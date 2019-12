Tout savoir sur ce qui s'est passé ce dimanche en D2 amateurs

Waremme – Hamoir 2-7

Après avoir dominé durant 40 minutes (plusieurs grosses occasions stoppées par Biersard) et ouvert la marque d’entrée de jeu, Waremme a concédé l’égalisation et suscité le réveil de Hamoir. Tout se jouait à la 56e quand Sylla ratait un penalty puis que l’arbitre n’osait pas en siffler un second dans la foulée sur La Rocca. Pour simulation, il avertissait même le Wawa… qui sortait blessé. Biersard venait d’offrir le succès aux siens malgré une seconde égalisation de Heinen. Lafalize loupait même un penalty en fin de match. E. T.

La fiche technique

Waremme : Poisquet; Olemans, Angiulli, D. Sylla, Dichiara; Muaremi (67e Julin), Lomba, Deflandre (87e Lo Monte), Lagrib ; La Rocca (60e Heinen); Loyaerts.

Hamoir : J. Biersard; Timmermans, Deglas (89e D. Biersard), Lahaque, Ceylan; Masset, Lecerf (61e Impagnatiello); Lafalize, Biscotti, Yilmaz (73e Guilmi); Lambrecth.

Arbitre : M. Ledda

Avertissements : Lecerf, La Rocca, Yilmaz, Sylla

Les buts : 2e Deflandre (1-0), 38e Lambrecth (1-1), 59e Biscotti (1-2), 69e Heinen (2-2), 71e Lambrecth (2-3), 79e Biscotti (2-4), 83e Guilmi (2-5), 87e Guilmi (2-6), 88e Lafalize (2-7)







Francs Borains – Rebecq 1-0

© Ferriol



Le leader a livré une partie de très faible facture ce dimanche mais Botoko, comme souvent, est venu inscrire le but libérateur en toute fin de partie.



Ba, après 3 minutes, et surtout Fileccia ont laissé filer des opportunités énormes avant la pause. Les Brabançons ont rarement amené le danger si ce n’est via un coup franc de Leemans ou une frappe de Niangbo.

Les Boussutois ne se ménageaient pratiquement aucune occasion après le repos (il n’y en avait pas plus pour les Rebecquois) jusqu’à ce coup de coin repris par le défenseur central local qui permet aux siens de conserver leurs cinq points d’avance pour les fêtes. (G.Duf.)

La fiche technique

Francs Borains : Vandermeulen, Gevaert, Botoko, D. Chaabi, Gomis, Cottenceau, Ebosse, Lai, Ba (73e H. Chaabi), Zorbo, Turcan (73e Bailly)

Rebecq : Lahaye, Piret (90e+1 Ngiamba), Delsanne, Leemans, Kaminiaris, Herbecq, Chalal (66e Poto Mees), Wallaert, Rosy, Niangbo, Oliveira (83e Pajaziti)

Arbitre : M. Malhaise

Avertissements : Leemans, D. Chaabi, Vandermeulen, Oliveira, Piret

Le but : 88e Botoko (1-0)







Stockay – Givry > Match remis