Précieux succès des Merles dans une rencontre dont les dernières minutes furent tendues





Léopold FC-Binche 3-1

Le Léo a effacé la frustration de la semaine précédente (match arrêté après 11 minutes) et s’est imposé sans discussion. La logique du classement a été respectée et les Woluwéens sont toujours en course pour le gain de la troisième tranche, en compagnie de Braine et de Quevy-Mons.

Suite à une faute sur Labiad, intenable, en fin de match, qui aurait dû valoir un carton rouge à Gondry, les esprits se sont malheureusement un peu énervés avec pour conséquence les exclusions de Amallah et Lokilo.

La fiche du match

Léopold FC: Hatefi; Kano, Nicaise, Lokilo, Marino; Labiad (89e Jedaoudi), Shamavu (73e Eckelmans), Dano, Angeli, Aydouni (90e Kuci); Sow

Binche: Bourdon; Le-Mercier, Bigot, Amallah, Arena; Gourad (72e Sardo), Beugnies (62e Jadot), Baruffi (79e Gondry), Baiardo; Staes, Mutombo.

Arbitre: M.Hermanns

Avertissements: Gourad, Staes, Arena

Exclusions : 85e Amallah et Lokilo

Les buts : 4e et 13e Sow (1-0 et 2-0), 67e Baruffi (2-1), 84e Labiad (3-1)