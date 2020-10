Gosselies 1 - 4 Tamines : Promenade de santé pour Tamines

Débuter plus mal aurait été difficile pour des Carolos dominés de la tête et des épaules et qui après 8 petites minutes comprenaient que l'après-midi serait longue face à une phalange taminoise qui ne devait même pas forcer.

Gosselies se réorganisait après la pause et montrait un peu plus d'impact mais Tamines gérait parfaitement, enfonçait le clou et confirmait tout le bien que les observateurs pensent des Sambriens.



Fiche technique



Gosselies : Maricosou; De Smedt, Steens (46e Passalaqua), Lefebvre (30e Kourouma), Rosa ; Swen (46e Canard), L.Noël, Leila, Langlet , K.Noël ; Dehont.

Tamines : Bourdon; Morici, Leemans, Bojovic (39e Mouton), Piret; Salesse, Boukamir (46e Mariano), Charlier, Mathy; Mwemwe, Rossini (85e François).

Arbitre : M. Munana.

Avertissements : Lefebvre, Steens, L.Noël, Swen, Lella.

Les buts : 4e Mwemwe (0-1), 8e, 25e et 80e Rossini (0-2, 0-3 et 0-4), 89e Dehont (1-4).





Stade Brainois 0 - 1 Pays Vert : courte victoire

Entre deux éclaircies, P’tits Blancs et Athois prirent tour à tour l’initiative mais sans trop se mouiller malgré la drache nationale. Si Debole, d’une frappe appuyée sur le montant (19e) sonnait la charge, les visiteurs ne tardaient pas à répliquer et de manière cinglante. Un bon appel de Pieraert prolongé d’un centre au second poteau pour Paternotte (0-1) et le match prenait une tournure inattendue.

En seconde période, les locaux mettaient d’emblée le siège devant le rectangle adverse pendant que le ref’ entamait sa distribution de bristols (quatre endéans le quatrième quart d’heure). Ce forcing incessant se révélait cependant improductif et rien à signaler hormis une volée de peu hors cadre de Tardio (72e).

Le dernier quart d’heure ne changera pas la donne. Tout comme la saison dernière, le Stade Brainois devra s’incliner et il attend toujours de thésauriser à domicile.

Fiche technique

Stade Brainois : Frébutte ; Duhot (74e Kanyinda), Deliboyraz, Crauwels, Di Sciacca (81e Scohy), Patris, Facchinetti, Michel, Sardo, Tardio, Debole (85e Brison).

Ostiches : Mercier; Thulier, Bonnier, Dubois, Pieraert, Hospied, Sven Leleux, Eckhaut, Vandeville (87e Sam Leleux), Paternotte, Bourlart (66e Jadot).

Arbitre : M. Muratore.

Avertissements : Hospied, Sven Leleux, Debole, Thulier, Deliboyraz, Di Sciacca.

Les buts : 24e Paternotte (0-1).