Chaque vendredi, découvrez sur dh.be les sélections que les coaches des équipes de D3A amateurs en lice ce week-end ont établies.

Des suspendus, des blessés, ou des retours dans vos clubs? Réponse ci-dessous.





Sa. 20h > Symphorinois - Wavre

Symphorinois: Bauvois, Saigal, Ruggeri, Citron, Mabille, Sotteau, François, Poulain, Druart, Erculisse, Petta, Kwembeke, Romano, Debus, Traore, Falzone

Pascal Buntinx va faire confiance au même groupe qu'il y a quinze jours face à Braine. Mouthuy (suspendu) sera remplacé numériquement par Erculisse.

Wavre: Degeneffe, Iglicki, Djomo, Berdayes, Guler, Swen, Adelin, Emponza, Gasmi, Philippin, Devillé, Massart, Marques, Parent, Abudo, Litonge, Tshanga, Karoun, Bertin.

Goy a repris les entraînements, tout le reste du noyau est disponible.





Sa. 20h > Tournai - Jette

Tournai: Chopin, Ivanof, Hammu, Delobeau, Leganase Ay., Leganase Aa., Destrain, Diakhaby, Frutos, Pio, Deviaene, Petit, Delacourt, Marigard, El Ghandor.

Le coach Carmelo Cannetti ne pourra pas compter sur Sow, suspendu, ni sur Hustache et Deschryver, tous les deux blessés. Hassan est quant à lui malade.

Jette: Van Der Meeren, Agorakis, Camara, Cortvriendt, Luz Sampaio, Requejo, I. et T. Ruiz (?), Malki, Dos Santos, Karamoko, Suarez.

Vandriesche et Orly sont out, Ruiz est incertain et Mbango est malade.





Di. 15h > Pays Vert - Stade Brainois

Pays Vert: Mercier, Baré, Thulier, Pieraert, Sv. Leleux, Sa. Leleux, Vallera, Hospied, Jadot, Blairon, Fievez, Ramser, Paternotte, Vandeville, Eckhaut.

Joachim Dubois et Jean-Baptiste Yakassongo sont suspendus, François Dubois est blessé et Stefan Mszanecki a à peine repris la course mardi.

Stade Brainois: Biévez, Debauque, Duhot, Patris, Tardio, David, Cochez, Crauwels, Sardo, Deliboyraz, Facchinetti, Larotonda, Kanyinda, Di Sciacca, Lwangi.

Brison n’est pas complètement fit, à l’inverse de Facchinetti qui intègre la sélection.





Di. 15h > Manage - PAC Buzet

Manage: Cremers, Cuche, Seggour, Digiugno, Scohy, Depril, Hoyois, Papassarantis, Revercez, Oztürk, Sleeuwaert, Paquot, Mutombo, Fromont.

À l’occasion de ce derby, le Scailmont accueillera une délégation du Standard emmenée par Réginal Goreux et Geoffrey Valenne. Le CESM est en effet partenaire du club de Sclessin. Debauque est sous le coup d’une suspension (abus de cartes jaunes).

PAC: Delwarte, Marchand, Murrone, Nitelet, Brismez, Cuypers, Antenucci, Boumediane, Afflisio, Nze, Francart (?), Urbain, Breyne, Ficheroulle, De Decker, Bilstein.

Francart, malade, demeure la seule incertitude dans le groupe pont-à-cellois. Il pourrait être suppléé par un Hauben rentrant de suspension. Blessé, Van Roosendael en a pour trois semaines d’infirmerie, il est remplacé numériquement par De Decker. Bilstein retrouve, lui aussi, le groupe.





Di. 15h > Léo - Walhain

Léo: Ebengo, Marino, Ngangue, Naâmane, Aydouni, Eckelmans, Shamavu, Dias, Kano, Lokilo, Serville, Bossekota, Angeli, Habarugira, Jelassi.

Karagianis purge toujours sa suspension, Diop et Kuci sont blessés

Walhain: Kudimbana, Javorina, Nahounou, Mathieu, Habsaoui, J. Mukuna-Trouet, Rébéré, Roisin, Azzouzi, Mukota, Di Vrusa, Ben Sliman, Mejbar, Bamenga, Kaba, Obiang, D. Mukuna-Trouet.

Khalid Karama pourrait faire son retour sur le banc walhinois pour le déplacement au Léo.





Di. 15h > Kosova - Mons

Kosova: Suarez, Kojeli, Fonkeu, Saavedra, Hmimsa, Kambala, Malokaj, Mukota, Benamar, Hammas, Diasombe, Roy, El Boubsi, Giscard, Kocatepe, Abanda.

Afallah et Lutula sont suspendus, Barakoui et Kambala sont toujours blessés.

Mons: De Amicis, S. Petron, Ulens, Chebaiki, J. Petron, Verstraeten, Vannieuwenborgh, Leclercq, Michel, Mairesse, D'Errico, Bah, Fosso Gangnang, Lufimbu, x

En plus de Lesage, renvoyé par le club le week-end dernier, Luigi Nasca devra composer sans Mbenti et Debole qui sont suspendus. Il récupère par contre Mairesse qui rentre de suspension.





Di. 15h > Gosselies - Tertre-H.

Gosselies: Gillain, Doeraene, Soudant, Steens, Mapakou, Lefebvre, Deboutez, Passalaqua, Dehont, Durieux, Feria-Matias, L. Et K. Noël, Langlet, Bollens, Santinelli.

Bombele, Kemayou, Mascaux sont suspendus.

URSGTH: Polain, Trapason, Jean-Philippe, A. et L. Volpe, Dupire, Wantiez, Gonzalez Sanguino, Collier, Garcia Rendon, Bostancic, Wojkiewicz, Wattier, El Araichi, Heddadji, Henry, Toscan, Saudoyer, Ngungu.

Suspendu la semaine passée, Jean Fassin sera absent pour raisons personnelles ce week-end. C'est le seul indisponible pour Jean-Christophe Dessilly.





Di. 15h> Ganshoren - CS Brainois

Ganshoren: Suederick, Nerinckx, Alouachi, Sefgjini, Vanderhaegen, Camara, Van Der Vennet, Bah, Kumba, Calvete, Tchoutang, Famo, Et-Takny, Nahimana, Timmermans, Kambala.

Kambala revient de suspension, Zivkovic de blessure, Timmermans (élongation) est incertain. “C’est un match important, comme les neuf autres qui arrivent. On a pris la première place et on veut la garder le plus longtemps possible”, avance Michel Delph.

CS Brainois: Clercq, Hoffman, Paquet, Toussaint, Schallon, Neels, Bourguignon, Patureau, Coquelle, Pête, Roman, Maeyens, Zeroual, Rosmolen, Weynants, Benazzi (?), Mba.

Baguette est blessé aux adducteurs et ne jouera plus certe saison, La Grange n’est pas encore prêt alors que Benazzi est grippé.