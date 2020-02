Chaque vendredi après-midi, découvrez sur dh.be les sélections que les coaches des équipes de D3A amateurs en lice ce week-end ont établies.

Des absents, des blessés, ou des retours dans vos clubs? Réponse ci-dessous.





Di. 15h> CS Brainois - Gosselies

CS Brainois: Clercq, Toussaint, Neels, Bourguignon, Coquelle, Pête, Roman, Maeyens, Zeroual, Rosmolen, Weynants, Benazzi, Mba, La Grange.

Patureau ne rentre que samedi de l’étranger et ne sera pas sélectionnable. Schallon est suspendu mais La Grange est rétabli. Une sélection qui pourrait encore subir quelques modifications. “Je n’étais pas pas trop content de l’entraînement de jeudi”, confie Thierry Blindenbergh.



Gosselies: Gillain, De Fortunato, Lefèbvre, Dehont, L. Noël, Langlet, Bollens, Santinelli, Mapakou, Deboutez, Mascaux, Bombele, Kemayou, Passalacqua, Janssens, Durieux.

Steens, Soudant et Kevin Noël, suspendus, ne seront pas de la partie. Pas plus que le portier Doeraene (raison disciplinaire) et Feria Matias (choix).





Di. 15h> Stade Brainois - Walhain

Stade Brainois: Kudimbana, Ben Yaghlane, Habsaoui, Mathieu, Mukota, J. Mukuna-Trouet Mejbar, Kaba, Azzouzi, Bamenga, Kolodziejek, Can, Ben Sliman, Di Vrusa (?), D. Mukuna-Trouet.

Chakib Maimouni sera privé de Milos Javorina, qui a écopé de son troisième avertissement, alors que Bamenga ne sera suspendu que le week-end suivant.

Di. 15h> Pays Vert - Symphorinois

Pays Vert: Mercier, Baré, J.Dubois, Pieraert, Thulier, Eckhaut, Fievez, Hospied, Paternostre, Vallera, Sa. Leleux, Sv. Leleux (?), Mszanecki, Vandeville, Ramser

François Dubois et Julien Jadot sont toujours à l’infirmerie.

Symphorinois: Bauvois, Saigal, Ruggeri, Citron, François, Mabille, Sotteau, Druart, Petta, Kwembeke, Poulain, Romano, Debus, Erculisse, Traore, Falzone.

Si on excepte ceux qui n'ont pratiquement pas joué cette saison, Pascal Buntinx dispose d'un groupe au complet. François, qui était au carnaval dimanche passé, est de retour.





Di. 15h> Jette - Manage

Jette: Van Der Meeren, Agorakis, Camara, Cortvriendt, Luz Sampaio, Requejo, I. et T. Ruiz, Malki, Suarez, Orly, Mbango, Karamoko.

Karamoko rentre de suspension, Dos Santos fait le chemin inverse.

Manage: Resinelli, Sleeuwaert, Gobert, Seggour, Scohy, Cuche, Depril, Hoyois (?), Papassarantis, Revercez, Oztürk, Paquot, Digiugno, Mutombo, Cetintas, Battistini.

Commotionné dimanche dernier, Hoyois est légèrement incertain. Debauque, Maffeo et Dauby ne peuvent pas encore entrer en ligne de compte. Cremers (tendon d’Achille) a été opéré.