Pour ce déplacement en terres namuroises, Raphaël Miceli ne déplore que la seule absence de Dylan Biersard, exclu face à Verlaine. Pour le reste, c'est surtout la décision du président Finocchio d'arrêter en fin de saison qui est au centre des attentions. "Ce n'est pas facile, il faudra prendre quelques jours pour digérer cette nouvelle", assure le T1 des Rats avant de poursuivre. "Je suis d'autant surpris qu'il y a une semaine dans un article de presse, il évoquait encore l'avenir... Mais bon, le groupe et le staff, nous avons décidé de voir comment cela évoluera dans les prochaines semaines avant de réagir..."





Sa. 20h > Durbuy – Stockay

Durbuy: Hanrez (élongation), Eryilmaz (genou) et Choukri (déchirure) sont toujours à l’infirmerie. Par contre, Bury et Bernard rentrent dans le noyau. Tibor poursuit sa revalidation.

Wets, Tietcheu, Bernard, Laloux, Gorry, Fransquet, Laloux, Dongala, Saccio, François, Diansangu, Lakaye, Casa, Hay, Bury.



Stockay: Alfieri, Struzik; Dejoie, Demaerschalk, Duveau, Javaux, Piette, Castela, Delmotte, Dehon, Lempereur, Amrous, Boutgayout, Lambert, Bertrand.

Entre le départ de Pauletti et la prise en mains de l’équipe par Caserini mardi prochain, Éric Thirion devait coacher les Stockalis ce samedi. Il n'en sera finalement rien puisqu'il a décidé de partir sur-le-champ. Caserini reprend le flambeau dès maintenant. Rico Garcia et Monmart sont blessés; Alima (souci de dos, il a aussi eu le feu chez lui) est out et Clerbois suspendu.





Di. 14h30 > Raal – Francs Borains

Raal: De Wolf (?), Libertiaux, Jonckheere, Denayer, Francotte, Kanmeng, Lazitch, Franco, Vanhecke, Henri, Galvez, Debelic, Renquin, Bruylandts, Sampaoli, Depotbecker.

Quentin Louagé est suspendu, aucun risque ne sera pris avec Kevin De Wolf, Michaël Jonckheere devait jouer ce vendredi soir avec les espoirs. Le noyau sera complété avec deux noms ayant joué ce vendredi soir.

Francs Borains: Vandermeulen, Fernez, Ballo, Gomis, Cottenceau, Rogie, D. Chaabi, Botoko, Cordaro, Ebosse, Lai, H. Chaabi, Zorbo, Bailly, Ba, Fileccia, Turcan, Gevaert.

Dante Brogno annonce avoir un groupe au complet.





Di. 15h00 > Acren – Solières

Real: Chalon, Deurbroeck, Mayele, Aragon, De Bock, Bellia, Nsingi, Ouahouo Djouguela, Tachenion, Pecqueur, Garcia Dominguez, Houzé, Imani, Leleu, Coulibaly.

Toussaint est suspendu et Franquin est en voyage scolaire. De Conink et Baelongandi sont quant à eux toujours blessés.

Solières: Pire; Renson, Nzembo, Arabi, Cwynar, Nzenga, Ndoye, Cerotteux, Mao, Dheur, Raia, Messaoudi, Salime, Everilton, Dhaeze, Ganiji, Schenck.

Roland et Arcangeli, blessés, sont accompagnés sur la touche par Ghaddari (suspendu) et Fellice (pas prêt).





Di. 15h00 > Verlaine – Tilleur

Verlaine: Racz; Debra (?), Van Hove, Dago, Mornet (?), Tihon, Modica, Wera, Bola, Gilsoul, Limbourg, Bouhlal, Mbazoa, Zougar, Velegan, Ramadani.

Andaloussi, Barry, Bouchibti, Hubeaux et Petitjean sont blessés. Lecluse (sports d’hiver), Adrovic (suspendu) et Henry (pas prêt) sont out. Debra (malade) et Mornet (cheville) sont incertains. Dago et Zougar rentrent.

Tilleur: Solheid, Gielen, Zennaro, Soumahoro, Gerstmans, Lapierre, Van Roosebeke, Rafiki, Bourard, Senga, Soriano, Beaupain (?), Falcione, Andich, Panepinto, Da Silva, Cossalter, Jacquemart.

Beaupain s’est blessé au doigt (cassé?) jeudi. Fillieux et Meunier sont out.





Di. 15h00 > Couvin – Rebecq

Couvin: Eugène (?), Furgiuele, Van Lerberghe, Gonel, Pratz (?), Magotteaux, Pessleux, Hallaert, Charlier, Hanicq, Lebrun, Broyer, Wackers, N.Deppe, Q.Deppe.

Lella (quadriceps) n’est pas apte. Eugène (mollet) et Pratz (ischios) se testeront avant le match. Q.Deppe (entorse) et Broyer (malade) sont dans la sélection. N.Deppe et Wackers sont de retour de suspension, mais Lorenzon et Descontus sont à leur tour punis (1/1).



Rebecq: Lahaye, De Reymaeker, Niangbo, Kaminiaris, Poto Mees, Pajaziti, Delsanne, Demolie, Leemans, Oliveira, Wallaert, Chalal, Di Vita.

Chalal revient de suspension et croise Rosy qui a pris sa troisième jaune la semaine dernière. Mucci (2/3 est aussi suspendu), Piret et Ngiamba sont toujours à l’infirmerie.





Di. 15h00 > Waremme – Onhaye

Waremme: Bronckart, Poisquet; Olemans, D. Sylla, M. Vandormael, La Rocca, N. Vandormael, Raskin, Loyaerts, Deflandre, Formica, Mbow, Julin, Lagrib, Kaylesiz.

Di Chiara et Lo Monte sont suspendus, Heinen en vacances tandis que Angiulli (adducteurs) et Muaremi (entorse) sont sur la touche. Simsek n’est pas encore prêt.

Onhaye: De Vriendt, Granville, De Maeyer, Guiot (?), Kembi, Gilain, Bernier, Bouterbiat, Lambert (?), Defresne, Hendrick, Wauthy, Lizen, Leclef, Davrichov (?), T.Deplank, Zingle (?).

B.Delplank et Herman (genou) sont out. Zingle (genou) s’est bien entraîné. Lambert est en délicatesse avec ses adducteurs. Davrichov, de retour de suspension comme T.Delplank, a été opéré de la main ce jeudi, il devrait être là ce week-end. Pour Guiot (adducteurs), ça devrait aller aussi. Bastin et Fastrez sont suspendus (1/1).