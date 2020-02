Tout savoir sur ce qui s'est passé ce dimanche dans la série







Manage-PAC Buzet 0-1

La météo un tantinet tempétueuse n’a évidemment pas permis de vivre une rencontre d’anthologie. On ne compta dès lors plus les trajectoires du ballon imprévisibles générant fatalement un effet de surprise chez les acteurs d’un match peu emballant mais comment aurait-il pu en être autrement ?

Du coup, les situations dangereuses ne furent pas légion avant la pause.

En seconde période, avec l’appui du vent, les visiteurs se montraient plus entreprenants et Ficheroulle, d’une habile tête, parvenait à lober Cremers (0-1).

Juste suffisant que pour procurer une sacrée bulle d’oxygène à Roch Gérard et aux siens. (M. M.)

La fiche du match

Manage : Cremers; Hoyois (76e Mutombo), Cuche, Gobert, Sleeuwaert; Scohy, Papassarantis (82e Oztürk); Digiugno (63e Paquot), Revercez, Seggour; Fromont.

PAC Buzet: Delwarte; Murrone, De Decker, Cuypers, Afflisio; Nitelet (64e Bilstein), Antenucci, Ficheroulle; Boumediane, Francart, Nze Bonkomo (83e Hauben).

Arbitre: M. Hermanns.

Avertissements : De Decker, Cuypers, Revercez, Afflisio.

Le but: 70e Ficheroulle (0-1).







Pays Vert - Stade Brainois 1-2

Ce match entre deux équipes en difficulté au classement sonnait la première de Jimmy Hempte à la tête du Pays Vert, qui a pour but de faire sortir les Athois de cette zone sinueuse dans la colonne de droite.

La défaite concédée en fin de match n'arrange toutefois pas grand chose dans sa mission.





Après un gros quart d’heure de jeu Hospied lancait parfaitement Jadot qui décalait ensuite Ramser pour éviter la sortie de Bievez. Le buteur athois ne se faisait pas prier et ouvrait la marque pour le Pays Vert. Hormis quelques belles opportunités à mettre à l’actif du Pays Vert et un bel arrêt de Mercier face à Tardio, les conditions climatiques perturbaient pas mal le cours du jeu. En fin de match, sur un coup-franc lointain, Franck égalisait suite à une frappe mal négociée par Mercier. Quelques secondes plus tard, c'est Crauwels, qui, sur coup-franc également, donnait l'avantage et les trois points à ses couleurs. Cruelle défaite pour le Pays Vert et trois unités très importantes pour les Brainois qui dépassent leur opposant du jour au classement.

La fiche du match

Pays Vert : Mercier, Fievez, Pieraert, Sv. Leleux, Thulier, Vallera, Jadot (41eSa . Leleux), Hospied, Eckhaut (80ePaternotte), Vandeville, Ramser.

Stade Brainois : Bievez, Le-Mercier, Deliboyraz, Kanyinda (60eBelfiore), Patris, Duhot (75eFacchinietti), Larotonda, Sardo (85e Cochez),Tardio, David, Crauwels.

Arbitre : M. Massaki.

Avertissement : Patris, Mercier, Deliboyraz.

Les buts : 18eRamser (1-0), 88e Franck (1-1), 90e Crauwels (1-2).





Gosselies - Tertre 2-4

Conditions forcément difficiles pour ce débat hennuyer secoué par les bourrasques. Gosselies prenait rapidement l'ascendant sur des visiteurs qui semblaient avoir du mal à trouver leurs repères. Juste après le quart d'heure, Dehont confirmait tout cela en ouvrant le score. Il s'en fallait de peu pour que Gosselies double voire triple les chiffres mais Dame Chance les boudait. Tertre faisait gros dos tout en se montrant plus pressant dans le 3e quart d'heure mais Steens faisait 2-0. Heddadji adoucissait rapidement le score. La partie et la confiance basculaient après la pause avec deux buts rapides des visiteurs. Gosselies avait définitivement perdu son âme et son foot et Tertre enfonçait le clou un peu plus encore... (B. Gh.)

La fiche du match

Gosselies : Doeraene ; Santinelli, Steens, Lefebvre, Bollens (65e Feria-Matias); Passalaqua, Soudan (46e Durieux 60e Mapakou)),Langlet; L.Noël, Dehont; L.Noël .

