C. D., J-F. De.

Les résumés des matches de D3A amateurs de ce dimanche.

Ganshoren - Jette 2-1

Ce derby bruxellois qui était aussi un duel au sommet, où le 2e du classement accueillait le leader, a tenu ses promesses avec une formation de Ganshoren dangereuse surtout sur phases arrêtées et des Jettois plus à l’aise dans les combinaisons.

Chaque équipe a eu ses occasions et sur un coup franc de Suarez, Suederick loupait sa sortie et déséquilibrait Camara. Suarez convertissait le coup de réparation avant de louper l’opportunité de doubler la mise. Dans l’autre camp, Kambala était oublié sur un corner de Vanderhaeghen et ne manquait pas l‘aubaine.

Après la pause, Jette galvaudait plusieurs opportunités par Ivan Ruiz et Suarez, et Kambala profitait d’un nouveau corner pour offrir la 2e tranche et le leadership au classement général à son équipe.

Le technique

Ganshoren : Suederick ; Bah, Coet (75e Yrnard), Timmermans, Vanderhaeghen ; Famo, Camara, Kumba, Garcia Calvete (79e Tchoutang); Van Der Vennet (68e El Hajjouji), Kambala.

Jette : Laborne ; Luz Sampaio, Mbango, Kamara, Camara ; T. Ruiz (57e Van Driesche, 72e Malki), Orly, Suarez, Agorakis, Cortvriendt ; I. Ruiz.

Arbitre : Simonini.

Avertissements : Kambala, T. Ruiz, Camara.

Les buts : 19e Suarez sur pen. (0-1), 35e et 76e Kambala (2-1).

Symphorinois – ST Brainois 3-1

Plus rien n’arrête les Symphorinois en 2020 qui signent un troisième succès consécutif en autant de rencontres. Cette fois, ce sont les Brainois de David Bourlard, qui restaient sur un bon 4/6 face à des équipes du top 5, qui en ont fait les frais.

Technique

Symphorinois : Bauvois ; Mabille, Citron, Sotteau, Druart ; Romano (57e Debus), Ruggeri, Kwembeke, Mouthuy, Petta ; Traoré (68e Falzone).

ST Brainois : Biévez ; Duhot (63e Kanyinda), Deliboyraz, Crauwels, Dufer (37e Di Sciacca) ; Cochez, Patris, Brison (63e Larotonda), David, Sardo ; Tardio.

Arbitre : M. Raci.

Avertissements : Duhot, Romano.

Les buts : 18e Traoré (1-0), 37e Traoré (2-0), 51e Kwembeke (3-0), 86e Tardio (3-1).

Kosova - Braine 1-1

Si Kosova a mis la pression d’entrée, Braine aurait dû ouvrir la marque mais Zeroual frappait trop mollement le penalty obtenu suite à une faute de Diaz qui rattrapait donc son erreur. Les Brainois dominaient les échanges mais leur manque de précision offensive les empêchait de prendre les devants alors que Diasombe frappait par deux fois les montants au cours du premier acte.

On rejouait de quelques secondes en seconde période lorsque Benamar surprenait Baguette d’un splendide lob des 40 mètres. Dos au mur, Braine revenait rapidement au score sur un coup franc de Zeroual ponctué de la tête par Coquelle. Dans une fin de match tendue qui voyait le coach schaerbeekois être exclu de la zone neutre, Braine poussait, en vain, malgré une frappe de Patureau sur le poteau à la dernière seconde.

La fiche technique

Kosova: Diaz, Fonkeu, Saavedra, Hmimsa, Afallah, Hammas, Kocatepe (81e Toufik), Benamar (68e Meko), Diasombe (65e Mukota), Kambala, Lutula.

Braine: Baguette, Paquet, Neels, Bourguignon, Patureau, Pete (57e Mba), Coquelle, Zeroual, Weynants, Rosmolen, Benazzi (86e Mallory).

Arbitre: M. Blanni.

Avertissements: Kocatepe, Paquet, Kambala, Lutula.

Les buts: 46e Benamar (1-0), 60e Coquelle (1-1).

Gosselies 0 - PàC 0

Walhain - Quévy 2-1

Le derby a tenu toutes ses promesses entre deux belles équipes ! A la maison, Gosselies comptait bien éteindre l'ardeur de son adversaire. Le vent était un paramètre dont il fallait tenir compte. Gosselies maîtrisait le ballon. Pont-à-Celles profitait des phases arrêtées pour se montrer dangereux. Cuypers touchait le cadre après le quart d'heure, avant de toucher la barre à quelques secondes de la pause.Au retour des vestiaires, Gosselies se retrouvait rapidement à dix. Bombele écopait d'une seconde jaune. Nitelet touchait le cadre après l'heure de jeu. En fin de rencontre, Pont-à-Celles loupait deux grosses occasions.Gosselies : Doeraene; Santinelli, Steens, Lefebvre, Kemayou; Feria Mathias (75e Dehont), Soudant, L. Noël, K. Noël (75e Passalacqua), Langlet (59e Mascaux); Bombele.PàC : Delwarte; Murrone, Cuypers, De Decker (17e Urbain), Afflisio; Hauben (57e Nze), Antenucci, Van Roosendael, Boumediane; Nitelet (83e Francart), Brismez.Arbitre : M. KeljmendiAvertissements : Bombele, Hauben, Nitelet, Mascaux, Kemayou,Exclusion : 53e Bombele (2cj)

Les deux équipes ont montré de la combativité lors de la rencontre. Walhain a proposé du beau football et a dominé offensivement lors de la première mi-temps. Quévy-Mons a quand même réussi à se créer quelques occasions, dont une dangereuse frappe de loin juste avant la mi-temps qui aurait pu donner un coup au moral des Brabançons.

Mais il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir l’ouverture du score. Le défenseur de Walhain Hugo Mathieu met sa tête sur corner et envoie le ballon dans la lucarne. En fin de match, Debole vient gâcher la fête de Walhain en réussissant son face à face avec le gardien. Mais le match ne s’arrête pas là. Walhain bénéficie d’un penalty à la dernière seconde de jeu. Habsaoui marque et offre les trois points à son équipe.

Technique

Walhain: Kudimbana, Javorina, Nahounou, Mukota, Ben Sliman (85e Mejbar), Kaba (77e Roisin), Di Vrusa, Azzouzi, Habsaoui, Rebere (69e Obiang), Mathieu.

Quévy-Mons: De Amicis, J. Petron, Mairesse, Ulens, Chebaiki, Michel, Debole, Verstreaten, Mbenti, D’Errico (59e Bah Abdoul), Lufimbu (56e Fosso Gangnang).

Arbitre : M. Afifi.

But : 54e Mathieu (1-0) 87e Debole (1-1), 94e (2-1 Habsaoui sur pen.).

Avertissements : Michel, Mathieu, Nahounou, Debole, Mairesse, Verstraeten.