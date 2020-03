Voici ce qu'il s'est passé en D2 amateurs.



Voici nos résumés.





Waremme – Onhaye 0-2

C’est certainement au cours de la première demi-heure que les Hesbignons ont perdu le match.

Notamment suite à deux occasions largement galvaudées par Kaylesiz avant que la latte ne repousse une frappe à distance de Heinen. Puis Kembi, dont tout le monde connaît la pointe de vitesse, s’élançait des 30 mètres. Trop tard pour les Wawas, c’était déjà 0-1.

On n’assistera plus à aucun danger jusqu’à la 54e minute et un coup franc de Lambert repris victorieusement de la tête par Defresne.

Waremme tentait un dernier sursaut d’orgueil mais maladresse, nonchalance et malchance s’en mêlaient…

Technique

Waremme : Poisquet; Olemans, Lo Monte, D. Sylla (69e Muaremi), Dichiara; Deflandre, Raskin, Heinen; La Rocca, Kaylesiz (46e Loyaerts), Lagrib (80e Mbow).

Onhaye : De Vriendt; Defresne, Granville, De Maeyer; Kembi (83e Bernier), Delplank, Bastin, Gilain, Guiot (60e Lizen), Lambert (77e Leclef), Bouterbiat.

Arbitre : M. Louai puis M. Keljmendi

Avertissements : Bastin, Guiot, Defresne, Raskin, Lambert

Les buts : 27e Kembi (0-1), 54e Defresne (0-2)

Real 2 – 3 Solières

Il ne fallait pas arriver en retard ce dimanche après-midi au stade des Camomilles pour la rencontre opposant la Real à Solières, qui occupe la dernière place du classement.

En effet, la lanterne rouge aura prouvé sa bonne forme du moment en se montrant ultra efficace. Après cinq minutes de jeu, les visiteurs menaient déjà 0- 2 ! Une entame de match catastrophique pour la Real qui revenait peu à peu dans la partie. C’est d’ailleurs fort logiquement que Ouahouo réduisait la marque avant la pause.

En seconde période, Solières enfonçait le clou en inscrivant un troisième pion. Les locaux étaient alors sur le point de rompre et devaient même jouer en infériorité numérique suite à l’exclusion de Nsingi. Ils livraient tout dans la bataille et revenaient finalement à 2-3 dans les dernières minutes de la partie. Trop tard pour égaliser malgré l'une ou l'autre nouvelles occasions, succès important pour Solières qui quitte la dernière place.

Technique

: Chalon ; Baelongandi, Nsingi, Ouahouo ; Sanon (59e Pecqueur), Toussaint, Demol (77e Fuka), Franquin (79e Leleu) ; Houzé, Coulibaly.: Pire ; Fellice (46e Nzembo), Ghaddari, Cwynar, Renson ; Schenk (65e Raia), Ndoye, Paulo Da Silva, Crotteux ; Dheur (77e Mao), Salime.: M. Magas.Avertissements : Baelongandi, Aragon, Fellice, Dheur.: 67e Nsingi.: 1e Salime (0-1), 4e Dheur (0-2), 39e Ouahouo (1-2), 56e Paulo Da Silva (1-3), 89e Coulibaly (2-3).