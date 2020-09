Division 2 ACFF

Solières – Tubize 0-2

Après une première période insipide malgré la volonté des deux équipes d’aller de l’avant, Tubize a pris le dessus. Ainsi, après un coup de boule d’Aoulad sur le poteau, ce dernier plaçait une frappe sur laquelle Crahay ne pouvait rien.Un but décisif, confirmé en fin de match par un second goal signé Bailly, rapportant trois points aux Tubiziens. (E.T.)

La fiche du match

Solières : Crahay; Verbiest, Massa, Humblet, Renson; Martin, Wala Zock; Cossalter, Dalmat (33e Rucquois), Guillaume; Erivelton (69e Akono).

Tubize : De Bie; Nerinckx, Aarab, Wyns, Delhaye; Liard, Van Onsem (91e De Grave), Manoka (88e Migliore), Tepe, El Omari; Aoulad (70e Bailly).

Arbitre : M. Ledda.

Avertissements : Verbiest, Wala Zock, Rucquois, Wyns.

Le but : 53e Aoulad (0-1), 90e Bailly (0-2).



>>> Les résultats et classement en D2 ACFF <<<







Division 3A ACFF

Gosselies - Stockel 1-1

Covid oblige, il s'agissait de la première sortie de Gosselies à domicile dans ce championnat. D'emblée Stockel, mobile et précis, imprimait le tempo mais les visités faisaient front et profitaient de chaque sortie pour créer du danger.



Les occasions étaient toutefois peu nombreuses et le ballon restait bien souvent en dehors des deux surfaces de but. A la demi-heure, la partie s'emballait, Chairi pour les Babançons, puis Swen pour les locaux alimentant le marquoir en moins de 120 secondes. Le 3e quart d'heure était bien plus consistant et agréable à suivre.



Le spectacle restait de mise après la pause et, à défaut d'un réel académisme, l'intensité y était, les deux formations cherchant le K.-O. Elles ne le trouveront finalement pas et c'est un nul assez logique qui a scellé la partie. B. Gh.



La fiche du match

Gosselies : Gillain; De Smedt, Steens, Lefebvre, Rosa ; Swen, L.Noël, Leila, Langlet (75e Passalaqua), K.Noël (84e Meurée) ; Canard (71e Dehon) .

Stockel : Laborne ; Verheyden, Duson (67e Van Baele), Mélange, Bourlerhcha,; Chairi (80e Imich), Marques (58e Mrabet), De Brulle, Baur, Martinez;Glouftsis

Arbitre : M.Braley.

Avertissements : Baur, Langlet, Mélange , Swen, Rosa, Van Baele,

Les buts: 32e Chairi (0-1), 34e Swen (1-1).









Division 3B ACFF

Jodoigne - Herstal 4-1

>>> Les résultats et classement en D3A ACFF <<<

Battu sur le score sévère de 4-1 à Rochefort lors de sa première rencontre de championnat, Jodoigne avait à coeur de rectifier le tir face à une formation d’Herstal qui n’avait pas encore eu l’occasion de lancer son championnat. Très vite, les Brabançons ont pris les choses en mains et on a assisté à une première mi-temps à sens unique, ponctuée par deux buts locaux signés Mangunza (frappe tendue) et Mbolo (suite à un cafouillage) alors qu’en face, Herstal n’était pas parvenu à se créer la moindre occasion de but.

La tendance s’inversait après la pause, Herstal prenait la direction des opérations mais Bruno plantait le 3-0 au meilleur des moments avant que son équipe ne résiste bien, malgré la réduction du score signée Remacle.

Beaupain fixait la marque à 4-1 dans les arrêts de jeu et offrait sa première victoire de la saison à Jodoigne. (S. St.)



La fiche du match

Jodoigne : Bronckart, Mbolo, Puttemans, Porcaro, Congosto, Lallemand, Beaupain, Roberty (64e Heinen), Senga, Mangunza (86e Fortemps), Bruno (72e Tihon).

Herstal : Bizimana, Audoor, Duveau, Brissinck, M. De Brouwer, Wojciechowski (64e Guichard), Remacle, El Guendi (57e Thewis), Benothman (57e D. De Brouwer), Baccarella, Amou-Djaba.

Arbitre : M. Alexis.

Avertissements: Bruno, Benothman, M. De Brouwer, Audoor, Congosto.

Les buts: 11e Mangunza (1-0), 32e Mbolo (2-0), 56e Bruno (3-0), 70e Remacle (3-1), 90e Beaupain (4-1).





Mormont - Dison 0-0

Les Luxembourgeois obtenaient les deux plus belles occasions de la première période, avec un ballon dévié par un défenseur disonais sur son propre piquet et, avant le retour aux vestiaires, une tentative d' Amrous qui finissait sa course sur le poteau alors que Habran semblait battu.



Mormont démarrait pied au plancher le deuxième acte. Mais on a cru à l’ouverture du score pour les visiteurs sur une reprise de la tête de Vandebon sur un centre de Farssi. Mais le juge de ligne levait son drapeau pour annuler le but. Mormont subissait le jeu et sans un contrôle approximatif, Demarteau était à deux doigts de fusiller Wauthy. On retrouvait le même Dumarteau pour enrouler un envoi que tout le monde voyait au fond des buts mais l’envolée de Wauthy était tout simplement du grand art. Wauthy n’allait pas s’arrêter là avec une légère claquette pour détourner un nouveau ballon caressé par Demarteau. Dans les derniers instants, Habran devait à son tour s’employer sur une frappe à ras de terre. (V. Gof.)



La fiche du match

Mormont : Marthoz, Lejeune, Lecerf, Dardenne (74e Ngoie), Henrotay, Prévot, Amrous, Michel, Lo Monte, Douteloup (62e Bisconti), Crevecoeur.

Stade Disonais : Habran, Dessaucy, Teruel, Winandts, Vandebon, Demarteau (87e La Delfa), Legros, Farssi (75e Reuter), Leers, Godard (82e Nicolas), Clerbois.

Arbitre : M.Gabriel

Avertissements : Dessaucy, Teruel, Dessaucy.

Exclusion : 90e Dessaucy (2cj)

>>> Les résultats et classement en D3B ACFF <<<