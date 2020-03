Chaque vendredi soir, découvrez sur dh.be les sélections que les coaches des équipes de D2 amateurs en lice ce week-end ont établies.

Des absents, des blessés, ou des retours dans vos clubs? Réponse ci-dessous.





Sa. 20h > Meux - Couvin-M.

Meux: Paulus, Pignolet, Van Hyfte, Eloy, G.Baudoin, Teklak, Jeanmart, Otte, Moors, Gaux, Boreux, Chauviaux, Smal, Kinif, Palate.

A. Baudoin (maladie de Lyme) et Kosova (pubalgie) sont out. Lecomte (quadriceps) n’a plus de douleurs mais ne sera pas dans la sélection. Palate est de retour de suspension, alors que Smal et Kinif ne sont finalement pas encore suspendus. Moors (paternité) sera là.

Couvin: Eugène, Furgiuele, Broyer, Pessleux, Hallaert, Magotteaux, Wackers, N.Deppe, Q.Deppe, Lebrun, Hanicq, Pratz, Lorenzon, Lefèvre, Nicolas.

Pessleux (malade) est apte. Par contre, Van Lerberghe (côtes) est out alors que Gonel, Lella et Charlier sont suspendus (1/1).





Di. 15h > Stockay - Verlaine

Stockay: Alfieri, Struzik; Dejie, Javaux, Piette, Demaerschalk, Duveau, Castela, Delmotte, Dehon, Lempereur, Amrous, Alima, Boutgayout, Bertrand, Lambert, M. et O. El Farsi.

Jouera-t-on ? Une inspection est prévue. Sur le plan sportif, Clerbois est suspendu, Rico Garcia et Monmart demeurant sur la touche.

Verlaine: Racz; Debra, Gilsoul, Van Hove, Dago, Adrovic, Mornet, Lecluse, Wera, Bola, Tihon, Modica, Velegan, Mbazoa, Bouhlal, Limbourg.

Andaloussi, Collée, Bouchibti, Barry et Petitjean restent à l’infirmerie. Hubeaux et Henry jouent avec la P2. Zougar (malade) sera forfait.





Di. 15h > Waremme - Namur

Waremme: Poisquet; Olemans, la Rocca, Vandormael, Lo Monte, Dichiara, D. Sylla, Loyaerts, Deflandre, Mbow, Muaremi, Julin, Lagrib, Kaylesiz.

Bronckart terminera la saison en P2. Raskin est puni (1/1) et Angiulli poursuit sa suspension (3/4). Julin rentre dans la sélection.

Namur: Bailly, Bourguet, Palmeri, Gerodez, Zidda, Gnakpa, Lwangi, Vanhorick, Van Den Abeele, Vanderlin, Ndiaye, Mulemo, Cobanoglu, Seyhan, Papanicolaou, Maurice, Ozcifci, (?).

Ndiaye (adducteur) et Mulemo (cuisse) seront d’attaque, mais Hellas (cheville) et Becker (cheville) sont blessés. Graulus (cuisse) ne donne plus de nouvelles. Palmeri est de retour de suspension, mais Cagnina et Valcke sont suspendus (1/1). Maurice est qualifié





Di. 15h > Francs Borains - Durbuy

Francs Borains: Vandermeulen, Fernez, Gevaert, Rogie, Botoko, D. Chaabi, Gomis (?), Ballo, Lai, Ebosse, Wildemeersch, Keita, Cottenceau, H.

Touché aux adducteurs face à la Raal, Jean-Christian Gomis est incertain. Ebosse rentrant de suspension et Turcan de maladie, l'ambiance devrait être festive dans le groupe si deux des joueurs n'étaient pas touchés par le décès de proches...

Durbuy: Wets, Tietcheu, Vuza, Doneux, Fransquet, Bernard, Laloux, Gorry, Laloux, Dongala, François, Diansangu, Lakaye, Casa, Hay, Bury.

Eryilmaz (genou) et Choukri (déchirure) sont toujours à l’infirmerie. Vuza rentre de suspension et il croise Sacchio. Bonne nouvelle, Biatour a recommencé à courir, il est revenu sur son idée d’arrêter le football définitivement.





Di. 15h > Rebecq - Tilleur

Rebecq: De Reymaeker, Kaminiaris, Pajaziti, Demolie, Leemans, Wallaert, M. et A. Di Vita, Rosy, Herbecq, Niangbo, Delsanne, Chalal, Mucci, Vermeere, Balepe.

Rosy, Demolie, Leemans et Chalal sont rentrés de vacances, Poto Mees n’est plus suspendu au contraire de Lahaye, Oliveira et Piret.

Tilleur: Solheid, Gielen; Zennaro, Lapierre, Rafiki, Soumahoro, Bourard, Riga, Gerstmans, Nicolato, Camizzi, Falcione, Soriano, Panepinto, Andich, Wanderson.

La liste des absents est longue chez les Métallos: Van Roosebeke (fracture du 5e métatarse), Senga (suspendu), Beaupain (doigt), Meunier (croisés), Jacquemart (rupture des ligaments croisés et Cossalter (coup direct).





Di. 15h > Givry - Solières

Givry: Bartholomé, Istace, Benamra, Hatert, Katalay, Lejeune, Chardome, Fondaire, Baillet, Gueye, Schinckus, Matafadi, Lannoy, Martinet, Lherbier.

Cinq absents dans les rangs givritois. David Lion s’est fait opérer. Feltesse et Stouvenaker sont indisponibles pour plusieurs semaines. Remy et Hinck sont suspendus.

Solières: Pire; Raia, Renson, Nzembo, Cwynar, Nzenga, Ndoye, Fellice, Crotteux, Ghaddari, Mao, Dheur, Arabi, Dhaeze, Ganiji, Erivelton, Schenk, Salime.

Hormis Messaoudi (au Maroc pour des raisons familiales), tout le monde est au poste.





Di. 15h > Hamoir - Onhaye

Hamoir: Biersard J.&D., Descamps, Lahaque, Lecerf, Biscotti, Ceylan, Lambrecth,Yilmaz, Masset, Timmermans, Lafalize, Deglas, Dessart, Guilmi, Alaimo, Impagnatiello.

Raphaël Miceli dispose de tout son noyau pour la venue de Onhaye. Néanmoins, avec les derniers événements, le climat n’est pas des plus sereins en ce moment du côté du stade Emile Thisnes. «Le groupe étaitdissipé mardi mais il a affiché le sérieux nécessaire jeudi. Heureusement, samedi en fin de journée, nous devrions savoir à quoi nous en tenir…», commente le coach des Rats.

Onhaye: De Vriendt, Granville, De Maeyer, T.Delplank, Guiot, Kembi, Gilain, Bouterbiat, Bastin, Lambert, Defresne, Wauthy, Leclef, Bernier, Lizen, Davrichov (?), Hendrickx (?).

B.Delplank (genou) et Herman (genou) sont out. Pour Davrichov (main), on verra bien.





Di. 15h > Raal - Acren-Lessines

Raal: Libertiaux, Francotte, Louagé, Kanmeng, Debelic, Jonckheere, Despontin, Rucquois, Malela, Sampaoli, Franco, Henri, Bruylandts, Renquin, Depotbecker, Gall.

Lazitch, Denayer, Mbuba et Vanhecke sont suspendus. Galvez est blessé.

Real: Chalon, Deurbroeck, De Coninck, Ouahouo Djouguela, Aragon, Mayele, Franquin, Pecqueur, Toussaint, Garcia Dominguez, Coulibaly, Bellia, Houze, Demol, Fuka.

Baelongandi est suspendu et Tachenion est blessé.