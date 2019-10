Tout savoir sur ce qui s'est passé ce dimanche dans la série





Tilleur – Rebecq 1-2

Après un premier acte insipide, Tilleur croyait avoir fait le plus dur en ouvrant la marque via Cossalter. Mais la réaction via une tête au second piquet de Piret suite à un coup-franc de Wallaert relançait vite les débats. Et Poto Mees, à peine monté au jeu, se trouvait au bon endroit afin de placer un plat du pied victorieux.

Pour Tilleur, cela fait 0 sur 6 à domicile... (E. T.)

La fiche du match

Tilleur : Fillieux; Lapierre, Zennaro (61e Van Roosebeke), Soumahoro, Riga (80e Panepinto); Gerstmans, Soriano (46e Beaupain); Andich, Falcione, Cossalter; Wanderson.

Rebecq : Lahaye; Mucci, Delsanne, Leemans, Piret (80e Ngiamba); Herbecq, Rosy (72e Poto Mees); Meerpoel, Wallaert, Chalal (89e Demolie); Oliveira Barroso.

Arbitre : M. Machiels

Avertissements : Beaupain, Meerpoel

Les buts : 49e Cossalter (1-0), 56e Piret (1-1), 75e Poto Mees (1-2)







Waremme – Stockay 3-1

Nouvelle victoire à domicile pour Waremme

Les Wawas sont mieux rentrés dans leur match et prirent les échanges à leur compte. Au quart d’heure, Deflandre éclaircit une situation et mit ses couleurs aux commandes. Ce but eut le don de réveiller les visiteurs. Delmotte égalisa sur corner joué à la rémoise.

Waremme reprit la seconde période avec de bonnes intentions et se montra rapidement dangereux par Julin qui trouva le poteau. A l’heure de jeu, ce même Julin, idéalement servi par Muaremi, fut récompensé de ses efforts et replaca ses couleurs aux commandes.

Dans les derniers moments, Mbow assura une nouvelle victoire aux visités au stade Leburon. (E. Mat.)





La fiche du match

Waremme : Bronckart ; La Rocca, Sylla, Angiulli, Vandormael ; Lagrib (78e Mbow), Deflandre, Lomba, Muaremi ; Heinen (90e Cagnoni), Julin (86e Ngombowabelo)

Stockay : Rico Garcia ; Duveau (83e Lempereur), Piette, Dejoie, Demaerschalk ; Amrous (72e Monmart), Castela Cerro, Bertrand (72e El Farsi), Delmotte ; Dehon, Lambert

Arbitre : M. Diskeuve

Les buts: 14e Deflandre (1-0), 25e Delmotte (1-1), 57e Julin (2-1), 90e Mbow (3-1)





Verlaine - Onhaye 3-3

Onhaye a accroché un bon point ce dimanche après-midi à Verlaine, résultat acquis au caractère. Les Walhérois ont en effet été menés au score à trois reprises mais ils sont à chaque fois parvenus à recoller au score grâce à un doublé de Bernier et un but de Bastin tombé en toute fin de partie.

Trois retours au score d'autant plus beaux qu'ils ont joué à 10 durant 50 minutes après l'exclusion de Davrichov (20e), avant de finir la rencontre à 9 après une seconde exclusion, celle de Th.Delplank cette fois (70e). (S. M.)

