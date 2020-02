Les faits marquants de la D2 amateurs de ce dimanche.

Stockay – Raal 0-2

Sur une pelouse grasse et très compliquée à dompter, on ne pouvait pas s’attendre à du grand spectacle.

Alors que les Stockalis ne se sont procuré aucune occasion, les Hennuyers ont été plus adroits. Profitant d’un corner pour ouvrir la marque. Ils poursuivent ainsi leur belle série, étant invaincus depuis la défaite lors du… match aller.

Le technique



Stockay : Alfieri; Demaerschalk (63e Javaux), Dejoie, Piette, Clerbois; Delmotte, Dehon; Lempereur (58e Amrous), Lambert, Boutgayout (76e M. El Farsi); Bertrand.

Raal : Liertiaux; Kamneng, Lazitch, Denayer; Francotte, Louagé, Vanhecke, Galvez; Renquin (59e Mbuba), Henri (85e Sampaoli), Franco 79e Debelic).

Arbitre : M. Krack

Avertissements : Delmotte, Demaerschalk, Javaux, Amrous, Lazitch, Galvez, Mbuba, Louagé.

Exclusion : 90e Clerbois (2j.)

Les buts : 40e Henri (0-1), 75e Franco (0-2)

Hamoir – Verlaine 0-2

En première période, Hamoir a dû faire face à une bonne organisation de Verlaine et hormis une reprise instantanée de Lambrecth sur la latte, le public n'a guère eu l'occasion de vibrer.

La seconde période ne changeait guère la donne du moins dans sa première demi heure. Dès sa montée au jeu, Wera enroulait une frappe pour mettre Verlaine aux commandes. Et Modica imitait son copain réserviste pour tuer le suspense à dix minutes du terme. Victoire finale de Verlaine qui a su porter l'estocade au bon moment.

Le technique

Hamoir : Biersard J. ; Timmermans, Alaimo (63e Lahaque), Biersard D., Ceylan ; Masset, Biscotti (72e Lecerf), Imapagnatiello (83e Dessart); Lafalize, Lambrecth, Guilmi

Verlaine : Racz ; Adrovic, Van Hove, Debra, Tihon ; Bola (73e Wera) Mornet, Gilsoul ; Velegan, Mbazoa (78e Modica), Ramadani (87e Bouhlal)

Arbitre : M. Jacoby

Avertissements : Adrovic, Mbazoa, Impagnatiello

Exclusion :90e Biersard D. (2 c.j.)

Buts : 75e Wera (0-1), 81e Modica (0-2)

Rebecq – Durbuy 1-1

Les hommes d’Hervé Houlmont sont allés chercher un bon point contre une redoutable équipe de Rebecq au terme d’une partie très tendue. En difficulté pendant toute la première mi-temps, l’Entente a su faire le dos rond alors que les locaux peinaient à concrétiser leur nette domination.

L’ouverture du score de Durbuy vint un peu contre le cours du jeu. Sur un coup franc mal négocié par la défense brabançonne wallonne, Vuza poussa le cuir dans le but, au petit rectangle. Meilleure dans l’ensemble, la RUS, quoi que frustrée par la tournure des événements, fit 1-1 sur un penalty de Wallaert.

Comme avant la pause, les visiteurs repoussèrent les offensives de Rebecq et tentèrent d’opérer en contre après l’égalisation. Mais le score en resta là, sans que de grosses occasions soient à signaler. Côté luxembourgeois, le coach louait la mentalité de sa troupe.

Technique

Rebecq : Lahaye ; M. Di Vita, Delsanne, Leemans, Kaminiaris (87e Demolie); Herbecq, Wallaert, Rosy (80e Poto Mees); Oliveira, Niangbo (90e A. Di Vita), Pajaziti.

Durbuy : Wets ; Saccio, Vuza, Tietcheu, Fransquet ; Doneux, Gorry, Laloux ; Dongala, Hanrez (22e Casa), Lakaye.

Arbitre : Muratore

Avertissements : Herbecq, Doneux, Wallaert, Vuza, Rosy.

Exclusion : Mathieu Denis (préparateur physique de Rebecq)

Buts : 50e Vuza 0-1, 65e Wallaert sur penalty

C.S. Onhaye – Union Namur Fosses-La-Ville 3-0



Onhaye rentre directement dans son match et est plus présent dans les duels. Guiot alerte déjà Bourguet après une minute de jeu.

Namur se montre dangereux grâce à quelques frappes lointaines, notamment via Valcke. L’engagement d’Onhaye est récompensé par l’ouverture du score de Bouterbiat, de la tête. Il fête son premier but sous ses nouvelles couleurs.



Au retour des vestiaires, Namur en a plein les pieds et ne parvient pas à sortir. Onhaye multiplie les occasions et Granville double la mise d’une tête décroisée au premier poteau. Namur ne se montre pas dangereux hormis lors d’un but annulé pour un hors-jeu de Gérodez. Lambert, homme du match, alourdit le score en fin de match.

Technique

Onhaye : De Vriendt; Granville, De Maeyer, Defresne, Bastin; Gilain, Kembi (73e Wauthy), Guiot (80e Lizen), Bernier, Lambert (90e Hendrick); Bouterbiat.

Namur : Bourguet; Vanhorick, Vanderlin, Gnakpa, Palmeri; Mulemo, Cagnina, Valcke, Van Den Abeele (80e Graulus); Zidda (72e Becker), Lwangi (65eGérodez).Arbitre : M. LeddaAvertissements : Bouterbiat, Kembi, Cagnina, palmeri, DefresneLes buts: 36e Bouterbiat (1-0) , 54e Granville (2-0), 88e Lambert (3-0)