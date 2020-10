D3A – Sa. 20h00 - PAC Buzet – Stade Brainois

PAC Buzet: Aromatario, Doeraene, Cuypers, Frisanco, Hauben, Van Puyvelde, Palmeri, Van Roosendael, Antenucci, Nitelet, Descotte, Francart, Bilstein, Brismez, Hemberg, De Decker, Demerisse.

Stade Brainois: Biévez, Duhot, Deliboyraz, Crauwels, Rébéré, Facchinetti, Patris, Debole, Sardo, Michel, Tardio, Scohy, Mukendi, Kanyinda, Di Sciacca.

> Les P’tits Blancs seront en mode rachat au PAC Buzet. Tibor Balog souhaite ardemment voir le groupe élever son niveau de jeu, jugé insuffisant en seconde période, face à Tamines. Le-Mercier (1/1) est suspendu. Rébéré intègre une sélection par ailleurs inchangée.





D3A – Sa. 20h00 - Aische – Pays Vert

Aische: Delbouille, Raya Garcia, De Maeyer, Mavula, Gauchet, Gécé, Joannès, Dury, Van den Abeele, Grégoire, Plos, Michels, De Picker, Daout, Delooz, Nzinga

> Thirot (genou) doit se faire opérer du ménisque la semaine prochaine. Catinus (cuisse) recommencera avec le groupe mardi prochain. Choisez (pied) et Dethier (cuisse) sont out. Daout (malade) fait son retour. W'Olinga n'est pas encore qualifié.

D3A – Sa. 20h00 - RCS Brainois – Symphorinois

Mercier, Thulier, Dubois, Pierrard, Bonnier, Fievet, Eeckout, Leleux, Leleux, Hospied, Bourlard, Vandewiele, Paternotte, Blondiau, Jadot

RCS Brainois: Vits, Hoffmann, Maeyens, Patureau, Roulez, Schallon, Weynants, Ladrière, Jonckheere, Chalal, Coquelle, Teirlinckx, Benazzi, Lokilo, Vandewalle.

> Kano souffre d’une déchirure et est out pour trois semaines, il est remplacé par Schallon dans la sélection.

Symphorinois: Bauvois, Citron, Mabille, Ulens, François, Druart, Romano, Laurent, Petta, Sergeant, Ruggeri, Erculisse, Poulain, Dekerle, Debus, Kerekezi.

> Ombessa, blessé, est indisponible tandis que Falzone sort de la sélection.





D3A – Sa. 20h00 - Mons – Crossing

Mons: Faidherbe, Jansen Da Silva, Mairesse, Fosso, A. Cordaro, Galofaro, Drouven, Girard, Verstraeten, Lufimbu, El Araichi, Bachy, G. Cordaro, Pettno, Ruelle.

> À Mons, Marivoet, Petron, Ait Oudhia et Bah sont indisponibles pour la réception du Crossing Schaerbeek.

Crossing: Van den Eynde, Op’T Eynde, Hammas, Gajanovic, Muray, Ade, Kamagate, Depret, B. Nsingi, Mbenti, Diakhité, Malbrancke, Laloux, Lukebakio, Mpati, Kambala.

> Al Masude sort du noyau. Il est remplacé par Chris Mpati pour une place de médian.





D3A – Sa. 20h00 - Tamines – Stockel

Tamines: Bourdon, Boukamir, Mathy, Sallès, Bojovic, Leemans, Mwemwe, Piret, François, Mariano, Morici, Fouka, Charlier, Salime, Rossini, Bulfon

Stockel: Laborne, Mélange, Marques, Baur, De Bruille, Glouftsis, Martinez, Verheyden, Chairi, Boulerhcha, Wysgeer, Mrabet, Imich, Van Baal, Kanga, Bena.

> Duson souffre d’une contracture du muscle fessier, Kanga revient, Bena, auteur d’un quadruplé avec la P2, est repris.







D3A – Di. 15h00 - Tertre – Manage

Tertre: Polain, Chebaiki, Quansah, Jean-Philippe, Cavallaro, Wattier, Heddadji, Dupire, El Araichi, Gonzalez, Stallone, Waillez, Fassin, Gilson, Henry, Morain

> Suspendu, Garcia Rendon n’est pas sélectionnable tandis que Collier, victime d’une élongation, ne pourra pas être aligné.

Manage: Vanhecke, Sleeuwaert, Debauque, Paquot, Scohy, Di Vrusa, Renda, Hoyois, Mathieu, Mba, Depril, Papassarantis, Chebaïki, Digiugno, Revercez, Sebaihi ( ?).

> Sérénité de rigueur au Scailmont avant un premier déplacement piégeux, à l’USGTH. Dauby qui passait une échographie ce vendredi est out, alors que Sebaihi (pharyngite) est plus qu’incertain. Seggour et Oztürk prennent patience tandis que Digiugno et Revercez entrent en ligne de compte.





D3A – Di. 15h00 - Binche – Tournai

Binche: Vanbelle, De Amicis, Vanderlin, Arslan, Gondry, Kaminiaris, Brichant, Dell’Aquila, Yaman, Michez, Despontin, Bailleul, Meerpoël, Bastaens, Angelastri, Lesoil.

