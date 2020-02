Chaque vendredi après-midi, découvrez sur dh.be les sélections que les coaches des équipes de D2 amateurs en lice ce week-end ont établies.

Des absents, des blessés, ou des retours dans vos clubs? Réponse ci-dessous.





Sa. 20h > Durbuy - Meux

Durbuy: Wets, Tietcheu, Donex, Fransquet, Bernard, Laloux, Gorry, Laloux, Dongala, Saccio, François, Diansangu, Lakaye, Casa, Hay, Bury.

Hanrez revient dans le groupe. Eryilmaz (genou) et Choukri (déchirure) sont toujours à l’infirmerie. Doneux est fransquet rentrent de suspension et ils croisent Vuza.

Meux: Paulus, Pignolet, Van Hyfte, Eloy, Smal, Kinif, Jeanmart, Otte, Moors, G.Baudoin, Teklak, Chauviaux, Gaux, Boreux + X.

A.Baudoin (maladie de Lyme) et Kosova (pubalgie) sont out. Lecomte souffre d’une petite gêne au quadriceps, il est au repos ce week-end. Boreux (pubis) est par contre d’attaque. Palate, Paquet et Ax.Rouffignon sont suspendus (1/1). Un U19 sera intégré à la sélection.





Sa. 20h > Onhaye - Francs Borains

Onhaye: De Vriendt, Granville, De Maeyer, Guiot (?), Kembi, Bernier, Bastin, Bouterbiat, Lambert, Defresne, Hendrick, Wauthy, Lizen (?), Fastrez, Davrichov, Zingle, T. Delplank.

B. Deplank et Herman sont toujours out. Guiot (adducteurs) est incertain, comme Lizen qui pourrait être pris par son boulot. L’entraîneur Lionel Brouwaeys devrait pouvoir compter sur Lambert (coup de jambon), Bernier (cuisse), Bastin (malade en début de semaine) et Davrichov (gêné par sa blessure à la main). Gilain est suspendu (2/2).



Francs Borains: Vandermeulen, Fernez, Gevaert, Rogie, D. Chaabi, Botoko, Gomis, Ballo, Ebosse, Keita, Wildemeersch, H. Chaabi, Ba, Cottenceau (?), Habbas, Turcan, Zorbo

Pour son carton jaune pris en fin de match dimanche passé, Lorenzo Laï loupera le déplacement de ce samedi à Onhaye. Bailly (ischios) esty à l'arrêt depuis un mois. Cottenceau (surcharge musculaire) est incertain.





Sa. 20h > Namur - stockay

Namur: Bailly, Bourguet, Gnakpa, Vanhorick, Vanderlin, Valcke, Cagnina, Gerodez, Lwangi, Zidda, Van Den Abeele, X, X, X, X.

Avec 11 joueurs disponibles, dont deux gardiens, le noyau des Espoirs viendra sauver la mise. Hellas (cheville), Ndiaye (adducteur), Becker (cheville) et Graulus (cuisse) sont out alors que Palmeri est suspendu. Mulemo (cuisse) va mieux mais n’est pas disponible pour ce week-end. Maurice s’est entraîné ce jeudi avec le groupe mais n’est pas encore qualifié. A noter que Van Den Abeele a fait son retour.

Stockay: Alfieri, Struzik; Clerbois, Demaerschalk, Duveau, Javaux, Piette, Castela, Dehon, Delmotte, Lempereur, Amrous, Boutgayout, M. et O. El Farsi, Lambert, Bertrand.

Dejoie reste suspendu, Monmart et Rico Garcia blessé. Alima, rétabli, sera trop juste.





Di. 15h > Solières - Rebecq

Solières: Pire; Arabi, Renson, Nzembo, Cwynar, Nzenga, Ndoye, Mao, Crotteux, Fellice, Dheur, Salime, Raia, Everilton, Dhaeze, Ganiji, Schenk.