Tertre : Polain; Jean-Philippe, Gonzalez, Dupire, Wantiez; El Airachi, Collier, Henry, Garcia-Rendon; Wattier (87e Ngungu), Heddadji.

Arbitre : M. Tirone.

Avertissements :Steens,Gonzalez (46e Toscan), Dehont, El Airaichi, L.Noël,

Les buts: 16e Dehont (1-0),38e Steens (2-0),40e et 57e Heddadji (2-2), 59e Toscan (2-3)77e El Airaïchi (2-4).







Léopold - Walhain 1-1

© sterpigny



En manque de points et dans une position de relégable, le Léopold n’a plus de temps à perdre. S’il veut assurer son maintien, il est grand temps d’enchaîner des victoires et ça commençait ce dimanche par la réception de Walhain.

Seulement voilà, le manque de confiance est flagrant dans les rangs bruxellois et ça se ressent sur le terrain. Les joueurs offensifs sont trop timides et imprécis alors que les défenseurs sont trop hésitants, à l’image de cette incompréhension entre Shamavu et Habarugira au milieu de terrain, punie par le but d’ouverture de Bamenga.

Pas abattus, les joueurs du Léo remontaient sur la pelouse avec de meilleures intentions face à des Walhinois réduits à dix à l’heure de jeu suite à l’exclusion de Bamenga. Un avantage dont le Léo aurait pu rapidement profiter mais c’était sans compter sur un réflexe étourdissant de Kudimbana sur une reprise à bout-portant de Bossekota. Le gardien walhinois sortait une nouvelle parade sur une frappe sèche de Marino et puis, dans les arrêts de jeu, Angeli envoyait un coup franc dans la lucarne de Kudimbana pour une égalisation plutôt méritée. (S. St.)

La fiche technique

Léopold: Ebengo, Eckelmans-Berkes, Lokilo, Shamavu (78e Ngangue), Marino, Serville, Habarugira, Angeli, Naâmane (61e Dias Correia), Aydouni, Jelassi (52e Bossekota).

Walhain: Kudimbana, Nahounou, Javorina, Mathieu, Habsaoui, Di Vrusa, Azzouzi (71e Kaba), D. Mukuna-Trouet, J. Mukuna-Trouet (61e Ben Sliman), Bamenga, Mukota (83e Rebere).

Arbitre: M. Theunis.

Avertissements: Habarugira, Aydouni, Azzouzi, Serville.

Exclusion: 63e Bamenga.

Les buts: 19e Bamenga (0-1), 90e Angeli (1-1).







Ganshoren – CS Brainois 1-1

Les Ganshorenois pouvaient, en cas de succès, conforter leur avance sur leur plus proche adversaire Jette, tenu en échec la veille. D’emblée, les leaders profitaient de l’appui du vent pour mettre la défense visiteuse sous pression. Kambala provoquait un penalty qu’il transformait en force. Kumba loupait le break et dans l’autre camp, Rosmolen inquiétait un Suederick toutefois attentif.

Le match restait très indécis après la pause, Zeroual ratait la balle d’égalisation, alors que dans l’autre camp, Sefgjini puis Et-Takny n’étaient pas plus heureux. Ganshoren souffrait en fin de partie, si bien que l’égalisation brainoise signée Patureau sur penalty n’avait en fin de compte rien d’illogique. (J.-F. De.)

La fiche du match

Ganshoren : Suederick ; Bah (55e Zivkovic), Coet, Yrnard, Vanderhaeghen ; Famo, Camara, Kumba, Garcia Calvete (65e Sefgjini); Van Der Vennet, Kambala (74e Et-Takny).

CS Brainois : Clercq ; Toussaint, Neels, Bourguignon, Patureau ; Coquelle, Maeyens (78e Roman), Zeroual, Rosmolen ; Benazzi (65e Mba), Weynants (90e +2 Schallon).

Arbitre : M. Machiels.

Avertissements : Bah, Vanderhaeghen, Famo, Zivkovic, Maeyens, Neels.

Les buts : 14e Kambala sur pen. (1-0), 84e Patureau sur pen. (1-1)..