> Repartir de l’avant tout en faisant payer la note manageoise au FC Tournai, c’est l’objectif dominical de Jean-Louis D’Acchille qui a espionné son adversaire lors de sa visite à Mons. Wantiez et Debelic sont indisponibles. On note le retour de Bastaens et Meerpoël alors qu’Angelastri et Lesoil intègrent un groupe élargi.

Tournai: Nicolas, Bouziane, Varez (?), Hustache (?), Rogie, Balde, Ivanof, Pio, Duyck, Marigard, Deviaene, Dekampener, Petit, Holuigue, Destrain (?).



> Le coach Voiturier fait face à quelques incertitudes mais est déjà certain de ne pas pouvoir compter sur Ba, El Idrissi et El Ghandor, blessés.





D3A – Di. 15h00 - Gosselies - Namur

Gosselies: Gillain, Passalacqua, Meurée, De Smet, Kourouma, Lefebrve, Canard, Dehont, L. et K. Noël, Rosa, Lella, Langlet, Bollens, Swen.

Légèrement blessé, Steens cède sa place à Kourouma. Samedi soir, contre Namur, Gosselies espère engranger son premier succès.



Namur:Tonnet, Fonteijne, Vander Cammen, Eloy, Detienne, Samouti, Rosmolen, Ghaddari, Toussaint, Dheur, Bombele, Lwangi, Baudot, Becker, Hellas, Ndiaye (?), De Ketelaere.

> Prévot (main) est toujours « out ». Ndiaye (adducteurs) est incertain. « Gosselies est une équipe hargneuse, qui va sur tous les ballons, de la première à la dernière minute », fait remarquer le T2 namurois Jean-Christophe Delvaux. « La semaine s’est bien passée, il y a vraiment une bonne mentalité dans le groupe. Ils travaillent bien, c’est un plaisir. »

D3B – Di. 15h00 - Herstal – Onhaye

Herstal: Bizimana, Thewis; Audoor, El Guendi (?), Sylla, Duveau, D. et M. De Brouwer, Benothman, Baccarella, Guichard, Remacle, Mbazoa, Wojciechowski, Amou-Djaba.

> Tout comme à Jodoigne, Vanheukelom, Ngombo, Delchambre et Lampreia ne sont pas repris (choix). Hansoulle (cheville), Sermé (suspendu, 2/2), Marloye et Peso (contractures), Honay (course), Sixset et Goblet (cuisse) sont indisponibles. El Guendi (cheville) est très incertain ("on ne prendra aucun risque avec lui", précise Patrick Sangwa) alors que Mbazoa est de retour dans la sélection. (E.T.)

Onhaye: De Vriendt ; Granville, Gall, Th. Delplank, Kembi, Gilain, Leclef, Bastin, Lorenzon, Guiot, Lambert, Defresne, Bouterbiat, Hendrick, Jorand, Fastrez, Lizen, Afflisio.

> Davrichov (clavicule) reprendra la compétition le 21 octobre. B.Delplank (genou) est à l'armée. Afflisio (mollet) et Guiot (ischio) ont repris. La sélection doit être peaufinée.





D3B – Di. 15h00 - Mormont – Jodoigne

Mormont: Marthoz, Lejeune, Hebette, Lecerf, Dardenne, Henrotay, Amrous, Michel, Lo Monte, Pirson, Ngoie, Godelaine, Prévot, Doutreloup, Crevecoeur.

> Pierre Maréchal est incertain pour cette rencontre. Jacquemart et Linchet sont sur la touche. Charneux souffre d’une tendinite.

Jodoigne: Bronckart, Puttemans, Lallemand, Mbolo, Porcaro, Tihon, Senga, Beaupain, Congosto, Mangunza, Roberty, Bruno, Fortemps, Closse, Heinen, Pantot.

> Muaremi (clavicule) est à l’infirmerie, Lisman, Van Roosebeke et Bauwin ont repris mais sont encore trop juste pour ce week-end.





D3B – Di. 15h00 - Gouvy - Raeren

Gouvy: Poos, Scheid, Lambert, Bissen, Schmitz, Nicolay, Roufosse, Joseph, Lentz, Grandjean, Gaspar, Geurde, Merlina, Lalloyer, Burton.

> Gresse va devoir se faire opérer. Delvaux revient progressivement mais il n’est pas encore prêt au même titre que Heine qui a repris la course. Mauvaise nouvelle pour Georis qui sera out pour plusieurs semaines (adducteurs). Christophe Bertels va intégrer des U19 dans son noyau pour pallier aux blessures.







Matches ne pouvant avoir lieu ce week-end

D3B – Sa. 19h30 - Rochefort – Huy > Reporté

D3B – Sa. 20h00 - Sprimont – Dison > Reporté

D3B – Sa. 20h00 - Wanze – Marloie > Reporté

D3B – Di. 15h00 - Aywaille – Richelle > Reporté

D3B – Di. 15h00 - Habay – Oppagne > Reporté