Ce qu'il s'est passé dans les deux divisions trois (A et B).

Voici nos résumés des matchs dans les divisions. Commençons par la division 3A.

Wavre 0 - 3 Stade Brainois

Dans ce duel disproportionné sur papier, la lanterne rouge wavrienne n’a jamais eu voix au chapitre, la faute à une entame de match catastrophique puisqu’il ne fallait qu’une poignée de secondes à Tardio, ancien de la maison maca, pour ouvrir la marque. La rencontre était d’ailleurs pliée au bout de 12 minutes lorsque David doublait la marque. Les Brainois pouvaient alors gérer et augmenter leur avance en seconde période avec un troisième but signé Patris. Avec un triple changement à l’heure de jeu, Balog parvenait à stopper l’hémorragie, sans toutefois permettre à son équipe de revenir dans la partie. Une nouvelle défaite qui rapproche encore un peu plus Wavre de la P1 alors qu’avec ces trois points, les Brainois prennent leur distance avec le bas de tableau.

Fiche technique:

Wavre: Marques, Parent (59e Goy), Devillé, Emponza, Iglicki, Bertin (59e Berdayes), Abudo, Karoun (59e Swen), Mangunza, Gasmi, Litonge.

Stade Brainois: Biévez, Le-Mercier, Patris, Scaletta (80e Mukendi), Crauwels, Deliboyraz (63e Di Sciacca), Astorino, Kanyinda, Sardo, David (73e Nicaise), Tardio.

Arbitre: M. Keljmendi.

Avertissement: Astorino.

Les buts: 1e Tardio (0-1), 12e David (0-2), 58e Patris (0-3).

La division 3B:

Huy 1 – 0 Richelle

La remontada des Hutois se poursuit, au détriment d’un candidat au tour final cette fois-ci. Requinquées, les troupes de Pascal Bairamjan ont galvaudé plusieurs opportunités avant de trouver la faille. Sur un corner, dévié dans un premier temps, Mirko Rupcic surgissait pour pousser le ballon au fond des filets. Un but qui suffit à leur bonheur.

Fiche technique:

Huy : Crahay; Thiaw, Dion, Nawezi, J. Mathieu, Rupcic, Benothman, Kitoko, Ben Saida, Cosse (90e David), Seck.

Richelle : Marly; Servais (75e Pohl), Thys (56e mauclet), Wangermez, Leroy, Spano, Loyaerts (66e Romero), Lanckhor, Weber, Ljubic, Busarello.

Arbitre : M. Krack

Avertissements : Mathieu, Kitoko, Seck, Wangermez

Exclusion : 90e Rupcic (2j.)

Le but : 58e Rupcic (1-0)