D2 ACFF

REAL - Ganshoren > Me. 20h

REAL: Chalon, Mayélé, Boulanger, Ouahouo, Obin (?), Aragon, De Coninck, Toussaint, Sanon, Houzé, Coulibaly. Deurbroeck, Baelongandi, Franquin, Kimbaloula

Ganshoren: Suederick, Bah, Coet, Tchoutang, Camara, Kumba, Zeroual, Van Der Vennet, Timmermans, Otu, Sarkic, Nendaka, Zivkovic, Lo Giudice, Yrnard, Arrivas.

Suarez rentre de suspension, Samutondo est blessé. S. St.

Givry - Verlaine > Me. 20h

Givry: Bouche, Martinet, Sylla, Antoine, François, Cherdon, Lejeune, Huberty, Poncelet, Léonard, Tchamdjou, Guillaume, Hinck, Forte Gomes, Nzita, Nkokolo, Alima.

Lannoy et Lion sont toujours sur la touche. Le gardien, Bartholomé entame sa troisième journée de suspension sur les trois matches suite à son exclusion en Coupe. Il est rejoint par Devresse qui a reçu sa troisième jaune. V. Gof.

Verlaine: Dengis, Nlend; Adrovic, Debra, Mornet, Dago, Modica, Weijnjes, Gilsoul, Bola, Nezer, Gosselain, Cubedo, Barry, Limbourg, Boulhal, Jamar, Ramadani, Chubaka.

Van Hove (suspendu), Zougar (déchirure aux adducteurs) et Andaloussi (blessé), Collée (nouvelle opération en vue ?) ne sont pas sélectionnables. Pleugers et Demoulin ne sont pas dans la sélection. E.T.

RSD Jette - Couvin-M. > Me. 20h

Jette: Clepkens, Mitrofan, Kaba, T. et I. Ruiz, Kwani, Camara, Canda, Verrue, Segbia, Nzayadiambu, Cruz Dos Santos, Raddas, Deconinck, Agorakis, Bamenga.

Kamara, Cortvriendt, De Marrée, Deville et Van Driessche sont toujours à l’infirmerie. S. St.



Couvin-M.: Eugène ; Vanlerberghe, Q.Deppe, N.Deppe ?, Wacker, Perot, Suray, Bakala, Magotteaux, Bomamba, Pratz, Delers, Hanicq, Meurants, Hallaert, Gjorgjijevski, Lecoyer, Pingaut

Gilis (mollet), Galante (genou) et Van Horick (dos) sont out. N.Deppe (hanche) est incertain. Gabor Bukran devait encore effectuer sa sélection. S.M.



D3A ACFF

Crossing Schaerbeek - USGTH > Me. 20h

Crossing: Van Den Eynde, Malbrancke, Op’t Eynde, Hammas, Laloux, Muray, Depret?, Nsingi, Mbenti, Gajanovic?, Mpati, Lukebakio, Kamagate, Ade, Van der Jeugt, Kambala.

Malade, Gajanovic est incertain, Depret (travail) est également incertain. S. St.



Tertre: Polain, Quansah, Jean-Philippe, Gilson, Wattier, Heddadji, Henry, Dupire, Stallone, El Araichi, Hannecart, Morain, Wojkiewicz, Gonzalez, Simon, Collier

D3B ACFF

Oppagne - Mormont > Me. 20h

A. Del.

Oppagne: Reichert, Mazzara, Dianda, Polis, N.Jadot, Raskin, J.Paquet, T.Paquet, R.Bonjean, Kersten, Fiacre, Etienne, Je.Jadot, Pirson, Pelenga, M.Bonjean, Nijskens, Guillaume.

Kersten et Mazzara rentrent de blessure. Biquet est de retour après de très nombreux mois d’absence pour blessure. Jordy Jadot poursuit sa rééducation. Biatour s’est fait opérer, pas de retour prévu avant six semaines. V. Gof.

Mormont : Marthoz, Lejeune, Hebette, Lecerf, Dardenne, Henrotay, Amrous, Michel, Lo Monte, Pirson, Ngoie, Godelaine, Prévot, Doutreloup, Crevecoeur.

Pierre Maréchal est toujours incertain pour le derby. Jacquemart et Linchet sont sur la touche. Charneux souffre d’une tendinite. V. Gof.