Chaque vendredi après-midi, découvrez sur dh.be les sélections que les coachs des équipes de D3A amateurs en lice ce week-end ont établies.

Des suspendus, des blessés, ou des retours dans vos clubs? Réponse ci-dessous.





Sa. 20h00 > Wavre – Tournai

Wavre: Degeneffe, Iglicki, Djomo, Berdayes, Guler, Swen, Adelin, Emponza, Gasmi, Philippin, Devillé, Massart, Marques, Parent, Abudo, Litonge, Tshanga, Karoun, Bertin.

Junior est suspendu et est remplacé par Bertin qui revient de blessure.

Tournai: Chopin, Deschryver, Ivanof, Diakaby, Hammu, Delobeau, Leganase Ay., Leganase Aa., Frutos, Pio, Destrain, Delacourt, Petit, Marigard, Sow.

Hassan est malade, Hustache est blessé et El Ghandor est suspendu. Holuigue, Nicolas et Deviaene n’ont pas été retenus.





Sa. 20h00 > PAC Buzet – Ganshoren

PAC Buzet: Delwarte, Murrone, Nitelet, Breyne, Ficheroulle, V. Brismez, Cuypers, Antenucci, Boumediane, Afflisio, Van Roosendaele, Marchand, Nze, Francart, Urbain.

Hauben, suspendu, De Deccker, touché aux ischios font l’impasse.

Ganshoren: Suederick, Nerinckx, Alouachi, Sefgjini, Vanderhaegen, Camara, Van Der Vennet, Bah, Kumba, Calvete, Tchoutang, Famo, Et-Takny, Nahimana, Timmermans.

Kambala est suspendu, Zivkovic s’est entraîné normalement avec le groupe, Et-Takny est de retour.





Sa. 20h00 > Tertre-Hautrage – Kosova

URGTH: Polain, Trapason, Jean-Philippe, Dupire, Wantiez, Saudoyer, Collier, El Araichi, Garcia Rendon, Wattier, Henry, Ngungu, Heddadji, Toscan, X, X.

Jean Fassin est suspendu et Gonzalez est blessé à la main. Le noyau devait être complété vendredi soir.

Kosova: Suarez, Kojeli, Fonkeu, Saavedra, Hmimsa, Afallah, Kambala, Malokaj, Mukota, Benamar, Hammas, Diasombe, Lutula, Roy, El Boubsi, Giscard.

Barkaoui est toujours blessé, Giscard, nouveau transfert, est dans la sélection pour la première fois.





Sa. 20h00 > Quévy-Mons – Léopold

Quévy-M.: De Amicis, S. Petron, Verstraeten, Chebaiki, J. Petron, Vannieuwenborgh, Leclercq, Ulens, D’Errico, Michel, Bah, Debole, Mbenti, Fosso Gangnang, Lufimbu.

Luigi Nasca reprend le même noyau que la semaine précédente hormis Mairesse suspendu. Adrien Leclercq rentre de maladie.

Léopold: Marino, Ngangue, Ebengo, Naâmane, Kuci, Aydouni, Eckelmans, Nicaise, Shamavu, Dias, Kano, Lokilo, Serville, Bossekota, Angeli, Karagianis, Habarugira.

Pas d’absents dans l’effectif mais Olivier Suray a promis des surprises.

Di. 15h00 > Stade brainois – Walhain

Stade Brainois: Biévez, Duhot, Patris, Tardio, David, Cochez, Dufer (?), Crauwels, Sardo, Brison (?), Deliboyraz, Facchinetti (?), Debauque, Larotonda, Kanyinda, Di Sciacca.

Gommer le revers frustrant à l’aller (1-0 à la 89e) mais aussi la récente frustration chez les Chiconniers, tel est l’unique voeu de David Bourlard dont la sélection comporte quelques points d’interrogation.

Walhain: Kudimbana, Obiang, Nahounou, Mukota, Ben Sliman, Kaba, Di Vrusa, Azzouzi, Habsaoui, Roisin, Mathieu, Rebere, Javorina, Mejbar.

Les Walhinois veulent enchaîner et rester en haut de tableau.





Di. 15h00 > RCS Brainois – Gosselies

RCS Brainois: Clercq, Baguette, Neels, Schallon, Rosmolen, Zeroual, Coquelle, Toussaint, Patureau, Girolando, Roman, Maeyens, Weynants, Pete, Benazzi, Bourguignon.

Lagrange n’est pas encore prêt.

Gosselies: Doeraene, Gillain, Soudant, Steens, Lefèbvre, Feria Matias, K. & L. Noël, Langlet, Santinelli, Passalacqua, Dehont, Bollens, Durieux, Mapakou, Deboutez.

Avertis et exclus dans le derby, Kemayou, Mascaux et Bombele sont suspendus, remplacés numériquement par Mapakou, Durieux et Deboutez.





Di. 15h00 > RSD Jette – Manage

Jette: Van Der Meeren, Agorakis, Camara, Cortvriendt, Luz Sampaio, Van Driessche, Requejo, I. et T. Ruiz, Mbango, Malki, Dos Santos, Karamoko, Suarez, Orly.

Karamoko et Dos Santos reviennent de suspension.

Manage: Cremers, Cuche, Seggour, Digiugno, Scohy, Depril, Hoyois, Papassarantis, Revercez, Oztürk, Sleeuwaert, Paquot, Mutombo, Fromont.

Battus de justesse à l’aller après une bonne prestation (0-1), les Verriers se disent n’avoir rien à perdre pour ces retrouvailles. De retour de la montagne, Cuche croise Debauque (abus de cartes jaunes). Errico et le staff ont prolongé.





Di. 15h00 > Pays Vert – Symphorinois

Pays Vert: Mercier, Baré, F. Dubois, Thulier, Fievez, Pieraert, Sv. Leleux, Sa. Leleux, Hospied, Ramser, Vandeville, Jadot, Mszanecki, Yakassongo, Eckhaut, Paternotte.

Joachim Dubois est suspendu

Symphorinois: Bauvois, Saigal, Ruggeri, François, Citron, Mabille, Sotteau, Druart, Kwembeke, Petta, Erculisse, Poulain, Romano, Traore, Falzone, Debus.

Blessé lors du premier tour, Logan Erculisse est de nouveau sélectionnable, de même que François qui était au ski. Mouthuy est suspendu.