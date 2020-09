Symphorinois - Tertre-Hautrage > Sa. 20h

Symphorinois: Bauvois, Citron, Mabille, Ulens, François, Druart, Romano, Kwembeke, Laurent, Petta, Sergeant, Ombessa, Falzone, Erculisse, Poulain

Le groupe battu à Tamines aura à cœur de prendre les trois points et réagir à domicile au Tondreau.

USGTH : Polain, Chebaiki, Quansah, Jean-Philippe, Collier, El Araichi, Gonzalez, Wattier, Heddadji, Fassin, Dupire, Morain, Garcia Rendon, Henry

Pour ce match, Jean-Christophe Dessily récupèrera Garcia Rendon et Henry, absents face à Aische.

Aische - RCS Brainois > Sa. 20h

Aische: Delbouille, Raya Garcia, De Picker, Gauchet, Joannès, Dury, Van den Abeele ?, Gregoire, Michels, De Maeyer, Choisez, Delooz, Plos, Gécé, Mavula, Nzinga, Mouthuy

S.M)

Brainois: Vits, Hoffman, Lokilo, Maeyens, Roman, Patureau, Roulez, Kano, Weynants, Jonckheere, Chalal, Coquelle, Teirlinckx, Ladrière, Vandewalle, Benazzi, Schallon.

La saison de Verpoten est terminée, le Brainois souffre d’une rupture totale du ligament croisé du genou et d’une grosse lésion au ménisque. Il sera opéré le 7 octobre.

Tournai - Namur> Sa. 20h

Tournai: à venir.

Namur: Tonnet, Vander Cammen, Eloy, Becker, Rosmolen, Ghaddari, Toussaint, Dheur, Ndiaye, Bombele, Lwangi, Baudot, Detienne, Samouti, Hellas, De Ketelaere, Rigo.

Le gardien Prévot (main) est toujours blessé.

Manage - RUS Binche> Di. 15h

Manage: Vanhecke, Debauque, Sleeuwaert, Chebaïki, Mathieu, Paquot, Depril, Mba, Dauby ( ?), Seggour ( ?), Papassarantis, Mba, Digiugno, Scohy, Sebaihi, Di Vrusa.

Derby sous le signe de l’amitié (l’action commune pour le Télévie et en hommage à Francesco Fragapane connaîtra son épilogue à cette occasion). Seggour et Dauby (touchés au genou) sont incertains. Oztürk n’est pas encore opérationnel.

Binche: Vanbelle, Wantiez, Michez ( ?), Brichant, Despontin Bastaens ( ?), Del’Aquila, Kaminiaris, Yaman, Meerpoel, Arslan, Gnakpa, Debelic, Gondry, Bailleul, Kalincik.

Michez (torticolis) et Bastaens (adducteurs) sont incertains. La dernière séance de ce vendredi allait permettre d’en savoir plus. Bailleul et Kalincik entrent en ligne de compte dans la sélection.

Crossing - Gosselies> Di. 15h

Crossing: Van Den Eynde, Malbrancke, Op’t Eynde, Hammas, Laloux, Muray, Depret, Nsingi, Mbenti, Diakhité, Gajanovic, Lukebakio, Kamagate, Ade, Van der Jeugt.

Verdeyen, Kambala, Roger et Ben Kaba sont blessés. Le Crossing qui aura à cœur d’accrocher sa première victoire après son bon partage à Namur.

Gosselies: Gillain, Maricosu, Steens, Lefèbvre, L. et K. Noël, Langlet, Gueye, Kourouma, Desmedt, Rosa, Lella, Canard, Bollens, Dehont, Swen.

Passalacqua, toujours blessé, et Mascaux qui ne reprendra que la semaine prochaine seront absents. Pour le reste, l'entraîneur peut compter sur un groupe compétitif.

Stade Brainois - Tamines> Di. 15h

Braine-le-Comte: Biévez, Patris, Deliboyraz, Crauwels, Le-Mercier, Duhot ( ?) ; Facchinetti, Michel, Sardo, Debole ( ?), Tardio, Rébéré, Kanyinda, Scohy, Mukendi.

Une incertitude demeure pour Duhot et Debole qui se testeront ce matin. Après un nul méritoire mais au goût de trop peu, Tibor Balog aimerait davantage pour la première de la saison au Sans Fond. (M. M.)

Tamines: Bourdon, Boukamir, Mathy, Sallès, Bojovic, Leemans, Gatta ?, Mwemwe, Piret, François, Mariano, Morici, Fouka, Charlier, Salime, Rossini ?

Stockel - Mons > Di. 15h

(S.M)

Stockel: Laborne, Vander Heyden, Duson, Korjus, Marino, Melange, M’Rabet, Parello, Stefenatto, Verheyden, Baur, Boulercha, Chairi, Bena Mbanunu, De Bruille, Diaby, Glouftsis.

Observations : Tshimanga (déchirure) est absent jusque’au 17 octobre, El Filahi (opéré du ménisque) reprend la course avec le groupe la semaine prochaine.

Mons: Petron, Jansen Da Silva, Fosso, A. Cordaro, G. Cordaro, Galofaro, Drouven, Girard, Verstraeten, Ait Oudhia, Lufimbu, Faidherbe, Marivoet, Bachy, Mainil