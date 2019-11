Tout savoir sur ce qui s'est passé ce dimanche dans la série





RCS Brainois - RSD Jette 3-0

En première période, les deux équipes se neutralisaient avant que Rosmolen n’ouvre joliment la marque sur coup-franc. Peu inspirés, les visiteurs tentaient bien de mettre Clercq en danger mais c’est dans l’autre sens que le but venait. Sur une mauvaise relance du gardien de Jette, Zeroual lobait des 35 mètres et doublait la mise !

En seconde, les locaux faisaient le break via Zeroual avant de gérer leur avance. 9 sur 9 pour le CS qui se relance, alors que Jette était invaincu depuis 5 matchs. (A. Del.)

La fiche du match

RCS Brainois : Clercq ; Paquet, Neels, Bourguignon, Patureau ; Roman (77e Giorlando), Pête, Weynants (71e Arrivas), Zeroual (82e Maeyens), Rosmolen ; La Grange

RSD Jette : Laborne ; Alves, Verrue, Diallo (65e Concepcion), Camara ; Cruz Dos Santos, Indenge (52e Kaponda), Cortvriendt ; Karamako, Agorakis, Nendaka (74e El Bahodi)

Arbitre : M. Federico.

Avertissements : Weynants, Karamako

Exclusion : 89e Giorlando (2j.)

Les buts : 25e Rosmolen (1-0), 38e et 52e (pen.) Zeroual (2-0 et 3-0)







Stade Brainois-PAC Buzet 2-1

Tant pour David Bourlard que pour Roch Gérard, il y avait déjà urgence à repartir de l’avant. Bilstein et Ficheroulle furent les premiers à flairer le but (15e) avant que Belfiore n’hérite à son tour de réelles opportunités (18e, 23e et 34e). Sur un bel effort de Kanyinda, Sardo mettait fin au gaspi juste avant la pause (1-0).

Les visiteurs allaient cependant recoller au score, à la faveur d’un corner (1-1), de quoi ajouter à la frustration des locaux mais Belfiore rendait le sourire aux siens dans le temps additionnel (2-1). Le tout sous le regard de la famille Hazard (M. M.)

La fiche du match

Stade Brainois: Debauque; Duhot, Facchinetti, Deliboyraz; Larotonda, Di Sciacca, Astorino (86e Astorino); Kanyinda, Patris (86e Dufer), Sardo (90e Lwangi); Belfiore.

PAC Buzet: Delwarte; Murrone, De Decker, Urbain, Ficheroulle; Cuypers, Van Roosendael; Hauben, Nzo Bonkomo (58e Boumediane); Marra (72e Francart), Bilstein (74e Nitelet).

Arbitre: M. Massaki.

Avertissements: Murrone, Larotonda, Belfiore, Duhot, Van Roosendael, Hauben.

Les buts: 41e Sardo (1-0), 78e Boumediane (1-1), 90e+1 Belfiore (2-1).







Walhain - Symphorinois 0-0

Vu les possibilités créées, Symphorinois aurait dû faire trébucher les Walhinois pour la première fois aux Boscailles. Kudimbana, auteur de plusieurs interventions de haute voltige, a toutefois empêché les Hennuyers de traduire au marquoir leur domination.

En fin de rencontre, ce sont les Walhinois qui ont pris le dessus et Ben Sliman (80e), seul au petit rectangle, aurait dû offrir la victoire aux locaux. Le partage est tout de même flatteur pour les Brabançons, toujours invaincus dans leur stade. (P. B.)

La fiche du match

Walhain : Kudimbana ; Mathieu, Ben Yaghlane (58e Nahounou), Javorina, Habsaoui ; J. Mukuna-Trouet, Mukota, Ben Sliman ; Azzouzi (58e Kaba), Bamenga, Di Vrusa (58e Notam).

Symphorinois : Saigal ; François, Citron, Sotteau, Druart ; Ruggeri, Kwembeke, Petta ; Caufriez (90e Pierard), Mouthuy (66e Romano), Traore (76e Debus).

Arbitre : M. Roja Santaeufemia.

Avertissement : Caufriez.







Gosselies - Ganshoren 2-1

La fiche du match

A la maison, Gosselies espérait signer un nouveau succès. Mais Ganshoren est une des équipes de tête. Contre le cours du jeu, les visités trouvaient la faille. Soudant déviait un corner de Noël : 1-0.Dans la foulée, Ganshoren se retrouvait à 10 ! Vanderhaegen stoppait fautivement Bombele.Au retour des vestiaires, Bombele doublait directement la mise. Gosselies loupait de belles occasions. Mais les visiteurs réduisaient l'écart sur penalty. Il restait quinze minutes. Mais Gosselies tenait le coup alors que Ganshoren terminait la rencontre à neuf. (J.De.)



Gosselies : Gillain; Feria Matias, Bollens, Lefebvre, Kemayou; Mascaux (90e Jansen), Soudant, L. Noël, Dehont (80e Deboutez); K. Noël (65e Passalacqua), Bombele.

Ganshoren : Suederick; Bah (52e Nahimana), Timmermans, Scholl (37e Famo); Zivkovic, Camara, Zivkovic, Vanderhaegen; Van Der Vennet (65e Garcia), Kumba

Arbitre : M. Liégeois

Avertissements : Zivkovic, Timmermans, Kumba, Lefebvre, Et-Tackny,

Exclusions : 39e Vanderhaegen, 90e Timmermans (2cj).

Les buts : 21e Soudant (1-0), 46e Bombele (2-0), 74e Et-Tackny (2-1, sur pen.)







Léopold - Tournai 0-1

Le début de match était très équilibré et très animé avec des occasions franches dans chaque camp, mais progressivement, les Tournaisiens, plus fort collectivement, prenaient l’ascendant dans le jeu avec pour conséquence logique l’ouverture du score en vue du repos.

Le Léo tentait bien de réagir après la pause, mais les visiteurs tenaient bon sans trop de difficultés jusqu’au coup de sifflet final, réalisant de la sorte une très belle opération au classement général. (J.-F. De.)

La fiche du match

Léopold : Ebengo ; Eckelmans-Berkes, Serville (73e Kano), Nicaise, Dias Correia ; Ngangue, Shamavu (80e Ruiz), Aydouni, Benazzi (57e Karagianis), Naâmane ; Bossekota.

Tournai : Dannel ; Morain, Leganase, Ivanof, Deschryver ; Bouziane-Rahmani (83e Holuigue), Hassan (87e Hustache), Pio, Frutos ; Willot, Petit (75e El Ghandor).

Arbitre : M. Baton.

Avertissements : Aydouni, Kano.

Le but : 45e Frutos (0-1).







