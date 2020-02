Chaque vendredi après-midi, découvrez sur dh.be les sélections que les coaches des équipes de D3A amateurs en lice ce week-end ont établies.

Des absents, des blessés, ou des retours dans vos clubs? Réponse ci-dessous.

Sa. 19h30 > Wavre Sports - Pays Vert

Wavre: Degeneffe, Iglicki, Djomo, Berdayes, Guler, Swen, Adelin, Emponza, Gasmi, Philippin, Devillé, Massart, Marques, Parent, Abudo, Litonge, Tshanga, Karoun, Bertin, Goy.

Pas de blessés ni suspendus, Wavre est au complet. “Il nous reste 8 matchs, à partir de maintenant, je vais convoquer tout le monde et je déciderai qui ira en tribunes juste avant la rencontre”, confie Tibor Balog.

Pays Vert: Mercier, Baré, J. Dubois, Thulier, Fievez, Peraert, Sa. Leleux, Paternotte, Paternostre, Eckhaut, Mszanecki, Ramser, Vandeville, Hospied, Vallera.

François Dubois et Julien Jadot sont blessés. Sven Leleux est suspendu.





Sa. 19h30 > Pac Buzet - Tournai

Pac: Delwarte, Murrone, Ficheroulle, Nitelet, Nze, Cuypers, Francart, Antenucci, De Decker, Boumediane, Afflisio, Marchand, Bilstein, Hauben, Urbain, Brismez.

Boucher et N. Huyghebaert blessés, Brismez de retour.

Tournai: Chopin, Ivanof, Hammu, Delobeau, Leganase Aa., Destrain, Diakhaby, Frutos, Pio, Hassan, Petit, Leganase Ay., Delacourt, Marigard, Sow.

Axel Hustache et Clément Deschryver, blessés, sont toujours indisponibles. Le coach a choisi de ne pas retenir Kenneth Deviaene et Yassine El Ghandor.





Sa. 20h > USTGH - Ganshoren

Tertre-H.: Polain, Trapason, Dupire, Jean-Philippe, Toscan, Bostjancic, Wojkiewicz, Collier, Fassin, Garcia Rendon, Wattier, Ngungu, Saudoyer, El Araichi, Henry, Heddadji

Du changement dans le groupe de Jean-Christophe Dessilly puisque fassin rentrera après avoir loupé les deux dernières rencontres. Par contre, les Borains seront privés des frères Volpe et der Wattiez (raisons personnelles) et de Gonzalez Sanguino (suspendu).

Ganshoren: Suederick, Alouachi, Sefgjini, Vanderhaegen, Camara, Van Der Vennet, Kumba, Calvete, Tchoutang, Et-Takny, Nahimana, Timmermans, Kambala, Yrnard.

Sa. 20h > Mons - Gosselies

Mons: De Amicis, S. Petron, J. Petron, Verstraeten, Ulens, Mairesse, Chebaiki, Vannieuwenborgh, D'Errico, Michel, Leclercq, Bah, Debole, Fosso Gangnang, Lufimbu, Mbenti, Gahungu.

Par rapport à la défaite au Kosova, Luigi Nasca récupère Debole et Mbenti qui étaient suspendus. Pas d'autre changement dans un groupe où Dahmani, Wantiez, Lericque et Frise (qui jouera à Beloeil l'an prochain) sont toujours out.

Gosselies: Doeraene, Gillain, Steens, Lefèbvre, Soudant, Dehont, K. & L. Noël, Langlet, Bollens, Santinelli, Mapakou, Deboutez, Mascaux, Bombele, Kemayou.

Passalacqua (malade), Durieux (choix) et Feria Matias (famille) sautent au profit des ex-suspendus, Bombele, Kemayou et Mascaux.





Di. 15h > Stade Brainois - Léopold

Stade Brainois: Biévez, Deliboyraz, Le-Mercier, Sardo, Larotonda, Crauwels, David, Kanyinda, Duhot, Tardio, Patris, Cochez, Di Sciacca, Mukendi, Belfiore.

Un succès doit impérativement en cacher un autre aux yeux de David Bourlard qui se refuse à jeter un œil dans le jardin des voisins. En clair, ne compter que sur soi-même pour chasser les derniers nuages. À peine revenu, Facchinetti doit s’éclipser (abus de cartes jaunes). Mukendi le supplée.

Léo: Ebengo, Marino, Ngangue, Naâmane, Aydouni, Eckelmans, Shamavu, Dias, Kano, Lokilo, Serville, Angeli, Habarugira, Jelassi, Kuci.

Karagianis et Bossekota sont suspendus, Diop est toujours blessé.





Di. 15h > Walhain - Kosova

Walhain: Kudimbana, Mathieu, Nahounou, Habsaoui, Ben Yaghlane, Rébéré, Mukota, J. Mukuna-Trouet, Azzouzi, Bamenga, Di Vrusa, Ben Sliman, Kaba, D. Mukuna-Trouet, Obiang, Roisin, Mejbar.

Kosova: Suarez, Kojeli, Fonkeu, Saavedra, Hmimsa, Kambala, Malokaj, Mukota, Benamar, Hammas, Diasombe, Roy, El Boubsi, Giscard, Kocatepe, Abanda, Afallah, Lutula.

Afallah et Lutula rentrent de suspension.





Di. 15h > Jette - Symphorinois

Jette: Van Der Meeren, Agorakis, Camara, Cortvriendt, Luz Sampaio, Requejo, I. et T. Ruiz (?), Malki, Dos Santos, Suarez, Orly, Mbango.

Symphorinois: Bauvois, Saigal, Ruggeri, Citroin, Mabille, Sotteau, Druart, Petta, Kwembeke, Poulain, Romano, Debus, Erculisse, Traore, Falzone

Pascal Buntinx récupère Mouthuy qui rentre de suspension. Il remplacera numériquement François qui est au Carnaval de Binche.





Di. 15h > RCS Brainois - Manage

RCS Brainois: Clercq, Paquet, Toussaint, Schallon, Neels, Bourguignon, Coquelle, Pête, Roman, Maeyens, Zeroual, Rosmolen, Weynants, Benazzi, Mba.

Patureau et Hoffman sont à l’étranger et donc absents.

Manage: Resinelli, Battistini, Gobert, Seggour, Digiugno, Scohy, Cuche, Hoyois, Papassarantis, Revercez, Oztürk, Paquot, Mutombo, Depril, Cetintas.

Les Verriers ont glissé sur une peau de banane dimanche dernier. Auront-ils retrouvé la pêche au Gaston Reiff ? On fait en tout cas tout pour au Scailmont où Fromont et Debauque sont out en raison de douleurs aux adducteurs alors que Cremers souffre d’une rupture du tendon d’Achille. Battistini, Cetintas et Depril (suspension purgée) intègrent la sélection.