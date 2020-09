Tamines – Symphorinois > Me. 20h

Tamines: Bourdon, Boukamir, Mathy, Sallès, Bojovic, Leemans, Gatta, Mwemwe, Piret, François, Mariano, Morici, Fouka, Bulfon, Charlier, Salime

(S.M.)

Symphorinois: Bauvois, Citron, Mabille, Ulens, François, Romano, Kwembeke, Laurent, Petta, Sergeant, Poulain, Ombessa, Falzone, Druart, Erculisse



RCS Brainois – Stade Brainois > Me. 20h

RCS Brainois: Vits, Hoffman, Lokilo, Maeyens, Roman, Patureau, Roulez, Kano, Weynants, Jonckheere, Chalal, Coquelle, Teirlinckx, Ladrière, Agostinacchio, Vandewalle, Benazzi, Pete, La Grange, Schallon.



Verpoten s’est blessé au genou face à Zwarte Leeuw. Les ligaments sont touchés mais le joueur attend de passer une IRM pour connaitre la gravité exacte de sa blessure. S. St.

Stade brainois: Biévez, Frébutte, Crauwels, Deliboyraz, Duhot, Le-Mercier, Facchinetti, Michel, Patris, Rébéré, David, Kanyinda, Sardo, Scohy, Tardio, Debole.



Tertre – Aische > Me. 20h

Tertre: Polain, Chebaiki, Quansah, Jean-Philippe, Gonzalez, Wattier, Heddadji, Henry, Fassin, Dupire, El Araichi, Collier

Aische: Delbouille, Raya Garcia, De Picker, Dethier, Gauchet, Joannès, Dury, Van den Abeele, Gregoire, Michels, De Maeyer, Choisez, Delooz, Plos, Gécé ?, Mavula, Nzinga, Mouthuy



Namur – Crossing > Me. 20h

(S.M.)

Namur: Tonnet, Fonteijne, Toussaint, Vander Cammen, Ghaddari, Eloy, Baudot, Samouti, Dheur, Rosmolen, Lwangi, Bombele, Detienne, N'Diaye, Hellas, Becker.

Crossing: Van Den Eynde, Op’t Eynde, Hammas, Laloux, Muray, Kamagate ?, Depret, Nsingi, Mbenti, Diakhité, Gajanovic, Lukebakio, Al Masude, x.

Verdeyen, Kambala, Roger, Ben Kaba sont blessés, Kamagate est incertain. “La coupe s’est bien mais on l’a payé cher avec toutes ces blessures”, peste Philippe Wayenbergh. S. St.





Mons – Tournai > Me. 20h

Mons (noyau probable) : Petron, Jansen Da Silva, Fosso, Cordaro A., Cordaro G., Bachy, Drouven, Verstraeten, Ait Oudhia, Lufimbu, Galofaro, Petteno, Bah, Faidherbe, Ruelle, Mairesse.

Au repos contre Olsa-Brakel, Galofaro, Petteno, Bah, Mairesse et Marivoet pourraient faire leur retour dans le groupe.

Tournai: Delins, Nicolas, Ba, Balde, Dekampener, Deviaene, Duyck, El Idrissi, Holuigue, Hustache, Ivanof, Marigard, Petit, Pio, Rogie, Varez.



Rochefort – Jodoigne > Me. 20h

Rochefort: Jaa, Martinez, Leleu, Remy, Antoine, Lepicier, Monmart, M.Lambert, L.Lambert, Marion, Sarr, Wauthy, Di Lallo, Thomas, Bertrand, Sbaa

Marrazza (fracture du poignet) est out pour plusieurs semaines. Rentmeister (déchirure cuisse) et Bernard (genou) ont repris la course mais restent indisponibles. Ouadraogo (genou) est lui aussi toujours sur la touche. (S.M.)

Jodoigne: Bronckart, Puttemans, Lallemand, Mbolo, Senga, Beaupin, Muaremi, Mangunza, Roberty, Tihon, Porcaro, Congosto, Fortemps, Bruno, Heynen.



Vanroosebeke, Bauwin et Matafadi. reviennent dans le coup mais ne sont pas encore prêts. Lisman est blessé. “Rochefort est un des favoris de la série mais nous avons envie de nous mesurer aux plus grands. Nous avons des armes, à nous de bien les utiliser là-bas”, lance Christophe Kinet.

> Le match PAC Buzet - Manage est reporté (Covid)