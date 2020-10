D2 ACFF

Durbuy - Waremme > Me. 20h

Durbuy: Alouachi, Gharmaoui, Belafquih, Dardiki, Keita, Camara, Kyenge, Tirpan, Empesa, El Bakkali, Soumah, Ben Moussa, Toufik, Roisin, Niane, Ilunga, Lokilo.

Youssef El Fakhri sera le T1 à l’occasion de la venue de Waremme suite au limogeage du staff. Blessé à la main, Tirpan peut jouer avec une attelle. Ziani et Godts sont toujours indisponibles. Tarchouna a été exclu face à Hamoir, il est donc suspendu. V. Gof.

Waremme: Solheid, Lemire; Lapierre, Lacroix, Maglio, Olemans, Angiulli, Gonzatti, Fondaire, Laruelle, Merchie, Deflandre, Loyaerts, Julin, Lamah, Lagrib, Dessart, Kurbali.

Par rapport aux vaincus de La Louvière, seul Lagrib s’ajoute au groupe. La Rocca, Di Chiara, Saint-Mard, Raskin et Havelange restent sur la touche. E.T.



Meux – Rebecq > Me. 20h30

Meux: Paulus, Boreux, Van Hyfte, Palate, Paquet, Smal, Mathieu, Teklak, Kinif, Otte, Moors, G.Baudoin, Jeanmart, Roldan-Simon, Rouffignon.

Lecomte (ishios) et Gaux (genou) sont out pour encore deux semaines. S.M.

Rebecq: Lahaye, De Reymaeker, Camargo, Delsanne, Demolie, Mucci, Di Vita, Mukota, Cagnina, Herbecq, Piret, Depotbecker, Poto-Mees, Zidda, Delaunoit, Oliveira, Baillet, Pina.

Le noyau est au grand complet. S.St.

D3B ACFF

Wanze – Sprimont > Me. 20h

Wanze: Henrotte, Dorval ; Kabombo, Mercenier, Pessotto, Klein, Lemaire, Dony, Tietcheu, Bortolin, Depas, Goosse, Moulin, Louis, Dethier, Hotton, Pire, Mattiuzzi, Dongala, Neerdael, Pianetti, Jamart, Messina.

Fréson (déchirure), Mazzara (souci musculaire), Lambotte (école) et Gilson (cuisse) sont sur la touche. En raison d’un cas de Covid, tous les joueurs ont passé un test. Certains pourraient ne pas jouer s’ils ne reçoivent pas leur résultat à temps…

Sprimont: Murcia, Lapraille, Lambrechts, Saccio, Vuza, Bernard, Choukri, Pezzin, Sahuke, Vinaimont, Cavillot, Bury, Diallo, D. Keysers, Lakaye et Ferron.

15 (!) joueurs et le staff avaient été touchés par le Covid! Les entraînements n'ont pu reprendre que lundi après 15 jours de repos forcé. Gorry et Laloux sont toujours en quarantaine. Lawarrée (entorse) et Lecluse (raisons professionnelles) sont absents. Le nouveau renfort, Kamel Benbouziane, est encore un peu juste.





Richelle – Huy > Me. 20h

Richelle: Marly, Gielen ; Thonus, Leroy, Weber, B. Halleux, Servais, Restiglian, Spano, Thys, Gaillard, Gilon, Busarello, Mauclet, Lanckohr, Biscotti.

Y.H.

Huy: Mardi, Hogge; Khelil, Mara, Gungor, Kissima, Housseini, Frantim, Mory, Bellafqih, Barry, Gabiam, Lemma, Boussate, Kabore, Bouzalmad, Memeti, Picchieti Arabi, Doumbouya.

Bertin Tomou sera privé de Djouogoua (ménisque), le seul absent pour cause de blessure. Condé et Mfwamba sont rétablis mais à court de rythme tandis que Bangoura et Dacoury ne sont pas dans la sélection (choix). E.T.