Ghaddari (suspendu) et Messaoudi (rentré au Maroc suite à un souci familial) seront absents ce dimanche.

Rebecq: Lahaye, De Reymaeker, Kaminiaris, Poto Mees, Pajaziti, Demolie, Leemans, Wallaert, Chalal, Di Vita, Piret, Rosy, Herbecq, x.

Delsanne, Oliveira et Ngiambo viennent rejoindre Mucci au rayon des suspendus. Rosy revient de suspension. Meerpoel, qui a refusé de monter au jeu à 5 minutes de la fin le week-end dernier a sans doute quitté le club.





Di. 15h > Tilleur - Hamoir

Tilleur: Solheid, Gielen ; Zennaro, Soumahoro, Gerstmans, Lapierre, Rafiki, Bourard, Senga, Soriano, Panepinto, Falcione, Andich, Wanderson, Cossalter, Jacquemart.

Pour la venue des Rats, Christophe Kinet sera privé de Van Roosebeke (fracture du 5e métatarse), de Meunier (croisés) et de Beaupain (opéré du doigt).

Hamoir: Biersard J., Biersard D., Descamps, Lecerf, Lahaque, Alaimo, Flagothier, Ceylan, Dessart, Lambrecth, Yilmaz, Masset, Timmermans, Lafalize, Deglas, Guilmi, Giglio, Impagnatiello.

Raphaël Miceli ne pourra compter sur Pierre Biscotti, puni pour abus de cartes jaunes, mais le coach des Rats récupère Jérôme Lahaque, de retour de suspension. Le T1 hamoirien espère confirmer par une victoire à Tilleur. "Notre objectif est de maintenir l'écart avec nos poursuivants afin de nous accrocher à cette quatrième place avant d'en découdre avec une fin de calendrier assez compliquée." Quant à la situation du club... "Il y aura une réunion lundi soir et je pense que nous y verrons plus clair à ce moment-là. Hamoir est et reste ma priorité et j'attends pour en savoir un peu plus, tout comme la plupart des joueurs qui ont, bien sûr, été contactés par de nombreux clubs dont certains qui n'ont pas procédé de manière très honnête..."





Di. 15h > Couvin-M. - Waremme

Couvin: Eugène (?), Furgiuele, Lella (?), Hallaert, Magotteaux, Broyer, Pessleux, N.Deppe, Q.Deppe, Gonel, Lebrun, Hanicq, Charlier, Wackers, Pratz.

Van Lerberghe (côte) est out. Jacquemart (tibia) est apte mais ira normalement jouer avec l’équipe B en P3. Eugène (mollet) devrait être d’attaque, comme Lella (quadriceps). Lorenzon est suspendu (1/1) mais Wackers revient de suspension.

Waremme: Bronckart, Lemire; Olemans, Vandormael, Lo Monte, Dichiara, D. Sylla, La Rocca, Loyaerts, Deflandre, Raskin, Formica, Muaremi, Heinen, Kaylesiz, Lagrib.

Si Dichiara et Lo Monte sont libérés de leur suspension, Angiulli entame la sienne (1/6)et Julin est au ski. Mbow, Poisquet, Simsek et M. Sylla vont en P2.





Di. 15h > Real - Givry

Acren: Chalon, Deurbroeck, Aragon, Mayele, Ouahouo Djouguela, De Coninck, Fuka, Bellia, Toussaint, Tachenion, Coulibaly, Pecqueur, Garcia Dominguez, Baelongandi, Houzé.

Thomas Demol n’a su faire qu’un entraînement cette semaine et ne sera pas repris. Simon Franquin est toujours absent pour des raisons scolaires.

Givry: Bartholomé, Istace, Chardome, Fondaire, Remy, Baillet, Gueye, Schinckus, Hinck, Matafadi, Lannoy, Martinet, Lherbier.

David Lion est out jusqu’à la fin de saison. Feltesse et Stouvenaker sont indisponibles pour plusieurs semaines. François et Huberty sont suspendus.