Chaque vendredi après-midi, découvrez sur dh.be les sélections que les coaches des équipes de D3A amateurs en lice ce week-end ont établies.

Des absents, des blessés, ou des retours dans vos clubs? Réponse ci-dessous.





Sa. 20h> Tournai - Pays Vert

Tournai: Declercq ou Nicolas, Deschryver, Leganase Aaron, Leganase Ayrance, Hammu, Delobeau, Ivanof, Frutos, Pio, Destrain, El Ghandor, Hassan, Petit, Marigard, Sow.

Delacourt et Hustache ne sont pas repris pour cette rencontre. La situation de Dannel, proche d’un départ à Renaix, explique également sa non-sélection.

Pays Vert: Mercier, Bare, J.Dubois, F. Dubois, Thulier, Pieraert, Sv. Leleux, Sa. Leleux, Vallera, Hospied, Jadot, Paternotte, Vandeville, Eckhaut, Ramser.

Mszanecky est toujours blessé et Yakassongo jouera en P3 pour son retour.





Di. 15h> Symphorinois - Stade Brainois

Symphorinois: Bauvois, Saigal, Citron, Mabille, Sotteau, François, Druart, Poulain, Kwembeke, Petta, Romano, Mouthuy, Debus, Traore, Falzone.

Pascal Buntinx peut de nouveau compter sur Maxcime Ruggeri (suspension) et sur Bauvois (blessure). Erculisse pourrait être sélectionnable la semaine prochaine. Gilson, à court de compétition, n'est pas repris.

Stade Brainois: Biévez, Duhot, Patris, Tardio, David, Cochez, Dufer, Crauwels, Sardo, Belfiore, Brison, Deliboyraz, Debauque, Larotonda, Kanyinda, Di Sciacca.

On note le retour de Belfiore qui avait inscrit l’unique but à l’aller. David Bourlard se satisferait volontiers d’un partage chez les Chiconniers.





Di. 15h> Gosselies - PAC Buzet

Gosselies: Gillain, Doereaene, Bollens, Santinelli, Mascaux, Lefebvre, Loïck Noël, Kevin Noël, Soudant, Kemayou, Passalacqua, Bombele, Steens, Langlet, Feria Matias, Dehont.

Fabrice Focant a eu un problème cette semaine, celui de devoir choisir dans un noyau complet. L’entraîneur a même organiser un entraînement individualisé pour les joueurs qui n’étaient pas présents mardi soir.

PAC Buzet: Delwarte, Marchand, De Decker, Cuypers, Urbain, Murrone, Afflisio, Van Roosendael, Antenucci, Hauben, Boumediane, Nze, Francart ( ?), NItelet, Brismez.

Ficheroulle est supendu. Bilstein est victime d’une petite déchirure au mollet qui sera bientôt guérie. N. Huyghebaert est blessé au genou. Une IRM devra déterminé la gravité de sa blessure. Francart est incertain.





Di. 15h> Ganshoren - Jette

Ganshoren: Suederick, Nerinckx, Alouachi, Sefgjini, Vanderhaegen, Camara, Van Der Vennet, Bah, Kumba, Calvete, Tchoutang, Famo, Kambala, Nahimana, Timmermans.

Zivkovic (adducteurs) est blessé, Coet et Et-Takny, sont grippés.

Jette: Van Der Meeren, Verrue, Diallo, Agorakis, Alves, Camara, Cortvriendt, Indenge, El Bahodi, Luz Sampaio, Kaponda, Concepcion, Kamara, Van Driessche, Requejo, Ruiz, Cruz, Mbango, Malki.

Dos Santos et Karamoko purgent leur dernière journée de suspension.





Di. 15h> Manage - Wavre sports

Manage: Cremers, Gobert, Debauque, Paquot, Digiugno, Mutombo, Scohy, Seggour, Fromont, Hoyois, Papassarantis, Revercez, Sleeuwaert, Depril, Oztürk.

Renouer avec la victoire, c’est l’unique objectif des Verriers. Pour compenser les absences de Cuche (ski) et de Arcoly (décès familial), on enregistre le retour de suspension pour Seggour et de blessure pour Fromont.

Wavre Sports: Degeneffe, Iglicki, Djomo, Berdayes, Guler, Swen, Adelin, Emponza, Gasmi, Philippin, Devillé, Massart, Marques, Parent, Abudo, Litonge, Tshanga.

Karoun est suspendu.





Di. 15h> Walhain - Quévy-Mons

Walhain: Kudimbana, Obiang, Nahounou, Mukota, Ben Sliman, Kaba, Di Vrusa, Azzouzi, Habsaoui, Roisin, Mathieu, Can, Regere, Mputu, Javorina.

Difficile de savoir où en sont les joueurs avant ce match.

Quévy-Mons: De Amicis, S. Petron, Verstraeten, Chebaiki, J. Petron, Vannieuwenborgh, Mairesse, Ulens, D'Errico, Michel, Bah, Debole, Mbenti, Fosso Gangnang, Lufimbu

Luigi Nasca récupère enfin Maxime Michel mais il perd Lesage (vacances) et Leclercq (malade). Dahmani, Wantiez, Frise et Lericque restent les blessés de longue date.





Di. 15h> Léco Uccle - Tertre-Hautrage

Léo: Marino, Ngangue, Ebengo, Naâmane, Kuci, Aydouni, Eckelmans, Nicaise, Shamavu, Dias, Kano, Lokilo, Serville, Bossekota, Angeli.

Karagianis est suspendu, Diop est blessé.

USGTH: Polain, Trapason, Jean-Philippe, Dupire, Wantiez, Gonzalez Sanguino, Saudoyer, Collier, Fassin, El Araichi, Garcia Rendon, Wattier, Henry, Ngungu, Heddadji, Toscan.

Le problème de Jean-Chriostophe Dessilly sera de choisir les 15 noms à coucher surt la feuille puisqu'à l'exception du 3e gardien Hannecart, tout le monde est là. Les frères Volpe sont rentrés du ski.





Di. 15h > Kosova Schaerbeek - CS Brainois

Kosovoa: Suarez, Fonkeu, Saavedra, Hmimsa, Afallah, Kambala, Mukota, Kocatepe, Benamar, Hamma, Diasombe, Toufik, Lutula, Rikam, Roy.

Abdenour Benamar et Giscard Nkaji ont signé cette semaine et sont qualifiés. Barkaoui est blessé, Malokaj et Boubsi sont suspendus.

CS Brainois: Clercq, Baguette, Neels, Schallon, Rosmolen, Zeroual, Coquelle, Toussaint, Patureau, Girolando, Roman, Maeyens, Weynants, Pete, Nendaka, Benazzi.

Lagrange n’est pas encore prêt, Arrivas est à l’étranger, Benazzi est qualifié.