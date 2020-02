Chaque vendredi, découvrez sur dh.be les sélections que les coaches des équipes de D2 amateurs en lice ce week-end ont établies.

Des suspendus, des blessés, ou des retours dans vos clubs? Réponse ci-dessous.





Sa. 15h > Meux - Raal

Meux: Paulus, Pignolet, Van Hyfte, Eloy, Palate, Paquet, Smal, G.Baudoin, Kinif, Ax.Rouffignon, Jeanmart, Otte, Boreux, Gaux, Moors, Teklak.

A. Baudoin (maladie de Lyme) et Kosova (pubalgie) sont out. Lecomte (genou) jouera avec la P2 ce dimanche. Boreux (pubis) est dans la sélection, il sera normalement sur le banc en début de rencontre. Moors revient de suspension. Teklak, malade le week-end passé, est dans la sélection.

Raal: De Wolf, Libertiaux, Denayer, Jonckheere, Lazitch, Kamneng, Francotte, Malela, Galvez, Franco, Vanhecke, Renquin, Bruylandts, Mbuba, Henri, Depotbecker, Sampaoli.

Le coach a le choix. Seul Louagé (suspendu) est absent. L’entrainement de vendredi soir devait affiner la sélection.





Di. 15h > Rebecq - Onhaye

Rebecq: Lahaye, De Reymaeker, Niangbo, Kaminiaris, Poto Mees, Pajaziti, Delsanne, Demolie, Leemans, Oliveira, Wallaert, Chalal, Di Vita, Piret.

Piret revient de blessure, Mucci et Rosy sont suspendus.

Onhaye: De Vriendt, Granville, De Maeyer, Guiot (?), Kembi, Bernier, Bouterbiat, Lambert, Defresne, Hendrick, Wauthy, Lizen, Fastrez (?), Davrichov (?), Zingle, T.Delplank.

B.Delplank (genou) et Herman (genou) sont out mais Zingle (genou) et Lambert (adducteurs) sont aptes. Guiot (adducteurs) n’a pas su faire la séance complète ce jeudi, il est très incertain. Davrichov (main) est fortement gêné pour courir, à voir aussi pour lui, qui rentre de suspension comme T.Delplank. Les suspendus sont Bastin (1/1) et Gilain (1/2). La suspension de Fastrez (1/1) était encore à confirmer ce vendredi.





Di. 15h > Stockay - Couvin-M.

Stockay: Alfieri, Struzik; Clerbois, Demaerschalk, De Tullio, Duveau, Javaux, Piette, Bertrand, Castela, Dehon, Delmotte, Lempereur, Alima, Amrous, Boutgayout, M. El Farsi, O. El Farsi, Lambert.

Dejoie succède à Clerbois sur le banc des punis, Monmart et Rico Garcia occupant toujours l’infirmerie.

Couvin: Eugène (?), Furgiuele, Van Lerberghe (?), Gonel, Pratz, Magotteaux, Pessleux, Hallaert, Charlier, Hanicq, Lebrun, Lella, N.Deppe, Q.Deppe, Broyer, Wackers.

Lorenzon et Descontus sont suspendus (1/1). Jacquemart (tibia) est out. Eugène (mollet) va se tester avant le match. Van Lerberghe s’est blessé ce jeudi aux côtes et est fortement incertain. Lella (quadriceps) s’est entraîné et fait partie du groupe. Wackers revient de suspension et Broyer est de retour de maladie.





Di. 15h > Hamoir - Real

Hamoir: Biersard J., Descamps, Lecerf, Lahaque, Alaimo, Biscotti, Flagothier, Biersard D., Ceylan, Dessart, Lambrecth, Yilmaz, Masset, Timmermans, Lafalize, Deglas, Guilmi, Giglio, Impagnatiello.

Un seul changement par rapport au noyau de la semaine dernière: Dylan Biersard est de retour de suspension et croisera Lahaque sur le banc des punis.

