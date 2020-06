Alors que les séries ont été publiées, il manque désormais le calendrier des championnats.

Attendu par tous les clubs, le calendrier de la saison au sein du foot amateur arrivera plus tard que d'ordinaire.





L'ACFF, qui organise la D2 ACFF et D3 ACFF, affirme d'ailleurs ne rien pouvoir publier comme calendrier concernant le championnat avant mi-juillet au mieux.





"On doit attendre celui de la Pro League et celui de la Nationale 1. Sans parler des recours... (NdlR: en justice ou à la CBAS)", nous précise-t-on à l'ACFF. "On ne peut pas être plus précis car ça ne dépend pas que de nous."





Celui concernant le premier tour de la Coupe de Belgique (Croky Cup) n'est pas non plus attendu la mi-juillet, selon Canal Foot.





Seuls les matches amicaux sont donc connus et fixés pour la plupart des clubs.