Chaque vendredi après-midi, découvrez sur dh.be les sélections que les coaches des équipes de D2 amateurs en lice ce week-end ont établies.

Des absents, des blessés, ou des retours dans vos clubs? Réponse ci-dessous.





Di. 15h > Real - solières

Real: Chalon, Deurbroeck, Fuka, Mayele, Baelongandi, Ouhahouo Djouguela, Garcia Dominguez, Coulibaly, Pecqueur, De Coninck, Demol, Aragon, Bellia, Houze.

Simon Franquin est toujours absent pour des raisons scolaires.

Solières: Pire; Renson, Nzembo, Nzanga, Arabi, Cwynar, Ndoye, Fellice, Raia, Ghaddari, Crotteux, Mao, Dheur, Salime, Erivelton, Schenk, Dhaeze.

Ganiji succède à Ghaddari sur le banc des punis et Messaoudi (soucis privés) est toujours au Maroc.





Di. 15h > Verlaine - FC Tilleur

Verlaine: Racz; Debra, Gilsoul, Van Hove, Dago, Adrovic, Mornet, Lecluse, Wera, Limbourg, Bouhlal, Tihon, Modica, Velegan, Zougar (?).

Andaloussi, Collée, Barry, Petitjean, Henry, Bouchibti et Hubeaux ne sont pas opérationnels; Bola et Mbazoa sont suspendus tandis que Zougar (souci jeudi à la cuisse) est incertain.

Tilleur: Solheid, Gielen; Zennaro, Lapierre, Riga, Soumahoro, Senga, Nicolato, Camizzi, Panepinto, Falcione, Soriano, Andich, Wanderson, Jacquemart, Cossalter.

Fillieux, Meunier, Van Roosbeke et Beaupain sont toujours sur la touche. Rafiki et Gerstmans sont suspendus alors que Bourard sera retenu par des soucis privés.





Di. 15h > Waremme - Onhaye

Waremme: Bronckart, Poisquet ; Olemans, La Rocca, Vandormael, Di Chiara, Lo Monte, D. Sylla, Raskin, Loyaerts, Deflandre, Muaremi, Mbow, Lagrib, Kaylesiz.

Angiulli poursuit sa suspension (2/4), Julin est rentré du ski fin de semaine et Formica est écarté (choix tactique).

Onhaye: De Vriendt, Granville, De Maeyer, T.Delplank, Guiot (?), Kembi, Bernier (?), Bastin, Bouterbiat, Lambert (?), Defresne, Hendrick, Zingle, Wauthy, Leclef, Gilain, Davrichov (?), Lizen.

Le groupe ne s’est pas entraîné ce jeudi vu les conditions climatiques. Les incertitudes restaient nombreuses ce vendredi avant l’entraînement du soir: Davrichov (main), Lambert (ischios et mollet), Guiot (adducteurs) et Bernier (quadriceps). Au moins, Lizen (boulot) sera bien présent et Gilain sera de retour de suspension. Par contre, B.Delplank (genou) et Herman (genou) sont out.





Di. 15h > Couvin - Rebecq

Couvin: Eugène, Furgiuele, Gonel, Wackers, Pratz (?), N.Deppe, Magotteaux, Pessleux, Hallaert, Charlier, Broyer, Hanicq, Q.Deppe, Lebrun, Lella, Lorenzon, Jacquemart.

Van Lerberghe (côte) est out. Ce sera sans doute trop juste pour Pratz (double entorse), mais il pourrait se tester ce samedi. Pour Eugène (coup direct) et Broyer (adducteurs), ça doit normalement aller. Jacquemart (tibia) est apte et Lorenzon revient de suspension.

Rebecq: Lahaye, De Reymaeker, Kaminiaris, Pajaziti, Demolie, Leemans, Wallaert, Di Vita, Piret, Rosy, Herbecq, Niangbo, Delsanne, Oliveira.

Chalal est absent pour raisons professionnelles, Poto Mees est suspendu, Meerpoel a quitté le club. Niangbo, Delsanne et Oliveira reviennent de suspension. “Objectif 4e place”, lance Dimitri Leurquin.