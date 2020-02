Voici ce qu'il s'est passé en D2 amateurs ce dimanche.

Tilleur - Hamoir 0-2

Si les deux équipes se rendaient coupables de nombreuses approximations et de mauvais choix, Hamoir affichait moins de déchets à la conclusion en transformant une de ses deux occasions par l’entremise de Yilmaz qui donnait l’avance aux Rats. Un réalisme dont ne faisait pas preuve les Métallos qui butaient à chaque fois sur Joseph Biersard au moment de conclure.

Un Joseph Biersard à nouveau en grande forme qui dégoûtait les attaquants adverses et qui maintenait son équipe dans le match.

Une équipe d’Hamoir qui écœurait son hôte peu après l’heure de jeu quand sur un corner de Ceylan, Dessart, à peine monté, reprenait victorieusement de la tête.

Ensuite, Hamoir géra tranquillement et avec maturité les événements pour l’emporter somme toute méritoirement.

Technique

TILLEUR : Solheid ; Gerstmans, Zennaro (90e+2 Lapierre), Soumahoro (85e Panepinto) ; Andich, Senga, Rafiki, Falcione, Bourard ; Wanderson (74e Jacquemart), Cossalter.

HAMOIR : Biersard J. ; Timmermans, Alaimo, Biersard D., Ceylan ; Yilmaz (63e Dessart), Impagnatiello, Lecerf, MAsset, Guilmi (81e Lahaque) ; Lafalize.

ARBITRE : M. Boulanger.

AVERTISSEMENTS : Rafiki, Gerstmans,Senga, Yilmaz,Biersard D.,

EXCLUSION :

LES BUTS : 26e Yilmaz (0-1) ; 69e Dessart (0-2)

R. ES Couvin-Mariembourg-Fraire - R. Stade Waremmien FC 3-0

Débutant avec le vent dans le dos, l'équipe locale lit rapidement les visiteurs sous pression. Sur le premier coup de coin du match, Wackers vint aisément mettre le front. Avant la fin de la première demi-heure de jeu, le marquoir grimpa à «3-0».

Après le repos, les Hesbignons adaptèrent leurs positionnements et furent courageux. Mais ils furent aussi maladroits et manquèrent terriblement d'efficacité et de percussion malgré l'appui des bourrasques. Les contres locaux ne furent pas plus inspirés.

Avec les défaites conjugées de Namur, Solières et Tilleur, les Fagnards font une excellente opération dans la lutte pour assurer le maintien.

Technique

Couvin-M-F. : Eugène ; Broyer, Hallaert, Magotteaux, Pessieux ; Charlier, Wackers, N. Deppe, Gonel (75e Lella) ; Hanicq (79e Lebrun), Pratz (67e Q. Deppe).

Waremme : Bronckart ; Olemans (46e Heinen), Lo Monte, Sylla (32e Vandormael), Dichiara ; Raskin, Deflandre, Lagrib, Muaremi (60e Loyaerts), La Rocca ; Kaylesiz.

Arbitre : M. Lobet.

Avertissements : Hanicq, Wackers, Pessieux, Raskin, Charlier.

Les buts : 3e Wackers (1-0), 20e et 26e Pratz (2-0 et 3-0).

Solières – Rebecq 0-2

Rebecq :Lahaye; M. Di Vita, Piret, Leemans, Kaminiaris; Wuillaert, Herbecq, Chalal (91e Vermeere), Rosy, Poto Mees (86e A. Di Vita), Pajaziti (90e Balepe). Arbitre : M. Arcoly Avertissements : Schenk, Poto Mees, Les buts : 25e Pajaziti (0-1), 69e Wallaert sur pen. (0-2) >>> Résultats et classement de la D2 amateurs <<< Solières : Pire; Nzembo, Nzanga, Renson, Cwynar; Crotteux, Mao (46e Ndoye), Dheur, Everilton Da Silva (67e Fellice), Salime, Schenk (79e Ganiji).

Dans des conditions à nouveau délicates, Solières a logiquement subi la loi de Rebecq, plus inspiré et contrôlant mieux le match.