Real: Chalon, Deurbroeck, Aragon, De Coninck, De Bock, Nsigni, Baelongandi, Ouhaouo Djouguela, Bellia, Tachenion, Mayele, Pecqueur, Garcia Dominguez, Houzé, Leleu, Coulibaly.

Toussaint est suspendu et Franquin est absent.





Di. 15h > Francs Borains - Namur

RFB: Vandermeulen, Fernez, D. Chaabi, Botoko, Rogie, Gevaert, Cottendeau, Gomis, Ballo, Laï (?), Ebosse, Wildemeersch, Keita, Ba, Fileccia, H.Chaabi, Turcan, Habbas, Zorbo.

Dante Brogno devra composer sans Bailly (blessé depuis la real) et peut-être sans Laï pour qui une décision sera prise ce samedi matin. Habbas, la nouvelle recrue, rentre de suspension.

Namur: Bailly, Bourguet, Palmeri, Cagnina, Gerodez, Zidda, Valcke, Gnakpa, Lwangi, Vanhorick, Vanderlin, Mulemo, Becker, Servais, Van Den Abeele.

Hellas (claquage) et Ndiaye (déchirure) sont out, de même que Graulus qui s’est blessé mardi à l’ischio. Maurice n’est finalement pas encore qualifié. C’est strictement le même 15 sélectionné que la semaine passée.





Di. 15h > Waremme - Durbuy

Waremme: Bronckart; Olemans, D. Sylla, Angiulli, Vandormael, La Rocca, Loyaerts, Deflandre, Raskin, Formica, Muaremi, Julin, Lagrib, Heinen, Kaylesiz.

Lo Monte et Dichiara sont suspendus, Mbow, Simsek et M. Sylla n’e sont pas repris Angiulli et Muaremi reviennent de blessure.

Durbuy: Wets, Tietcheu, Bernard, Laloux, Gorry, Laloux, Dongala, Saccio, François, Diansangu, Lakaye, Casa, Hay, Bury.

Hanrez (élongation), Eryilmaz (genou) et Choukri (déchirure) sont toujours à l’infirmerie. Doneux est fransquet sont suspendus.





Di. 15h > Solières-Tilleur

Solières: Pire; Renson, Nzembo, Arabi, Raia, Cwynar, Nzenga, Ndoye, Fellice, Crotteux, Mao, Dheur, Messaoudi, Salime, Dhaeze, Ganiji, Everilton, Schenk.

Hormis Ghaddari (suspendu), Arcangeli et Roland (blessés longue durée), Patrick Tamburrini dispose de l’entièreté de son groupe.

Tilleur: Solheid, Gielen; Zennaro, Lapierre, Van Roosebeke, Rafiki, Senga, Bourard, Gerstmans, Souahoro, Falcione, Andich, Panepinto, Soriano, Da Silva (?), jacquemart, Cossalter.

Beaupain devra être opéré du doigt, il s’ajoute à Fillieux et Meunier sur la liste des absents. Zennaro a arrêté la séance jeudi mais devrait être présent; Wanderson Da Silva souffre des adducteurs.





Di. 15h > Givry-Verlaine

Givry: Bartholomé, Istace, Chardome, Fondaire, Remy, Baillet, François, Gueye, Schinckus, Hinck, Matafadi, Lannoy, Huberty, Martinet, Lherbier.

David Lion est out jusqu’à la fin de saison. Feltesse et Stouvenaker sont indisponibles pour plusieurs semaines. Fondaire et Remy rentrent de suspension. Lherbier s’est remis à disposition du club.



Verlaine: Racz; Debra, Van Hove, Dago, Mornet, Lecluse, Wera, Bola, Tihon, Modica, Limbourg, Bouhlal, Velegan, Mbazoa, Zougar, Ramadani (?).

Andaloussi, Petitjean, Barry, Hubeaux, Collée et Henry restent out et Adrovic suspendu. Ramadani se plaint du genou, Bouchibti est rétabli.