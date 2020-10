D2 - Rebecq 1-1 Acren-L : les locaux laissent filer deux points

Fiche technique

D3A - Symphorinois 3-0 PAC Buzet : tout s'est joué en première mi-temps

L’Entente Acren Lessines est allée décrocher un très bon point à Rebecq samedi, à l’occasion de son premier match de championnat. Les Brabançons wallons étaient meilleurs sur l’ensemble de la partie mais ne sont pas parvenus à creuser l’écart malgré un grosse possibilité de Piret (77e).Quelques instants plus tard, les Hennuyers se voyaient récompensés de leurs efforts malgré un football très laborieux. Suite à un arrêt de Lahaye, Kimbaloula reprenait le cuir et le logeait dans la lucarne. La Real aurait même pu repartir avec la totalité de l’enjeu si Houzé s’était montré plus adroit dans son duel face au portier local (87e).Au terme d’une partie entre deux formations très nerveuses, le coach rebecquois regrettait d’avoir égaré deux points tandis que Fabrice Milone, le T2 de Raymond Roelen, louait la bonne mentalité et l’état physique intéressant de sa troupe.Si le championnat se poursuit normalement, Rebecq ira à La Louvière samedi soir tandis que l’Entente recevra Ganshoren mercredi.: Lahaye; Camargo, Mucci, Delsanne, M. Di Vita ; Depotbecker, Herbecq, Piret, Poto Mees; Maluka (85e Delaunoit), Zidda (75e Mukota).: Chalon ; Mayele, Ouahouo, Boulenguer, De Coninck (82e Sanon), Aragon ; Franquin, Toussaint (77e Fuka) ; Coulibaly, Houzé, Kimbaloula.: M. Federico.: Houze, Toussaint, Di Vita.: 56e Piret (1-0), 83e Kimbaloula (1-1).

Avant un possible arrêt mais, espérons-le, momentané de la compétition, les protagonistes avaient d’évidentes raisons de transpirer et de s’arracher pour s’extirper de la zone rouge.

Si les visiteurs étaient les premiers à prendre l’initiative, c’était sans danger véritable pour Bauvois et ses partenaires. Peu à peu mais sûrement, les Chiconniers faisaient alors plus qu’équilibrer les échanges et à la faveur d’un mouvement amorcé par Erculisse et prolongé d’un centre précis de Sergeant, Romano surgissait à point nommé au second poteau (1-0). Les locaux insistaient et Aromatorio repoussait du pied un tir de Laurent (22e). L’ancien buteur seneffois n’allait cependant pas tarder à doubler la mise de près (2-0), de quoi permettre aux locaux de voir venir. Au contraire, les Bleus gardaient la mainmise sur la rencontre, enterrant tout suspense, suite à un coup-franc latéral mal repoussé par la défense carolorégienne (3-0).

Pour faire meilleure contenance à la reprise, le mentor du PAC, Roch Gérard, n’hésitait pas à effectuer une double permutation mais sans résultat tangible, il faut bien l’avouer.

La cause étant entendue depuis longtemps, la partie s’achèvera au petit trot, sous une pluie diluvienne et sur un premier succès amplement mérité des protégés du Président Hinnens.

Fiche technique

Symphorinois : Bauvois ; François (85e Ruggeri), Druart, Mabille, Poulain, Petta (77e Kwembeke), Ulens, Erculisse, Romano, Laurent (58e Debus), Sergeant.

PAC Buzet : Doeraene; Murrone, Frisanco, Cuypers (46e Palmeri), Hauben (46e Bonomini), Nitelet, Van Roosendael, Antenucci, Descotte, Bilstein (65e Brismez), Francart.

Arbitre : M. Sakizci.

Les buts : 20e Romano (1-0), 24e Laurent (2-0), 39e Sergeant (3-0).





D3 A - Union Namur 5-0 Mons : lourde défaite pour les Montois

Fiche technique

D3B - Richelle 2-0 Wanze Bas-Oha : six sur six à domicile pour Richelle

Les Namurois ont entamé la rencontre pied au plancher en mettant du rythme, du pressing et en amenant le danger sur plusieurs centres. C'est d'ailleurs sur une de ces phases qu'ils ont ouvert le score dès la sixième minute via Lwangi, au bon endroit pour reprendre à la retourne un centre de Rosmolen.Vraiment bien dans leur match, les Merles ont largement pris le jeu à leur compte durant la première période et ont ainsi enfoncé le clou. A la 22e, Petron repoussait une frappe de Detienne mais le cuir revenait dans les pieds de Rosmolen qui doublait la mise d'une frappe croisée. Frédéric Rosmolen a alourdi la marque un peu plus de dix minutes plus tard sur un but dont lui seul a le secret : contrôle de poitrine orienté et reprise de volée du pied gauche, sur un centre d'Eloy.Efficace et séduisante, l'Union Namur méritait totalement son avance au repos tant elle a été supérieure aux Montois.Pas rassasiés, les Merles ont repris la seconde période comme ils ont fini la première avec un rapide but de Detienne sur une frappe croisée plein axe. Si la Renaissance s'est montrée dangereuse sur des frappes de Petteno (57e) et Molle (71e), ce sont les Namurois qui ont encore fait bouger le marquoir avec un troisième but de Rosmolen qui n'avait plus qu'à pousser un centre de Bombele au fond des filets.Avec cette victoire, Namur prend temporairement la tête de la D3A ACFF, tandis que Mons signe une troisième défaite consécutive.: Tonnet ; Eloy, Vander Cammen, Ghaddari (77e Baudot), Toussaint ; Detienne (77e De Ketelaere), Samouti, Dheur, Lwangi (70e Hellas), Rosmolen ; Bombele.: Petron ; Galofaro (70e Mifsud), Jansen Da Silva, Bachy, Petteno ; Mairesse (77e Binotto), Verstraeten, Drouven (66e Mainil), Cordaro, El Araichi ; Molle.: M. Theuni.: Ghaddari, Galofaro, Molle, Toussaint, Jansen Da Silva.: 6e Lwangi (1-0), 22e et 35e Rosmolen (2-0 et 3-0), 47e Detienne (4-0), 75e Rosmolen (5-0).