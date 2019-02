Chaque vendredi après-midi, découvrez sur dh.be les sélections que les coaches des équipes de D3B amateurs en lice ce week-end ont établies.



Des suspendus, des blessés, ou des retours dans vos clubs? Réponse ci-dessous

Wavre Sports - Entente binchoise> samedi 19h30

Wavre: s’Jongers, Leblois, Kamara, Diallo, Duhem, Albahtouri, Goy, Achie, Larotonda, Zeroual, De Bluts, Alcazar, Guilmot, x.

>Commentaires: Maricosu et Ramazni sont blessés, El Filahi est suspendu.

Binche: Bourdon, Baiardo, Beugnies, Le-Mercier, Baruffi, Bigot, Gourad, Mutombo, Gondry, Jadot, Sardo, Hassaini, Legat, Centorame, Amallah, Canard.

>Commentaires: En voyage professionnel outre-Atlantique, Steve Pischedda a confié les clés cette semaine à son bras droit, Laurent Menti. Arena et Staes sont suspendus alors que Legat et Amallah sont à nouveau sélectionnables au même titre que Canard et Centorame.

RFC Tournai - Stockel> samedi 20h

Tournai: Nicolas, Ndiaye, Morain, Baclet, Quansah, Bouziane, Ivanof (?), Pio, Destrain, Detemmerman, Denays, El Ghandor, Gassama, Delacourt, Salmi, Tandoh.

>Commentaires: Julien Denis est blessé tandis que Julien Désire est malade. Maxence Dannel et Clément Deschryver sont suspendus. Marvin Ivanof est incertain.

Stockel: Mélange, Verstappen, Duson, Ngungu, De Bruille, Raddas, Stefenatto, Van De Walle, Demeur, Van Bael, Bena, Vanderheyden, Erdogan, Martinez.

>Commentaires: Wysgeer reprend avec la P2, Baur et Bahhodh sont blessés, Kanga est suspendu.

Léo - Ganshoren> dimanche 15h

Léo: Hatefi, Ebengo, Labiad, Nicaise, Lokilo, Kano, Marino, Dano, Eckelmans, Angeli, Aydouni, Nineza, Sow, Diop, Shamavu, Kuci.

>Commentaires: Au niveau du noyau du Léo, rien de particulier à signaler, Serville est toujours convalescent.

Ganshoren: Malbrancke, De Reymaecker, Van Der Vennet, Glouftsis, Cortvriendt, Kombi, Kulkens, Arcangeli, De Tollenaere, Calvete, Tchoutang, Coet, Ndayibangutse, Iacona, Galliano, Witpas, Nahayo, Reniers.

RA Quévy-Mons - UR Namur FLV> dimanche 15h

Quévy-Mons: De Amicis, Lericque, Wantiez, Frise, Huyzentruyt, Ulens, Ciot, Bastaens, Lesage, Debole, Ruelle, Garcia Dominguez, Mairesse, Petteno, Radoncic, Gahungu.

>Commentaires: Debole rentre de suspension. Saussez reste le seul élément en délicatesse et loupera une rencontre qui conditionnera en partie la fin de saison des hommes de Luigi Nasca.

Namur: Aromatario, Vander Cammen, Toussaint, Boukamir, Kitoko, Mwemwe, Bojovic, Rosmolen, Descontus, Hellas, François, Gérodez, Becker, Porson, Graulus, De Roos, Koob, Kenmogne, Mvulubundu.

>Commentaires: tout le noyau est disponible, ou presque. Le second gardien Raya Garcia est blessé jusqu’à la fin de saison. La nouvelle doublure Saïgal, transférée, n’est pas encore qualifiée. Le renfort offensif Aymeric Mvulubundu est repris. La sélection sera affinée ce samedi.

Manage-Aische> dimanche 15h

Manage: Le groupe: Maffeo, Bailleul, Gobert, Hoyois, Brabant, Scohy, Revercez, Delaby, Ozturk (?), Seggour, Dauby, Masson, Digiugno, Debauque, Renda, Barba.

> Commentaires: Garder le bon cap face à Aische, tel est le vœu du coach Errico qui devra se passer à coup sûr de Fromont (ischios) et peut-être de Ozturk (grippe). Navona jouera lundi avec les Espoirs.

Aische: Prevot, Monteleone, Bonomini, Gece, Fournier, Gécé, Marrazza, Macalli, Gaziaux, Samouti, Daout, Michels, Delvigne, Salime, Detienne.

> Commentaires: Tshiala (ischios) a repris les entraînements tout comme Quevrin (cuisse) mais aucun risque ne sera pris. Piret (3/6) et Joannes (1/1) sont suspendus. Gécé est de retour de suspension.

Tamines - CS Brainois> dimanche 15h

Tamines: Robert, Bourguet, Boulanger, Sleeuwaert, Jeanmart, Mollet, Depril, Mathy, Noel, Dejaiffe, Martin, Gilles, Cigana, Van den Abeele, Salles, Depamelaere, Truchet.Delbecque (cheville), >Commentaires: Barbier (cuisse), Aquila (pubalgie), Decorde (hanche) ne sont pas aptes. Iglicki (élongation), est trop court. Callari (genou) a dû arrêter l'entraînement jeudi et n'est pas disponible. Lenoir (raison familiale) a mis le foot entre parenthèses. Boudjemaa et Lisot sont suspendus (1/1).

CS Brainois: Clercq, Dassy, Basile, Bourguignon, Schallon, Patureau, Mrabet, Carona, Depotbecker, Spitaels, Arrivas, Weynants, Kumba, Vlaminck, Bilstein.

>Commentaires: Plos et Lacroix sont blessés, La Grange est malade, Maeyens est suspendu alors que Maroufi a quitté le club.

RSD Jette - Symphorinois> dimanche 15h

Jette: Laborne, Monteiro, El Bahodi, I. Ruiz, Cruz Dos Santos, Kashama, Camara, Gaudi, Bodart, Darmo, Hakiki, Nzayadiambu, Goffinet, Karagianis, Saiti, Amury.

>Commentaires: Match capital dans la lutte pour le maintien.

Saint-Symphorien: Cordier, Bauvois, François, Citron, Mabille, Ruggeri, Sotteau, Druart, Bahenduzi, Petta, Kwembeke, Erculisse, Romano, Sergeant, Debus, Falzone, Traore, Louahed, Lecocq.

>Commentaires: Pascal Buntinx n'a pas encore tranché mais il dispose de 19 éléments puisqu'Oumar Traore est de nouveau sélectionnable. La concurrence sera (enfin) rude chez les Chiconniers. A noter que Jacques Urbain rejoint son fils Mathieu à la rue Mercier comme directeur technique. Il était disponible depuis son départ du RAQM au début de cette année.

Pays Vert - Stade Brainois> dimanche 15h

Pays Vert: A. Mercier, C. Mercier, Dubois, Fievez, Thulier, Pieraert, Sv. Leleux, Sa. Leleux, Hospied, Ramser, Vandeville, Vallera, Delbecq, Paternoste, Ritière.

Braine-le-Comte: Debauque, Deliboyraz, Duhot, Leclercq, Strypens, Papassarantis, Piret, Nicaise, Desmecht, Brison, Belfiore, Tardio, Cochez, Diotallevi, Crauwels, Biévez.

>Commentaires: Qualifiés, Leclercq et Tardio pourraient effectuer leurs grands débuts au Pays Vert. Astorino et De Luca sont suspendus alors que Brandl ne sera plus opérationnel cette saison.