Stockel 4 - 2 Mons: festival de buts en première mi-temps

Fiche technique

Crossing Schaerbeek 4 - 2 Gosselies: le Crossing s'est réveillé

Fiche technique

Manage 3 - 0 Binche: le réalisme était du côté des Verriers

On a assisté à un véritable festival offensif durant les 45 premières minutes au cours desquelles les joueurs de Stockel n’ont fait preuve d’aucun complexe face aux Montois. C’est d’ailleurs les locaux qui ouvraient la mise via Glouftsis. Mons revenait au marquoir lorsque Lufimbu poussait Duson à la faute.Stockel ne paniquait pas et prenait même deux buts d’avance avec une superbe frappe enroulée de Kanga et un but contre son camp de Galofaro. Le même Galofaro qui remettait toutefois son équipe dans le match en étant à l’affut sur un corner.La seconde mi-temps fut à l’avantage de Mons mais le but de De Bruille à l’heure de jeu mettait Stockel dans un fauteuil, malgré les deux tentatives montoises repoussées par le montant.: Laborne, Verheyden, Duson, Melange, Marino, Baur, Mrabet, Kanga (73e Boulerhcha), Chairi (73e Marques), De Bruille, Glouftsis (88e Imich).: Petron, Verstraeten, Da Silva, Galofaro, G. Cordaro, Girard (62e Bah), Drouven, A. Cordaro, Lufimbu, Mairesse, Fosso (62e El Araichi).: M. Diskeuve.: Verheyden, Melange, Glouftsis, Galofaro, Verstraeten, Da Silva.: 70e Marino (2j.), 85e G. Cordaro.: 13e Glouftsis (1-0), 17e Duson csc. (1-1), 28e Kanga (2-1), 34e Galofaro csc. (3-1), 38e Galofaro (3-2), 59e De Bruille (4-2).Cette fois-ci, le Crossing n’est pas passé à côté de son match, comme ce fut le cas à Namur mercredi. Face à des joueurs de Gosselies peu inspirés mais accrocheurs, le Crossing a fait le boulot de A à Z. Appliqué, volontaire et, surtout, tueur devant la cage défendue par Anthony Gillain. Le match était plein. Les Schaerbeekois engrangent, grâce à ce beau succès, leurs trois premiers points en division nationale.: Van den Eynde; Op ’T Eynde, Nsingi, Depret; Bandama, Muray (67e Lukebakio), Hammas, Diakhité (83e Al Masude), Mbenti; Kamagate (67e Laloux), Gajanovic.: Gillain; De Smet, Steens, Lefebvre, Rosa; L. Noël (85e Kourouma), Lella, K. Noël; Dehont (80e Swen), Langlet (70e Gueye), Canard.: M. Touzghar.: Nsingi, Dehont, Lella, Laloux.: 23e Bandama (1-0), 57e Langlet (1-1), 65e, 68e et 80e Gajanovic (4-1), 86e Swen (4-2).Alors que les Lions s’étaient révélés, et de loin, les plus entreprenants et les plus dangereux durant les vingt premières de jeu, à charge pour Van Hecke d’éviter le pire sur des tentatives de Michez et d’Arlsan, le vent tournait carrément en faveur des locaux, l’entrée au jeu de Sebaihi coïncidant avec le réveil des Verriers qui parvenaient à faire mouche à deux reprises, le tout en l’espace de trois minutes à peine. La défense binchoise avait d’abord été court-circuitée à la faveur d’un contre rapidement amorcé par Sebaihi et ponctué d’une frappe imparable de Di Vrusa (1-0) avant de s’incliner sur une tête de Sleeuwaert consécutive à un coup de coin (2-0). Peu avant la pause, Sleeuwaert devait, cette fois, intervenir à même la ligne pour empêcher Arslan de réduire la marque.

En tout début de reprise, Vanbelle gardait les siens dans le match en détournant superbement un envoi de Sebaihi avant que les visiteurs ne mettent tout en œuvre pour refaire leur handicap.

Renda loupait alors le KO à la 64e, en plaçant au-dessus d’une cage vide. La cause était toutefois définitivement entendue à la faveur d’un coup-franc de Mba que n’aurait pas désavoué Roberto Carlos (3-0). Le derby s’achevait sur une note très nerveuse, avec une double carte rouge.



Fiche technique

Manage : Vanhecke ; Hoyois, Sleeuwaert, Debauque, Mathieu, Scohy, Paquot, Di Vrusa (65e Papassarantis), Renda (69e Chebaïki), Mba, Dauby (30e Sebaihi)

Binche : Vanbelle ; Michez, Vanderlin (82e Bailleul), Wantiez, Brichant, Gondry (73e Gnakpa), Despontin, Dell’ Aquila, Kaminiaris, Arslan (57e Debelic), Yaman.

Arbitre : M. Letellier.

Avertissements : Paquot, Di Vrusa, Kaminiaris, Sebaihi, Wantiez, Vanderlin, Chebaïki.

Exclusions : 90e Vanhecke, 90e Yaman.

Les buts : 35e Di Vrusa (1-0), 38e Sleeuwaert (2-0), 77e Mba (3-0).





Stade brainois 1 - 2 JS Tamines: les visiteurs ont eu un peu peur

Fiche technique

Avec Morici pour remplacer Gatta, blessé, au back droit et Mouton dans le milieu pour laisser souffler Boukamir, les Taminois ont ouvert le score après six minutes grâce à Chistophe François qui profitait d'une erreur défensive adverse. Les Allous ont réussi à doubler la mise peu après la reprise grâce à Mwemwe, qui n'a pas raté son face à face avec le portier sur une contre-attaque. Les Taminois se sont faits peur après la réduction du score de Debole sur penalty mais ont tenu, en supériorité numérique dans le dernier quart d'heure.: 6e François (0-1), 56e Mwemwe (0-2), 68e Debole sur pen. (1-2).